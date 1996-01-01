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Качество как стратегия
Десять лет назад колбасный бизнес казался многим предпринимателям достаточно выгодным делом.
Поэтому небольшие перерабатывающие цеха открывались один за другим. Однако на поверку производство колбасы оказывалось не таким уж простым занятием, и многие закрывались так быстро, что потребители даже не успевали запомнить их название.
Именно в то время в Приморье и появился небольшой перерабатывающий цех, который взял в качестве названия имя древнерусского богатыря Ратимира, подчеркивая тем самым свое отечественное происхождение. Кстати, именно такое позиционирование себя на рынке стало первой победой совсем юной еще компании - на прилавках магазинов наблюдалось засилье импортной колбасы, а потребитель хотел покупать местную продукцию.
В отличие от многих мясоперерабатывающих компаний, которые получили в наследство от прошлых времен готовые производственные мощности, компания "Ратимир" начинала производство с нуля: закупала оборудование, подбирала квалифицированный персонал, создавала собственную рецептуру, налаживала партнерство с зарубежными коллегами. Тогда, в 1997 году, никто и предположить не мог, что небольшой колбасный цех со временем превратится в мощное производство, работающее по самым современным технологиям. Однако компания развивалась более чем стремительно - рос спрос на продукцию, а вслед за ним росли и объемы производства, расширялись ассортимент и рынок сбыта. Даже экономический кризис 1998 года не смог сбить молодую компанию с выбранного курса.
В конце 2004 года компания "Ратимир" запустила новый производственный комплекс площадью 15 000 кв. м, находящийся в промышленной зоне Владивостока. Это позволило перевести производство на одну площадку и увеличить мощности. К своему 10-летнему юбилею компания подошла с отличными результатами. Небольшой колбасный цех вырос до масштабов крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия на Дальнем Востоке и занял около 40% приморского рынка. Ассортимент продукции включает более 200 наименований, в высокопрофессиональном коллективе практически нет "текучки" кадров, а колбасы, копчености и полуфабрикаты с торговой маркой "Ратимир" покупают не только в Приморье, но и в Хабаровске, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, на Сахалине и Камчатке.
В чем же секрет такого быстрого и успешного развития? Этот вопрос "ДДГ" адресовал генеральному директору ООО "Ратимир" Андрею ШЕВЕЛЕВУ.
"Я думаю, что мы достигли таких высот потому, что не боялись ставить перед собой большие задачи и смело смотреть в будущее, - говорит Андрей Шевелев. -Все наши "ноу-хау" лежат, что называется, на поверхности. Секретов как таковых нет, просто мы во главу угла ставим не количество, а качество. Качество и есть наша стратегия, наша политика. Так, в прошлом году компания "Ратимир" одной из первых среди мясоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке приступила к внедрению международной системы контроля качества и безопасности продукции ХАССП, которая охватывает параметры безопасности пищевых продуктов на всех этапах жизненного цикла - от получения сырья до использования продукта конечным потребителем. "Ратимир" не использует генетически модифицированные ингредиенты при производстве продукции, и этот факт отметили независимые эксперты "Гринпис России": "Ратимир" - единственная мясоперерабатывающая компания Приморского края, которая занесена в "зеленый" список этой организации.
Для того чтобы удержать постоянных потребителей и завоевать новых, мы используем гибкую ценовую политику, расширяем ассортимент, увеличиваем перечень услуг. Так как география постоянно расширяется, приходится уделять больше внимания развитию экспедиторской службы. Создаются и развиваются логистические схемы доставки продукции в регионы. Мы работаем так, чтобы каждый наш покупатель мог найти свой любимый продукт компании "Ратимир" в любом магазине, независимо от того, в каком регионе он находится в данный момент.
Несмотря на то, что за 10 лет мы многого достигли и этими достижениями очень гордимся, впереди у нас много планов. И все они направлены на обеспечение жителей региона высококачественной продукцией. Технологи компании постоянно заняты разработкой новых рецептур. Самым главным здесь является тот факт, что, разрабатывая новые линейки продукции, компания ориентируется в первую очередь на пожелания потребителей. В этом смысле "Ратимир" - динамичная компания. Что касается маркетинга и роста доли рынка, будем продолжать развиваться - у рынка мясопереработки вообще и у компании "Ратимир" в частности есть потенциал роста".
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