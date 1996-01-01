Одна голова - хорошо, а три - лучше

Интерес к выборам ректора Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ) только возрастает. На прошедшем в Москве заседании члены аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ рассмотрели "послужные списки" и достижения девяти претендентов на эту должность, каждому из которых была предоставлена возможность защитить свою программу развития вуза. В результате согласованы пять кандидатур для участия в процедуре выборов ректора, которая состоится на собрании трудового коллектива ДВГТУ 27 февраля 2007 г.

Однако в минувшую среду коллективу сообщили новую информацию. Трое из пяти претендентов на кресло ректора объединились в единый блок и объявили о своем решении на заседании Ученого совета ДВГТУ. Это кардинально изменило предвыборную ситуацию: фактически количество кандидатов в момент голосования станет на 2 меньше. ДДГ "ЗР" побеседовал с участниками "проекта", в числе которых директор Института механики, автоматики и передовых технологий ДВГТУ Анатолий ПОПОВИЧ, заведующий кафедрой гидротехники Строительного института ДВГТУ Александр БЕККЕР и директор Института инженерной и социальной экологии ДВГТУ Валерий ПЕТУХОВ.

Проблемы решаемы

"В сегодняшних условиях наиболее перспективной для нашего вуза будет коллегиальная модель управления, - утверждают кандидаты на должность ректора. - Программа избирательного блока предусматривает кардинальное повышение роли Ученого совета и самостоятельности структурных подразделений вуза".

Предстоящие выборы всколыхнули весь коллектив, идет активное обсуждение внутренних проблем, конкретных шагов, которые необходимо предпринять, чтобы соответствовать высокой миссии университета. Совместное решение, по мнению кандидатов, подчеркивает, что в вузе имеется достаточный потенциал и преобладают интеграционные процессы, направленные на дальнейшее развитие.

Избирательный блок трех ведущих специалистов ДВГТУ создан с целью совершенствования деятельности университета, решения наиболее острых проблем вуза: низкая заработная плата, недостаток жилья, перегрузка преподавателей учебной работой, низкая эффективность управления и др. Избирательный блок базируется на единой программе по решению этих проблем. Главной целью программы является выявить и "вытянуть" слабые места сегодняшнего технического университета.

До ноября прошлого года, когда были увеличены бюджетные доплаты за ученые степени, ситуацию по оплате труда в университете можно было назвать катастрофической. Впрочем, и сейчас ситуация стала не многим лучше. А, скажем, зарплаты преподавателей без степени и учебно-вспомогательного персонала по-прежнему ниже прожиточного минимума, установленного в Приморском крае. При этом есть внутренние резервы для исправления ситуации уже в ближайшее время. Необходимо сделать процесс роста заработной платы постоянным.

Кроме того, практически не решена проблема жилья как для преподавателей, так и для студентов. Решить этот вопрос вполне реально. Для этой цели можно использовать как собственные инновационные разработки, так и привлекать денежные средства, активно участвуя в национальных проектах. На особых условиях можно задействовать программу ипотечного кредитования молодых семей, тем более что таких в университете очень много.

Актуальной проблемой для ДВГТУ является снижение учебной нагрузки для профессорско-преподавательского состава (ППС). Необходимо прежде всего навести порядок в системе управления вузом: изменить принципы формирования штатного расписания ППС, оптимизировать необоснованно большое количество разнопрофильных специальностей, решить вопрос низкой наполняемости студенческих групп.

Еще одной проблемой, которой необходимо уделить внимание, является недостаточное использование научного потенциала ДВГТУ. Известно, что Дальневосточный технический университет в этом смысле обладает огромным ресурсом. Актуальным является развитие учебно-научно-производственных комплексов, позволяющих объединить ресурсы вуза и производства для повышения эффективности подготовки специалистов, внедрения научных разработок в производство и получения внебюджетных финансовых средств.

Требует внимания и возрастная структура профессорско-преподавательского состава. Необходима специальная программа действий, поддержанная материальными ресурсами по формированию перспективного кадрового состава научно-педагогических коллективов, закреплению молодежи. А по мнению профессоров, "молодежь в ДВГТУ замечательная".

Оценка губернатора

Откровенно говоря, "болевых точек" в развитии ДВГТУ можно насчитать довольно много. В то же время природа их одна - использованы далеко не все научные и финансовые возможности университета. Например, вполне реально на базе вуза организовать дистанционное обучение, можно установить сотрудничество с зарубежными коллегами. Главное, что это требует минимум затрат, а перспективы весьма привлекательны. В программе предусмотрены и другие эффективные проекты, направленные на решение актуальных внутренних проблем.

В завершение участники блока упомянули ноябрьское обращение к Ученому совету ДВГТУ губернатора Приморского края. "Сергей Михайлович ДАРЬКИН назвал наш вуз системообразующим с точки зрения развития экономики региона. Мы воспринимаем это не столько как лестную оценку предыдущей славной истории и работы вуза, сколько напоминанием о нашей высокой ответственности за позитивные результаты развития экономики региона в настоящем и будущем", - отметили участники блока.

Для Дальнего Востока России создание крупного системообразующего вуза является стратегической идеей, позволяющей решить ряд крупных проблем, в том числе: обеспечение основных отраслей экономики квалифицированными кадрами, интегрирование в структуры АТЭС, выход на международный рынок образовательных услуг и т.п.

Формирование программы избирательного блока продолжается, она открыта для внесения конструктивных предложений преподавателей, сотрудников и студентов ДВГТУ. Окончательная редакция программы будет доступна для ознакомления на сайте ДВГТУ, в читальном зале и библиотеке ДВГТУ с 16 февраля 2007 г.