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Renault: впервые на Дальнем Востоке
Во Владивостоке открылся автоцентр французского концерна Renault. Официальным представителем Renault на Дальнем Востоке стала компания "Триумф Авто ДВ".
По словам директора компании "Триумф Авто ДВ" Андрея Стасива, уже в 2007 г. салон намерен продать порядка 600 автомобилей всемирно известной марки. В дальнейшем запланировано увеличение объемов продаж за счет других регионов Дальнего Востока.
Фирменный автоцентр Renault во Владивостоке - первый салон по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей французского концерна на Дальнем Востоке (ближайший находится в Иркутске). В дальнейшем компания "Триумф Авто ДВ" планирует распространить свое влияние не только на Приморский край, но и на весь Дальний Восток и создать единую систему центров продаж и сервисного обслуживания по региону. Автоцентры марки Renault появятся в Хабаровске, Благовещенске, Чите.
Сумма инвестиций в проект пока не разглашается. "Это преждевременно, - говорит Андрей Стасив. - Сейчас мы открыли только часть запланированного. Уже на ближайшее будущее намечено расширение, которое коснется как постов сервисного обслуживания, так и шоурума".
На сегодняшний день в автосалоне представлен весь модельный ряд автомобилей марки Renault. Коллекция располагает как авто для личного пользования, так и коммерческим автотранспортом.
На открытии гостям был презентован весь модельный ряд автомобилей Renault. Это марки Clio, Logan, Symbol, Kangoo, Modus, Megane Sedan, Megane Hatchback, Scenic, Laguna, Espace, Vel Satis. Стоимость авто от $ 9000.
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