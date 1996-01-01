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Хабаровчан научат инвестировать в фондовый рынок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Существует мнение: если собрать все деньги и распределить их равномерно между жителями Земли, через два-три года все вернется к исходному состоянию. Богатые станут богаче, а бедные потеряют все, - рассуждает в одной из своих статей управляющий, практикующий тренер, знаток российского и западного фондовых рынков Светлана ШЕВЦОВА.

- На практике в масштабе планеты никто справедливости этой аксиомы не проверял. А российские специалисты и вовсе утверждают, что сейчас, в период становления рынка инвестиций, деньги приумножают только те, кто понял правила игры".

Правила, по которым работает фондовый рынок, доступно изложены в книге Светланы Шевцовой "Финансовая независимость: технологии достижения". Но хабаровчане узнать о них смогут непосредственно от автора. Мастер-класс и несколько семинаров по практике инвестирования пройдут в Хабаровске в последних числах января. Организует семинары Российско-американский учебно-научный центр.

Те, кто в них будут участвовать, получат базовые навыки работы на фондовом рынке, освоят методы инвестирования и разберут на примерах, как работают инструменты фондового рынка. Научатся видеть за акциями компании ее бизнес и анализировать его, а также освоят наиболее используемые методы и приемы оценки стоимости акций. По окончании семинара они смогут не только читать без труда финансовую информацию, но и использовать ее для диверсификации своих вложений. Участники мастер-класса получат практические навыки по формированию инвестиционного портфеля, сформируют его, а затем проанализируют.

Дополнительную информацию о семинарах и книгу "Финансовая независимость: технологии достижения" с автографом автора все желающие смогут получить 26 января в Арт-Галерее "Palazzo" с 19 часов 28 января в магазине "Деловая книга" по адресу: ул. Волочаевская, 176, с 13 часов. Зарегистрироваться на семинары можно по телефонам: 34-37-34, 60-48-08, 8-909-808-00-44.

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