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Бизнес помогает больным детям
Маленькие посетители государственного учреждения здравоохранения "Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации" и их родители были приятно удивлены и обрадованы. После рождественских каникул они получили подарок - на территории Центра, прямо напротив главного входа, их ждала новенькая детская площадка. В роли Деда Мороза выступила компания "АКОС".
Каким мы хотели бы видеть идеальный мир? Конечно, мир без войн, голода и болезней. Мир, в котором дети защищены, сыты и здоровы. К сожалению, к этому можно только стремиться. Но бороться за такой мир надо. Хорошо делать свою работу - это уже много. Кто-то обеспечивает край качественной связью и дарит возможность общаться с близкими. Кто-то держит в руках фонендоскоп и слушает, как бьются маленькие сердца. При этом все мы помним, что самым благородным и достойным объектом нашей заботы являются дети.
Не случайно помощь компании "АКОС" на этот раз была адресована детскому медицинскому учреждению. КЦВМиР - единственное на территории Приморского края и Дальнего Востока государственное учреждение, оказывающее бесплатную высококвалифицированную специализированную медико-социальную помощь детям и подросткам-инвалидам с детства, проживающим на территории всего Приморского края и страдающим всеми формами детского церебрального паралича, заболеваниями психоневрологического и ортопедического профиля. Центр ведет огромную работу по профилактике детской инвалидности в крае.
Администрация ГУЗ обратилась с просьбой к ЗАО "АКОС" о строительстве детской площадки для своих несовершеннолетних пациентов, и "АКОС", разумеется, откликнулся. Так прокомментировал радостное событие руководитель Центра восстановительной медицины, врач высшей квалификационной категории, С. В. ОСМОЛОВСКИЙ:
"Очень своевременный и важный подарок сделала компания "АКОС"! Мы давно мечтали о такой площадке. Ведь это не просто украшение территории и развлечение, хотя и просто детская радость - немаловажно. Самое главное, что комплекс позволит в теплое время года обходиться без закрытого помещения - спортивного зала. Один из самых важных элементов в лечении - занятия на тренажерах. Теперь можно проводить тренировки на свежем воздухе - под видом игры. Около тысячи трехсот пациентов приезжают к нам в год со всего Приморья. Все дети лечатся бесплатно, объем работы - огромный. Возраст посетителей - от годика до семнадцати лет. Площадка - это подарок для всех ребятишек. Большое спасибо компании "АКОС" за понимание и заботу о подрастающем поколении!"
Официальное открытие площадки состоялось в канун Старого Нового года 13 января. Стелла МИХАЙЛОВА, директор по маркетингу ЗАО "АКОС", обратилась к присутствующим с коротким вступительным словом:
"Дети - будущее нашей страны. Разумеется, каждая серьезная компания, любое солидное предприятие не могут не понимать того, как важно помогать детским садам и больницам. Мы любим свою страну и свой край. О человеке, как и о предприятии, должны говорить поступки. От имени руководителей и сотрудников "АКОС" я могу сказать, что наша компания и впредь будет прилагать максимум усилий для помощи детским учреждениям, приносить пользу не на словах, а на деле.
Cпециально для ДДГ "ЗР".
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