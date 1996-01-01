Себе на радость, другим - на загляденье!

Лет 10-15 назад многое в Хабаровске было, как везде. Безликий советский город с обычными "хрущевками", памятниками видным деятелям Советской власти, колдобинами на дорогах, парками и скверами с зарослями кустарника и травой по колено. Затем у города появилось лицо. Одной из визитных карточек Хабаровска стал детский парк им. Гайдара, который помогли восстановить местные предприниматели.

История одной стройки

Построенный в 30-е годы XX века парк был одним из немногих оборудованных мест отдыха детворы. Сюда приходили родители с малышами. Дети катались на деревянных лошадках, взлетали в воздух на качелях, визжали от радости и страха на каруселях, брызгались водой из фонтана и бегали по парковым дорожкам. Внутри здания, расположенного на территории парка, размещались аттракционы.

С началом эпохи капитализма по банальной причине - отсутствие средств - парк постепенно приходил в упадок: сквозь асфальт летом пробивалась трава, фонтан пересох, детская площадка была разрушена, перестали работать аттракционы. Только футбольное поле и памятник Гайдару напоминали о прошлом.

Вторую жизнь детскому парку подарили в 2004 году. В июне началась его реконструкция. И уже в сентябре, после завершения начального этапа работ, первые посетители - детвора и их родители - пришли в обновленный парк.

Зеленые парковые площадки с альпийскими горками и насаждениями; дорожки, посыпанные гравием; удобные беседки; фонтаны, кафе и многочисленные аттракционы - все вызывало восторг и удивление малышей. А когда наступил вечер и в парке зажглись огни, взрослые и дети увидели чудо: вода в центральном фонтане затанцевала под музыку, звучащую из динамиков. В тот день заработал первый за Уралом цветомузыкальный фонтан, управляемый компьютером, на котором установлено несколько программ синхронизации подсветки, формы струи и десятки композиций музыкального сопровождения.

Но это было еще не все. На месте бывшего здания администрации парка решили построить круглогодичный культурно-развлекательный детский центр с аквариумом и зимним садом, планетарием, кафе и игротекой. Попав туда, по задумке авторов проекта, малыш должен удивленно открыть рот и глаза и начать восторженно предаваться всевозможным развлечениям.

Планируемый срок сдачи уникального для ДВ развлекательного детского комплекса, который проектировщики сравнивают с Диснейлендом, - предстоящий День края, т.е. октябрь этого года.

Чтобы добрую память о себе оставить

Однако самое удивительное и замечательное в истории с реконструкцией старого парка - то, что осуществляется она на средства предпринимателей города. Что движет ими? Зачем они тратят деньги на то, что принесет отдачу не раньше, чем через пять-десять лет? Неужели у нас уже появились люди, которые готовы вкладывать деньги в проекты "на будущее", чтобы оставить добрую память о себе?

Видимо появились, поскольку вот он стоит - не сказка, а быль - обновленный парк им. Гайдара. К нему примыкает благоустроенный парк "Динамо", а на Уссурийском бульваре радуют глаз преображенные пруды.

- Вспомните купцов, которые вкладывали деньги в развитие городов! - сказали корреспонденту "ЗР" в РЕГИОБАНКЕ, из средств которого финансируется примерно треть стоимости проекта по реконструкции детского парка. - Зачем вкладывали? Потому что патриотами были, свой город, то место, где жили и трудились, любили; лучше, краше сделать его хотели. Как говорится, себе на радость, другим - на загляденье!

Так вот и мы. Могли, конечно, профинансировать обычную торговую операцию, получить причитающиеся нам проценты и остаться довольны результатом. (Чего греха таить, с социальными проектами, особенно если речь идет о капитальном строительстве, и риски выше, да и прибыль меньше). Но нет, взялись за это дело, потому что в первом случае отдачу чувствует ограниченный круг людей: мы, клиент и контрагенты клиента, а во втором - все население.

"Ничего себе Хабаровск!", - сказал один очень известный московский банкир после того, как ему центр нашего города показали. И знаете, от этих слов такая гордость взяла! Не зря Хабаровск самым благоустроенным городом России в этом году признали...