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Новый офис Росгосстраха открылся в городе юности

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На днях в Комсомольске-на-Амуре состоялось торжественное открытие нового офиса продаж страховой компании "Росгосстрах". Директор по корпоративным продажам филиала компании "Росгосстрах - Дальний Восток" в Хабаровском крае Наталья МАКАРЕНКО сообщила, что в 2,5 раза увеличилась численность сотрудников комсомольского офиса, многие из которых прошли обучение в дальневосточной столице у ведущих профессионалов компании.

На открытии нового офиса присутствовали представители администрации города, банковских структур, руководители городских предприятий. "Политика компании "Росгосстрах" - быть ближе к клиенту и делать все, чтобы ему было удобно, - сказал на торжественной церемонии директор филиала Павел ШОПИН. - В новом офисе есть все условия для работы, как с физическими лицами, так и с корпоративными клиентами. Мы предлагаем широкий спектр продуктов и программ по различным видам страхования, в том числе "флагманские": по страхованию имущества - "РОСГОССТРАХ-ДОМ" и страхованию малого и среднего бизнеса - "РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС", и надеемся на расширение клиентской базы и партнерских отношений".

"Ранее в старом офисе Росгосстраха в Комсомольске-на-Амуре все работали в крайне стесненных условиях, - заметил зам. директора филиала по продажам Александр ГОРОДЕЦКИЙ. - Открытие нового просторного помещения с современным техническим обеспечением позволит Росгосстраху повысить уровень клиентского обслуживания, а также поможет нам в перспективе занять в городе юности до 50% рынка страхования малого и среднего бизнеса".

Как отметила заместитель главы администрации Комсомольска-на-Амуре по экономическим вопросам Людмила ГУСЕВА: "Открытие нового офиса компании Росгосстрах, одного из лидеров на российском рынке страхования, приведет к активизации деятельности компании в нашем городе. Надеемся, что это обеспечит надежную защиту имущественных интересов жителей города юности, существенно сократит бюджетные расходы на ликвидацию последствий различного рода аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также привлечет средства для финансирования мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения имущества как физических, так и юридических лиц".

Росгосстрах всегда был и остается надежным партнером для своих клиентов, и открытие нового офиса продаж в Комсомольске-на-Амуре подтверждает репутацию Росгосстраха, как солидной и динамично развивающейся компании, которая уже сегодня сотрудничает в городе юности с коммерческими банками "Дземги", Далькомбанком, Внешторгбанком, Росбанком, сообщила Наталья Макаренко.

Руководство филиала в этом году поставило перед коллективом отделения Росгосстраха в городе юности задачу - увеличить на 200-250% сборы по добровольному страхованию. А в ближайшей перспективе планируется заняться модернизацией офисов в Амурске, Советской Гавани, Ванино, Вяземском. "Для Росгосстраха - открытие новых офисов и модернизация старых не самоцель, - подчеркнул Александр Городецкий, - а средство повышения эффективности работы страховой компании".

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