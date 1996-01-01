Свет будет! Если заплатите

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Дальэнергосбыт напоминает всем своим абонентам - юридическим лицам о необходимости скорейшего заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии).
Правила функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ №530 от 31 августа 2006 г., внесли существенные изменения в законодательство об электроэнергетике, которые должны быть отражены в договорах энергоснабжения, заключенных ранее между ОАО "Дальэнерго" и его абонентами. Для населения (физических лиц) перезаключение договоров не требуется.
В течение декабря Дальэнергосбыт разослал абонентам - юридическим лицам проекты договоров энергоснабжения на 2007 год, отвечающие всем новым требованиям действующего законодательства об электроэнергетике. Большинство потребителей уже подписали договоры и приложения к ним.
Однако некоторые абоненты до сих пор никак не отреагировали на полученный проект договора энергоснабжения. Им следует учесть, что в соответствии с пунктом 75 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии договоры энергоснабжения, заключенные до вступления в силу Правил, могут быть продлены только при условии их приведения в соответствие с новым законодательством. В противном случае договорные обязательства ОАО "Дальэнерго" по бесперебойному электроснабжению абонента могут быть прекращены в связи с окончанием срока действия прежнего договора и незаключением нового .
В соответствии с п. 169 Правил, прекращение исполнения обязательств сторон по договору является основанием для введения полного ограничения режима потребления, если не вступил в силу новый договор энергоснабжения, заключенный с потребителем. С наступлением нового года Дальэнергосбыт может гарантировать бесперебойную и в полном объеме подачу электроэнергии только в случае наличия надлежащим образом заключенного договора энергоснабжения на 2007 год.
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