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МТС опять собрали команду
В преддверии Нового года крупнейший оператор сотовой связи, компания МТС, пригласила журналистов приморских СМИ на итоговую пресс-конференцию. Примечательно, что это серьезное мероприятие прошло в неформальной обстановке - на базе "Академии гольфа", где журналистов научили азам этой корпоративной игры.
Директор макро-региона МТС - Дальний Восток Дмитрий ЛАПИЦКИЙ рассказал не только о достижениях и победах МТС в нашем регионе, но и о проблемах, которые его команде удалось решить в уходящем году. По озвученным им данным МТС остается лидирующей компанией сотовой связи и на сегодняшний день контролирует более 30% рынка. Также он озвучил и самую актуальную новость: МТС получила лицензии на местную связь, а это значит, что в будущем году все владельцы городских номеров этой сотовой компании сохранят свое реноме.
После ободряющих новостей журналисты перешли к главному - игре в гольф. Скажем сразу, получилось не у всех. Оказалось, что в этой игре главное не сила, а техника и в этом гольф очень похож на бильярд. После нескольких ударов клюшкой стала понятна и цель существования самой "Академии гольфа" - чтобы нормально и полноценно ударить, нужно тренироваться не менее месяца. Словом, мероприятие удалось и журналисты получили не только информацию, но и урок гольфа.
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