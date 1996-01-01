Главное - сохранить кадры

- Александр Семенович, традиционный вопрос: чем был знаменателен и памятен уходящий год для компании и вас лично?

- В уходящем году было много хорошего, но основное - то, что мы окончательно сформулировали свою программу обновления флота на ближайшие три года. За это время мы получаем 15 судов, увеличивая дедвейт своего флота до 2 млн тонн. Это серия танкеров дедвейтом по 53 тыс. тонн, а также афрамаксы и суэцмаксы. Все контракты уже успешно подписаны, сейчас завершается работа с банками по финансированию всего проекта.

- Российские банки участвуют?

- Нет, российских банков нет, поскольку они, к сожалению, не могут предоставить такие условия, как зарубежные. В общем-то, план довольно амбициозный, но он имеет под собой все основания. Это главное. А в личном плане - этот год для меня юбилейный, я признателен компании за то, что высоко оценила мой вклад, вручив золотой значок "Почетного работника пароходства". И все же главный итог для меня - то, что у пароходства в этом году не было серьезных проблем, сработали хорошо.

- В плюсах уходящего года - успешное участие ПМП в сахалинских проектах. Какие-то особые привилегии или давление со стороны операторов проектов были?

- Что касается самого участия в сахалинских проектах, то, считаю, это нормальные тендеры, нормальная конкуренция. Если достоин - выиграл, если недостоин - проиграл. Особые привилегии и какое-либо давление со стороны операторов проектов - это миф. Дело в том, что стандарты качества у них гораздо выше российских. Учитывая опыт работы в этой области по всему миру, иностранцы очень педантично подходят ко всем вопросам. А мы зачастую надеемся на русское "авось". К примеру, в рамках тендера рассматривается такой фактор, как статистика несчастных случаев. Согласитесь, техника безопасности - очень важный вопрос. Когда одна компания показывает, что за последние восемь лет у нее не было ни одного несчастного случая со смертельным исходом, а другая демонстрирует целое "кладбище", понятно, у кого больше шансов попасть в проект. И стоит ли потом обвинять организаторов тендера в личных пристрастиях и лоббировании интересов?

Я считаю, что многие российские компании вполне успешно могут участвовать в сахалинских проектах. Нужна только хорошая подготовка. Если проиграл - это еще не окончательный приговор. Существует масса других вариантов. К примеру, создать совместное предприятие. Или найти сильного партнера, поучиться у него. В принципе, работать можно и нужно, мы это доказали сами себе прежде всего. Надо просто делать дело, а если не получается - учиться. Что характерно, операторы проекта с удовольствием делятся своим опытом. Посмотрите, сколько сейчас местной молодежи с Сахалина обучается за границей, чтобы вернуться и работать на Сахалине.

- А что конкретно помогло выиграть тендеры компании Prisco?

- Если говорить об опыте Приморского пароходства, то наша победа в тендере по сахалинским проектам - это наше "know-how". Мы конкурировали со всеми мировыми ведущими компаниями. Должен сказать, среди иностранных судоходных компаний бытовало такое мнение, что организаторы тендера все же отдают предпочтение российским судоходным компаниям. Что, в сущности, не так уж далеко от истины, поскольку по условиям сахалинских соглашений российская составляющая должна быть преобладающей. Тем не менее всем российским участникам пришлось пройти через то же сито качественного отбора, что и иностранцам. В конечном итоге в качестве транспортной составляющей сахалинских проектов были выбраны две российские компании - ПМП и Совкомфлот. Конечно, мы и Совкомфлот - это разные весовые категории. Тем не менее обе компании доказали свою конкурентоспособность.

Как это нам удалось? Мы учимся работать по мировым стандартам, продвигая себя на международном рынке с 1992 года. Все это далось нелегко, приходилось делать много того, что не входило в круг привычных обязанностей. Мы учились подбирать людей, прислушиваться к советам, несколько менять свой подход, свое мышление. Одной из самых значительных преград для нас, российских компаний, российского человека, является недооценка так называемой "customer orientated politics" - ориентации на потребителя. То есть мы часто боимся уронить свое достоинство, в то время как надо угодить, угадать, предвосхитить желаемое. То есть дать услугу такого качества, какого мы и сами хотели бы получить, от любого, кому платим свои деньги. Надо, чтобы это стало нормой. В России в настоящий момент много делается в этом направлении, но без тесного общения с внешним миром большого прогресса ожидать не приходится.

Сегодня транспортная составляющая по многим проектам уже в прошлом, но Приморское морское пароходство продолжает оставаться участником всевозможных тендеров. Так, мы привлекаем участников сахалинских проектов к обучению на тренажерах нашего Учебного центра, который оборудован по всем международным стандартам. В рамках обоих сахалинских проектов мы также участвуем своим вспомогательным флотом. Мы завоевали авторитет у операторов проекта, к нам с уважением относятся, к нам прислушиваются. А всем другим участникам проектов хочу пожелать: Сахалин действительно большое место, желательно, чтобы меньше было всякой ненужной критики, больше сотрудничества и помощи операторам проектов. Без всякого преувеличения, реализация всех сахалинских проектов реально позволит поднять страну до Урала.

- У Приморского пароходства нет российских конкурентов на ДВ, скорее, сегодня речь идет об "азиатской" конкуренции. Насколько серьезна эта угроза?

- Я думаю, основным конкурентом является Китай, который остается во многих вопросах закрытым государством, в том числе и в плане проведения своей судоходной политики. Хотя, думаю, особых неожиданностей не предвидится. Китай при своих амбициях и планах по судостроению просто не оправдает ожидания многих судоходных компаний поучаствовать в китайских перевозках в той мере, на которую рассчитывали. Китай будет сам стараться закрыть свои потребности, поэтому надеяться на то, что он широко распахнет свои порты для иностранных судовладельцев, не приходится. Он сам себя обеспечит и флотом, и дешевой рабочей силой, что на сегодняшний день один из основных факторов. Что касается Японии, то и она практически всю нефть перевозит своим флотом. Вообще, они к этому подходят весьма национализированно. Больше всплесков на азиатском рынке, кроме как сахалинские проекты, не ожидается - естественно, в этой связи ожидается лишь переориентация потоков.

Наша-то задача не конкурировать на рынке стран АТР, а взять российский экспорт под свой контроль. Естественно, я говорю не только о нашей компании, но обо всех российских. Такие тенденции у нас в государстве сегодня есть.

- И все же, год без проблем - так не бывает...

- Кадры - головная боль и основная забота всех судоходных компаний в мире. У нас эта проблема на сегодняшний день усугубляется еще и тем, что мы избавляемся от своего старого флота, что немного не совпадает со временем прибытия нового. Поэтому наша основная задача - не растерять людей, которые могут временно остаться без работы.

- На какое время?

- В этом смысле самым трудным ожидается 2007 год. Но у нас разработана серьезная программа, во-первых, по мотивации тех людей, которых мы заинтересованы сохранить. У нас предусмотрена программа по обучению и тренингу тех людей, который имеют малый опыт работы на современных судах, но хорошо себя зарекомендовали, имеют потенциал. Мы предусматриваем направление этих людей на существующий флот в качестве дублеров. Скажу, что на программу по сохранению кадрового потенциала компании мы планируем направить порядка $1,5 млн.

- Вы отдаете приоритет собственным кадрам?

- Политика у пароходства была и остается - свои и еще раз свои кадры. Исключительно свои. Было бы неправильно разбазаривать потенциал, который мы создавали годами. Когда мы продаем свои услуги на международном рынке, это является одним из основных наших преимуществ - кадры, которые выросли в нашей компании и которые имеют бесценный опыт работы во льдах. Поэтому наши танкеристы для нас ценны. На современных судах требования очень серьезные. К тому же необходимо знание английского. Хотя это, наверное, единственный наш недостаток, который мы постепенно преодолеваем.

- Что касается уникального опыта работы во льдах. Им, насколько известно, заинтересовались и японцы?

- Мы проводим занятия в рамках совместной программы по проекту эксплуатации газовозов для проекта "Сахалин-2". Поскольку у нас нет опыта работы по эксплуатации таких судов, то на первом этапе капитанами на них будут японцы. Но у них-то как раз нет опыта работы во льдах. По этой программе в прошлом году мы стажировали их на наших "Самотлорах". А в декабре этого года занятия проводились и для капитанов японской компании MO LNG Transport Co., Ltd. по программе обучения судоводителей для работы в ледовых условиях. Эту программу разработал капитан-наставник ПМП Александр ЛОБОДА по заявке оператора проекта "Сахалин-1" компании Exxon. В уходящем году этот курс обучения прошли судоводители от FESCO, UNICOM, PRISCO и моринг-мастера от компании Еxxon, принимающие участие в рамках совместных работ в реализации проекта по отгрузке и вывозу нефти из порта Де-Кастри.

- Ваши новогодние пожелания читателям "ЗР".

- Достойной зарплаты, здоровья, уверенности в завтрашнем дне и, главное, чтобы все это сбылось!