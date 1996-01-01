Экология десятилетней давности

Появившаяся в Интернете информация о самых загрязненных городах и весях России, среди которых едва ли не на первом месте фигурирует поселок Рудная Пристань в Дальнегорском районе, возымела свой эффект. Правда, назвать этот эффект положительным при ближайшем рассмотрении не представляется возможным.

Поселок, а точнее, главный источник "заразы" - "Свинцовый завод - "Дальполиметалл" в настоящее время чуть ли не ежедневно инспектируется бесконечными комиссиями, местные жители пишут в край письма о непоправимом ущербе здоровью, а на столбах развешиваются призывы немедленно закрыть "опасное предприятие". Только желательно для начала разобраться в том, что происходит на самом деле, поскольку с безосновательным ярлыком "губители природы" отправляться восвояси тоже как-то не хочется.

Безосновательность подобного рода обвинений президент управляющей компании "Дальполиметалл" Виталий ГЕДЗ готов отстаивать как с точки зрения формальных требований, так и оперируя собственными фактами на предмет экологической безопасности предприятия. Если начинать с предприятия, то говорить здесь о росте выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, - а только это обстоятельство могло вывести Рудную Пристань в самые грязные поселки России, - вообще не приходится. С 2002 по 2005 годы выпуск свинца "Дальполиметаллом" сократился более чем в 10 раз - с 7832,92 тн до 599,235 т. Столь впечатляющее падение объемов производства естественным образом отразилось и на статистике выбросов свинца и его неорганических соединений в атмосферу - с 22,081 тн в 2003 году (максимальное за последние 5 лет) до 0,749 тн в 2005 г., то есть в 30 раз. И это напрямую связано с реконструкцией и переориентацией заводских мощностей в плане повышения экологической безопасности.

Сегодня "Дальполиметалл" занимается исключительно переработкой вторичного сырья - аккумуляторного лома. Переработка свинцовых концентратов в горновых печах (самая "грязная" технология плавки) прекращена. В настоящее время свинцовый лом плавят в шахтной печи, оборудованной двойной пылегазоочисткой. Отходящие газы проходят систему аспирации АС 2, рукавный фильтр и выходят через единственный источник выбросов - промышленную трубу высотой 43 м. При работе ведётся круглосуточный отбор проб выбрасываемого в атмосферу газа. Кроме этого, производится отбор проб атмосферного воздуха в самом посёлке. И все анализы соответствуют утверждённым проектным расчётам предельно-допустимых выбросов.

Абсолютно чистого производства, конечно, не бывает. Но как с такими показателями Рудная Пристань сумела обойти, например, промышленный Урал?

- Фактически, последние годы завод существует, скорее, как социальный проект чем как коммерчески выгодное предприятие, - говорит Виталий Гедз. - Последние два года мы только несли затраты, занимаясь реконструкцией и ремонтом производственных мощностей под переработку свинцового лома. В 2006 году завод начал опытно-промышленные плавки. При существующих объемах сбора и поставок вторсырья - предприятие на гране рентабельности. Но производство все-таки работает. На нем заняты местные жители - квалифицированные работники-металлурги. Это накладывает на нас определенные обязательства, и в сложившейся ситуации хотелось бы действительно разобраться с обвинениями и экологией, в улучшение которой вложено столько сил и средств. Тем более что сегодня завод сам несёт экологическую миссию - утилизацию опасных производственных отходов (отработанных аккумуляторных батарей).

Парадоксальное, на первый взгляд, желание руководства предприятия расставить все точки над экологическими "i" объясняется тем, что никаких экологических замеров окружающей среды в поселке Рудная Пристань, кроме тех, что делает само предприятие, не ведется с 1996 года, когда здесь закрыли пункт наблюдения Госкомгидромета. Для кого-то это может стать откровением, но Дальнегорск вообще единственный город в крае, с которым у Приморскгидрометстата нет договора на обслуживание. Может быть, в списке самых грязных районов России Рудная Пристань оказалась на основании данных десятилетней давности?

Но, по данным Росгидромета, той же десятилетней давности некоторые города Урала и Центральной части России в десятки раз "переплёвывают" загрязнения Рудной Пристани. Не удивительно, что информация о загрязненности Рудной Пристани появилась в охочем до сенсаций Интернете. Даже судиться по поводу недостоверности не с кем.

А посудиться бы надо. Дальнегорск и так в последнее время не отличается политической и экономической стабильностью, а тут еще псевдоэкология тень на плетень наводит и людей будоражит. Кто уже только ни приезжал в поселок по линии проверяющих служб - и представители Ростехнадзора, и природоохранная прокуратура, и краевые экологи. Резюме во всех случаях одинаково - не подтверждается, не обнаружено, хотя дело доходило до того, что изучалось положение вещей с утилизацией промышленных и бытовых отходов в цехах предприятия. Впрочем, нет худа без добра, как говорится. По мнению руководства завода, ситуацию вполне можно использовать для того, чтобы, как минимум, в поселке, не говоря уже о районе, появился стабильный экологический контроль и объективная экологическая оценка.

Организацию объектного мониторинга, включая замеры уровня загрязненности атмосферного воздуха, предприятие обязано и будет вести. Но только хочется, чтобы и органы власти также занималась мониторингом окружающей среды с тем, чтобы работать не по слухам, а по фактам. Тем более что это уже не только вопрос контроля окружающей среды, но и элемент социальной политики, коль скоро эта проблема вызывает такой болезненный резонанс среди простых граждан. А вот вопрос: кто стоит за распространением откровенной лжи и зачем, остаётся открытым. Будем надеяться, что без злого умысла.