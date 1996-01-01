Я русский бы выучил...

Российский спектр направлений широк и многообразен, хотя превалирует детская тематика особенно на региональном уровне.

Досье В Республике Татарстан 2007-й объявлен Годом благотворительности. В Башкирии - Годом 450-летия единства с Россией. В Ульяновской области - Годом чтения. В Москве - Годом - ребенка. В Приволжье - Годом молодежи. В Карачаево-Черкесии - Годом дошкольника. В Красноярском крае - годом культуры. В Пензенской области - Годом молодежных инициатив. А в Анабарском районе Якутии по инициативе оленеводов села Юрюнг-Хая - Годом Героя Социалистического труда Ильи СПИРИДОНОВА.

На федеральном уровне в России собирались присвоить грядущему году сразу несколько наименований. Во-первых, по инициативе России Арктический Совет собирается провести с 1 апреля 2007 по 1 апреля 2009 гг. Международный полярный год. Во время него страны-члены Арктического совета собираются улучшить координацию по изучению многих арктических и антарктических проблем. И даже провести первое в мире арктическое кругосветное путешествие на наземных транспортных средствах.

Во-вторых, Министерство сельского хозяйства России "полушутя", по словам министра Алексея Гордеева, объявило 2007 г. в России Годом рыбы, "поскольку аквакультура попала в национальный проект". И теперь рыбаки наряду с коневодами, оленеводами и овцеводами смогут брать восьмилетние кредиты, ставка по которым будет компенсироваться на 2/3 из средств федерального бюджета.

Но два действительно национальных направления на 2007 г. - это, безусловно, проведение Года русского языка и Года Китая в России, официально объявленных российским президентом.

Год Китая в России, по идее, должен стать органичным продолжением минувшего Года России в Китае. Лишний раз не подчеркивая важности взаимодействия между нашими странами, скажем только, что за 2006 г. Китай посетили более 400 российских делегаций, все наши высшие руководители, а Владимир ПУТИН и ХУ Цзиньтао встречались 6 раз. В начале года в Китае открылся Российский информационный центр, было проведено 368 различных мероприятий: форумов, конференций, ярмарок, 15 телемостов. За 9 месяцев истекшего года объем торговли составил свыше $ 30 млрд.