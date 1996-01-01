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Окно на Восток
В Приморском крае 2007 год никакого официального названия не имеет. Хотя и проблемы русского языка здесь острее, чем в центральной России, и проблемы рыбаков, и нуждающихся не меньше, чем в Татарстане. Ну а какие события могли бы дать ему название, что в наибольшей степени будут определять предстоящие 365 дней?
Наверное, Год Китая в России. По крайней мере, для очень многих из планируемых в рамках Года 286 мероприятий площадкой проведения станет именно Приморье. Да и прибыли от роста приграничного товарооборота, надо надеяться, нас не обойдут.
Но на первое место все-таки, пожалуй, следует поставить начало подготовки к саммиту глав стран АТЭС 2012 г. В расчете не на само мероприятие, которое продлится всего-то неделю, а на то, что оно станет поворотным пунктом российской политики, "Окном на Восток". И это, согласитесь, серьезное основание, чтобы и год принятия решения - 2006-й, и год начала подготовки к саммиту - 2007-й, именно в этой связи остались и в нашей памяти, и в истории.
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