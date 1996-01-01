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Объединяя нации

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Попасть в календарь ООН считается для всех государств делом сколь престижным, столь и выгодным, поскольку что гарантирует поддержку в решении внутренних проблем самых авторитетных международных организаций.

По инициативе Турции, например, ЮНЕСКО будет отмечать в 2007-м 1800-летие поэта и философа Джелаладдина Мохаммеда РУМИ (1207-1273) по прозвищу Мевлана (наш повелитель). Почему ЮНЕСКО решила включить этот юбилей в список самых значительных культурных событий года понятно - Руми считается основоположником неортодоксального ислама. Ну, а Турция в этой связи рассчитывает на рекламу одного из своих туристических центров - места рождения философа г. Конья. Здесь каждый год проходит фестиваль Мевланы с танцами дервишей и прочей восточной экзотикой.

В Польше 2007 год объявлен решением сейма Годом Станислава ВЫСПЯНЬСКОГО (1869-1907) - драматурга, поэта, художника, автора декораций, витражей (в Костеле Францисканов в Кракове), полихромий, портретов и пейзажей. Правда, для Польши праздник этот носит внутренний характер, направленный на развитие национального самосознания.

К слову, если сравнить тематическую направленность объявления национальных годов, бросается в глаза уклон в сторону гуманитарных наук, культуры и искусства - всего того, что объединяет нации, укрепляет их фундамент и в то же время помогает находить общий язык с соседями.

В Украине 2007 год будет объявлен Годом украинской книги. В Германии после семи лет, посвященных техническим дисциплинам, наступающий 2007 год тоже объявлен Годом гуманитарных наук - истории и философии, американистики и славистики, языкознания и этнографии.

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