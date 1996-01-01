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За Фрейда и Моцарта!
Первый свой год, который был назван "Всемирный год беженца", ООН объявила лишь через 14 лет после своего создания в 1959-1960 годах в связи с необходимостью оказания помощи беженцам в разных частях света, но прежде всего в Африке - Марокко и Тунисе. Следующий - 1961-й год - был объявлен Международным годом здравоохранения и медицинских исследований для объединения усилий по борьбе с малярией, оспой, холерой, раком сердечно-сосудистыми заболеваниями и проч.
И с тех пор практически каждый год ООН посвящала решению какой-либо международной проблемы, а то и двух. Например, 1994 г. был назван Международным годом спорта и олимпийских идеалов, а также Международным годом семьи. Всего же к 2007 г. тематических годов набралось аж 44. Уже приняты резолюции ООН и о названии нескольких последующих годов: 2008-й - Международный год планеты Земля, 2009-й - Международный год примирения.
ДосьеЦелый ряд лет, а именно 1962, 1963, 1964, 1966, 1969, 1972, 1973, 1976, 1977, 1980, 1984, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997, 2007, в главном календаре ООН не значатся.
Но это совсем не означает, что они оказались обойденными. О них позаботились дочерние организации ООН. Так, в календаре ЮНЕСКО на 2006-2007 годы значится 63 знаменательные даты, начиная со 150-летие со дня рождения Зигмунда ФРЕЙДА и 250-летия со дня рождения Вольфганга Амадея МОЦАРТА и заканчивая 2750-летием г. Самарканда. А программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) объявила 2007 год Годом дельфинов, так как ежедневно в рыболовных сетях случайно погибает примерно тысяча китов, дельфинов, морских свиней и других морских млекопитающих.
С начала шестидесятых годов прошлого столетия ведет свой отсчет и практика ООН по ежегодному объявлению международных десятилетий. С 1960 по 1970 годы была объявлена Первая декада развития ООН, 70-е годы стали Первым десятилетием разоружения, далее - Первое десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации, Десятилетие женщины ООН: равенство, развитие и мир, Первое десятилетие транспорта и связи в Африке... всего общим счетом 32.
В минувшем году закончилось Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты.
Оценивая результаты этих десятилетий, было бы наивным рассчитывать на то, что, например, десятилетие по борьбе с нищетой, решит эту проблему во всем мире раз и навсегда. Тем не менее опыт, накопленный странами-членами ООН в этом направлении, позволяет выработать на проблему единый взгляд, определить единую стратегию и глобальные меры, а также реализовать множество конкретных инициатив по борьбе с той или иной мировой проблемой. Год 2008-й, смешно названный Годом картофеля, будет посвящен пропаганде этой ценнейшей сельскохозяйственной культуры, способной, как считают эксперты, помочь в борьбе с голодом.
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