От Года пустынь - к Году рыбы

Хорошие вопросы или... Но если на два последних из них эксперты "ЗР" постарались ответить более или менее исчерпывающе, то единой версии о причинах возникновения этой традиции журналистам "ЗР" обнаружить не удалось.

Может быть, в их основе лежат религиозные праздники, может быть, китайский гороскоп (шутка)? Так или иначе, в новейшей истории традиция посвящать определенный промежуток времени решению той или иной общей для людей проблемы, распространению того или иного полезного опыта связана с появлением в 1945 г. Организации Объединенных Наций. А также рождением ее дочерних и партнерских структур, таких как ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программа ООН по окружающей среде" (ЮНЕП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения" (ВОЗ) и других.

Позднее по этому же принципу стали объявлять "годы" отдельных государств, отдельных субъектов государств, городов и прочих населенные пунктов. Впрочем, СМИ редко акцентируют внимание на том, кто именно и на какой территории объявил тот или иной год. Отсюда и обилие различных "всемирных" годов - Дельфина, Рыбы, Турецкого философа Джелаладдина Мохаммеда РУМИ и проч. На самом деле речь может идти об инициативе отдельной страны, территории или об одной из памятных дат, включенных в календарь ЮНЕСКО.