Выбор должен быть всегда

Установка телефонов в жилых домах долгое время была уделом городских монополистов. В некоторых районах города до сих пор сохранились очереди на установку телефона. Проще обстоит ситуация в жилых новостройках. Сегодня, заезжая в квартиру в новом доме, жилец может в кратчайшие сроки установить телефон, а еще и выбрать понравившегося оператора связи, да такого, чтобы и качественный доступ в Интернет получить, и наладить обмен файлами с соседями по внутренней домовой сети.

Жилые новостройки привлекают внимание альтернативных операторов связи, поскольку в новый дом проще подвести коммуникации. Альтернативные операторы стояли у истоков формирования рынка услуг связи в России. И наш город не исключение. Альтернативные операторы принесли в нашу жизнь Интернет и электронную почту, хотя во главу угла многие из них ставили обеспечение услугами связи сектора бизнеса.

Одним из первых альтернативных операторов в Хабаровске была компания "Рэдком". За годы работы компания инвестировала миллионы рублей в строительство собственной сети связи, которая сегодня охватывает территорию города и краевые районные центры. В 2005 году был завершен проект по установке электронной телефонной станции нового поколения емкостью в 10 тыс. номеров. Таким образом, на рынке услуг связи появилась компания, способная удовлетворить потребности покупателя недвижимости в телефонном общении и в передаче информации по сети Интернет.

Компания владеет 45-ым индексом городской телефонной сети и устанавливает городские телефоны с возможностью выхода на междугородную и международную телефонные сети. Компания активно участвует своими инвестициями на многих "стройках" города. К настоящему моменту полным ходом идет установка телефонов для жителей домов по пер. Трубному, Засыпному и Холмскому, уже заключаются договора на подключение новоселов к высокоскоростному Интернету.

За относительно короткое время число абонентов телефонной сети "Рэдком" увеличилось в десятки раз. И это благодаря хорошим ценам, скидкам для молодых семей и внимательному отношению компании к своим клиентам. Так под новый год, например, клиенты "Рэдком" уже получили приятные подарки - денежные бонусы для работы в сети Интернет и на пользование телефонной связью. На очереди - рождественские подарки от компании для сотрудников предприятий, имеющих скоростной доступ к сети Интернет. Они смогут бесплатно и приятно посидеть в "Интернете" на 200 мегабайт с 1 января по 14 января 2007 года.

"200 мегабайт - это объем информации, полученный на компьютер, а не время проведенное в сети, - поясняют в "Рэдкоме". - То есть тысячи интернет-страниц с интересующей вас информацией, более сотни фотографий хорошего качества и многое другое". Заместитель генерального директора ЗАО "Рэдком" Геннадий ПЕТРОВ подчеркивает: "Наш скоростной Интернет физически не связан с телефоном, и это не adsl. Приведу аналогию с развитием сотовой связи. На заре 2000 был стандарт сотовой связи DAMS (как правило, это знают большинство пользователей сотовых телефонов без сим-карт), который потом сменил GSM. Вот adsl - это DAMS, т.е. уже вчерашний день, а GSM - это как наш высокоскоростной интернет (Ethernet 10 мегабит/сек), но мы уже ведем работы по умощнению сети, и в ближайшие годы предоставим фантастические скорости 100 мегабит/сек. каждому абоненту".