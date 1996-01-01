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Ждите сюрприза в 2007-м!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровские и приморские бизнесмены считают 2006-й, в целом, годом стабильным, хотя за двенадцать месяцев в жизни Дальнего Востока и страны произошло много событий. О некоторых из них мы будем вспоминать долго. Некоторые стали лишь рутинными мгновениями. А кое-что захочется просто выкинуть из памяти...

Надеемся, что наша газета в уходящем году писала как раз о тех событиях и находила как раз ту информацию, которую вы ждали. А это, поверьте, не так-то просто. Деловая газета в идеале должна выдавать на-гора не просто информацию, но информацию максимально достоверную, очищенную от шелухи слухов и недосказанностей. Ведь деловой люд не в "общении" с прессой не любит тратить время попусту, а если уж бизнесмен взял газету в руки, то, будьте добры, подавайте ему самое горячее и свежее блюдо. Мы старались!..

Год будущий станет годом нового этапа в жизни Издательской компании "Золотой Рог". Во-первых, в мае нам исполняется 15 лет, а, во-вторых, газета, на наш взгляд, достаточно созрела, чтобы окончательно и бесповоротно переступить ставшие узкими местечковые рамки. Но пусть это, а также многое другое останется нашим подарком читателям, партнерам, рекламодателям... Оставайтесь с нами - и вы все увидите сами!

Спасибо тем, кто нас читал, хвалил, направлял, критиковал, ругал, поддерживал в уходящем году! И здравствуйте те, кто станет для нашей редакции главными людьми в 2007 году! Мы о вас, наши читатели! С Новым годом!

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