Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юбилейное сверкание "Дазэла"
Многие производственники и предприятия Владивостока и Приморского края давно проложили дорогу на Дальзаводскую, 4 - к Торгово-техническому центру ЗАО "Дазэл", где работает и развивается предприятие, ставшее для многих предпринимателей местом развития бизнеса.
А создавалось это предприятие с целью сохранения и развития электродного производства, которое в начале 90-х на "Дальзаводе" было не в самом лучшем виде. Тогда за это дело взялся Ю. К. ТЮЛЬКИН - заместитель главного сварщика "Дальзавода". Юрий Константинович рассказал: "В стране уже был опыт работы таких предприятий в стране - "ЭЛКОМ" - "Электроды Комсомольска", "СВЭЛ" - на Северной верфи г. Санкт-Петербурга. По аналогии с этими названиями и родилось название "Дазэл", то есть "Дальзаводские электроды". В англо-русском словаре увидел, что английское слово dazzle - обозначает - ослепление, сверкание. А ведь сверкают электроды при сварке!?". Так что название подошло - и началась работа.
А проблем было непочатый край: ни денег, ни проволоки, ни компонентов, заказчикам нужна была продукция и в Приморском крае, и на Камчатке, и на Севере.
Приходилось не один раз брать банковские кредиты на материалы и компоненты, проволоку получали из Магнитогорска - и люди начали работать, пошла продукция, возобновились поставки. Производство заработало, и стали развиваться связи. Пережили 1992-1993 годы, когда инфляция достигала до 2000% в год, деньги обесценились, начался бартер. Но производство не только выжило, но и стало развиваться. Освоили новые марки электродов, компоненты для покрытия электродов - рутиловый концентрат стали получать из Австралии (фирма АSОМА), это была первая международная сделка "Дазэла". Все годы "Дазэл" поддерживал контакт со шведской фирмой "ЭСАБ", а благодаря контактам с институтом им. Е. О. ПАТОНА (Украина) освоили выпуск электродов новой марки.
С 1993 года в "Дазэле" начала работать Школа сварщиков, а в 1997 году уже был организован лицензированный Центр по подготовке и аттестации сварщиков - ЦПАС. Пропускная способность была до 500 сварщиков в год. Дважды проводили краевые конкурсы сварщиков на звание "Лучший сварщик Приморья".
С 1993 года уже работали как с крупными предприятиями, так и с небольшими кооперативами, наладили поставки электродов на Север - в Певек, Анадырь, Магадан, на Камчатку. Тогда же начался период взаимозачётов, но, взяв в аренду склад чёрных металлов Дальзавода, "Дазэл" стал одним из основных поставщиков металлопродукции для предприятий края. И одновременно выполняли изготовление металлоконструкций по заявкам предприятий края.
В 1995 году был открыт "Специализированный торгово-технический центр сварки", куда доставили образцы импортной и отечественной современной техники и оборудования и сопутствующие товары - электроды, защитные очки, спецодежду и многое другое - и магазин заработал.
С 1998 года, после постройки перехода, связывающего цех с улицей Дальзаводской, началось активное развитие торгового центра, который сейчас стал самым крупным торгово-техническим центром на Дальнем Востоке.
Тогда же "Дазэл" выиграл тендер и изготовил оболочки для строительства причала Владивостокского торгового порта, сделали резервуар для нефтехранилища и множество металлоконструкций. А склад чёрных металлов стал оптовой базой поставок металлопроката и без дополнительных инвестиций за год работы объём металлопроката возрос со 100 до 2.000 тонн.
В годы господствующего бартера приходилось рассчитываться минтаем - за проволоку, мукой - за электроды, селёдкой - за металл, сайрой - за материалы, бензином - за электроды. Кто пережил подобное - поймёт, а кому не довелось совершать такие сделки - будет в недоумении.
В новом веке начались новые проекты: в 2001 году в изготовили более 40 плавсредств для Преображенской базы тралового флота, в 2002г. ввели в строй линию очистки металлов, выполнялись судоремонтные работы, сделали 11 корпусов для рыболовных ботов. Тогда же вплотную подошли к малому судостроению, настраивались на выпуск малотоннажных судов, увеличилось число рабочих мест, много появилось молодых рабочих. В цехе была атмосфера созидания, хороший производственный настрой. У "Дазэла" были планы развития и кооперации с промышленными предприятиями края.
"Дазэл" - по-прежнему основной поставщик сварочных электродов и сварочной техники в регионе. Наши партнеры - десятки отечественных и зарубежных фирм, наши клиенты - промышленные предприятия края и Дальнего Востока, наша продукция - современные материалы, оборудование и технология.
Совместно с давними партнерами "Дазэла" - шведской фирмой "ЭСАБ", в этом году на Уссурийском локомотиворемонтном заводе внедрена новая линия автоматической сварки цилиндрических конструкций, а в настоящее время внедряется новая машина термической резки с числовым программным управлением.
Предприятие стабильно выплачивает заработную плату своим работникам, в полной мере производит начисление и уплату налогов в бюджеты всех уровней.
Приятно осознавать, что производство развивается и мы - участники этого процесса. За 15 лет пройден большой путь. Хочется верить, что накопленный опыт позволит достичь новых результатов.
На правах рекламы.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа