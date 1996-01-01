Юбилейное сверкание "Дазэла"

Многие производственники и предприятия Владивостока и Приморского края давно проложили дорогу на Дальзаводскую, 4 - к Торгово-техническому центру ЗАО "Дазэл", где работает и развивается предприятие, ставшее для многих предпринимателей местом развития бизнеса.

А создавалось это предприятие с целью сохранения и развития электродного производства, которое в начале 90-х на "Дальзаводе" было не в самом лучшем виде. Тогда за это дело взялся Ю. К. ТЮЛЬКИН - заместитель главного сварщика "Дальзавода". Юрий Константинович рассказал: "В стране уже был опыт работы таких предприятий в стране - "ЭЛКОМ" - "Электроды Комсомольска", "СВЭЛ" - на Северной верфи г. Санкт-Петербурга. По аналогии с этими названиями и родилось название "Дазэл", то есть "Дальзаводские электроды". В англо-русском словаре увидел, что английское слово dazzle - обозначает - ослепление, сверкание. А ведь сверкают электроды при сварке!?". Так что название подошло - и началась работа.

А проблем было непочатый край: ни денег, ни проволоки, ни компонентов, заказчикам нужна была продукция и в Приморском крае, и на Камчатке, и на Севере.

Приходилось не один раз брать банковские кредиты на материалы и компоненты, проволоку получали из Магнитогорска - и люди начали работать, пошла продукция, возобновились поставки. Производство заработало, и стали развиваться связи. Пережили 1992-1993 годы, когда инфляция достигала до 2000% в год, деньги обесценились, начался бартер. Но производство не только выжило, но и стало развиваться. Освоили новые марки электродов, компоненты для покрытия электродов - рутиловый концентрат стали получать из Австралии (фирма АSОМА), это была первая международная сделка "Дазэла". Все годы "Дазэл" поддерживал контакт со шведской фирмой "ЭСАБ", а благодаря контактам с институтом им. Е. О. ПАТОНА (Украина) освоили выпуск электродов новой марки.

С 1993 года в "Дазэле" начала работать Школа сварщиков, а в 1997 году уже был организован лицензированный Центр по подготовке и аттестации сварщиков - ЦПАС. Пропускная способность была до 500 сварщиков в год. Дважды проводили краевые конкурсы сварщиков на звание "Лучший сварщик Приморья".

С 1993 года уже работали как с крупными предприятиями, так и с небольшими кооперативами, наладили поставки электродов на Север - в Певек, Анадырь, Магадан, на Камчатку. Тогда же начался период взаимозачётов, но, взяв в аренду склад чёрных металлов Дальзавода, "Дазэл" стал одним из основных поставщиков металлопродукции для предприятий края. И одновременно выполняли изготовление металлоконструкций по заявкам предприятий края.

В 1995 году был открыт "Специализированный торгово-технический центр сварки", куда доставили образцы импортной и отечественной современной техники и оборудования и сопутствующие товары - электроды, защитные очки, спецодежду и многое другое - и магазин заработал.

С 1998 года, после постройки перехода, связывающего цех с улицей Дальзаводской, началось активное развитие торгового центра, который сейчас стал самым крупным торгово-техническим центром на Дальнем Востоке.

Тогда же "Дазэл" выиграл тендер и изготовил оболочки для строительства причала Владивостокского торгового порта, сделали резервуар для нефтехранилища и множество металлоконструкций. А склад чёрных металлов стал оптовой базой поставок металлопроката и без дополнительных инвестиций за год работы объём металлопроката возрос со 100 до 2.000 тонн.

В годы господствующего бартера приходилось рассчитываться минтаем - за проволоку, мукой - за электроды, селёдкой - за металл, сайрой - за материалы, бензином - за электроды. Кто пережил подобное - поймёт, а кому не довелось совершать такие сделки - будет в недоумении.

В новом веке начались новые проекты: в 2001 году в изготовили более 40 плавсредств для Преображенской базы тралового флота, в 2002г. ввели в строй линию очистки металлов, выполнялись судоремонтные работы, сделали 11 корпусов для рыболовных ботов. Тогда же вплотную подошли к малому судостроению, настраивались на выпуск малотоннажных судов, увеличилось число рабочих мест, много появилось молодых рабочих. В цехе была атмосфера созидания, хороший производственный настрой. У "Дазэла" были планы развития и кооперации с промышленными предприятиями края.

"Дазэл" - по-прежнему основной поставщик сварочных электродов и сварочной техники в регионе. Наши партнеры - десятки отечественных и зарубежных фирм, наши клиенты - промышленные предприятия края и Дальнего Востока, наша продукция - современные материалы, оборудование и технология.

Совместно с давними партнерами "Дазэла" - шведской фирмой "ЭСАБ", в этом году на Уссурийском локомотиворемонтном заводе внедрена новая линия автоматической сварки цилиндрических конструкций, а в настоящее время внедряется новая машина термической резки с числовым программным управлением.

Предприятие стабильно выплачивает заработную плату своим работникам, в полной мере производит начисление и уплату налогов в бюджеты всех уровней.

Приятно осознавать, что производство развивается и мы - участники этого процесса. За 15 лет пройден большой путь. Хочется верить, что накопленный опыт позволит достичь новых результатов.

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