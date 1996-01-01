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Бизнес-классные подарки от "Голден Телеком"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Крупнейший российский альтернативный оператор междугородней и международной связи компания "Голден Телеком" объявила о своей новогодней акции "Бизнес-классные подарки на Новый год!"

В ходе акции, которая продлится до 31 января 2007г., компания обещает одарить покупателей своих услуг ценными новогодними подарками. Например, приобретение телефонного номера может сопровождаться бесплатным подключением к Интернет, и наоборот: В качестве призов фигурируют также карточки междугородней и международной телефонной связи, персональные коды доступа, многочисленные новогодние скидки и: шампанское! Как обычно принято в таких случаях, количество подарков будет напрямую зависеть от суммы покупки.

Досье

"Голден Телеком, Инк." является ведущим поставщиком интегрированных телекоммуникационных и интернет-услуг, обладающим собственными средствами и сооружениями связи в крупнейших населенных пунктах СНГ. От Киева и Калининграда до Владивостока компания предлагает услуги телефонии, передачи данных, доступа в Интернет корпорациям, операторам и частным лицам через свои наложенные сети, а также через арендованные каналы и оптико-волоконные и спутниковые сети, включая примерно 287 комбинированных пунктов доступа.

Вместе с "Ростелекомом" и МТТ "Голден Телеком" входит в "большую тройку" российских операторов, получивших лицензии на так называемую "дальнюю" связь. Компания включена в публичные биржевые листинги США, и на нее в полном объеме распространяются требования Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также биржевой системы NASDAQ, где она представлена как "GLDN". По словам руководства компании, проводимая ГТ внутренняя политика направлена на поддержание высочайших стандартов корпоративного управления в соответствии с законами и нормативными актами всех стран, где она осуществляет свою деятельность.

"Наше видение будущего компании предельно просто, - говорит сайт ГТ (www.goldentelecom.ru), - стать ведущим и самым востребованным поставщиком телекоммуникационных услуг для бизнес-клиентов и интернет-пользователей в России и странах СНГ. Новые технологии сами по себе мало что значат. Они только тогда полезны людям, когда предоставляют им новые возможности. Мы позволяем людям реализовывать свои идеи, предоставляя легкий и повсеместный доступ к широчайшему набору информационных услуг и решений. Реализованные возможности делают вашу жизнь более качественной. А это и есть золото!"

За технологические решения, которые ГТ предлагает своим клиентам, она не раз удостаивалась различных премий. Одно из последних достижений - звание лауреата Ежегодной национальной премии в области бизнеса "Компания года 2005" в сфере высоких технологий.

На сегодняшний день в ГТ работает около 4,5 тыс. человек. Примерно 2,5 тыс. из них - в московском офисе и 2 тыс. - в региональных подразделениях.

Во Владивостоке, где она представлена филиалом своей основной операционной компании "СЦС Совинтел", новогодняя акция ГТ совпала с еще одним событием, которое тоже можно расценивать как подарок. Причем не только бизнесу, но и всем горожанам.

До недавнего времени Владивостокский филиал "Совинтел" предоставлял услуги только юридическим лицам и корпоративным клиентам. Лица частные знали ее только в качестве дистрибутора интернет-карт "РОЛ". А вот теперь ГТ заключает договоры на услуги связи и с жителями приморской столицы. В первую очередь - на установку городских телефонов и подключение к сети Интернет. При этом ГТ пользуется как собственными магистральными сетями, так и технологией беспроводной телефонии.

Беспроводные телефоны компания уже сейчас устанавливает на м. Чуркина. А после Нового года, когда в строй вступит очередной передатчик на сопке Орлиной, зона покрытия беспроводной телефонной связью ГТ во Владивостоке составит около 80% городской территории. С учетом возможностей "Голден Телекома" в качестве междугороднего и международного оператора можно сказать, что во Владивостоке появился еще один мощный, независимый игрок на рынке услуг связи, как для юридических, так и для физических лиц. Цена подключения и абонентская плата за телефон и Интернет, по словам менеджеров владивостокского филиала "Совинтела", уже сегодня конкурентны с "Дальсвязью" и НТК. А ведь конкуренция, как известно, точно так же влияет на цены, как "Терафлю" на высокую температуру.

Так что добро пожаловать, "Голден Телеком", с Новым годом и спасибо за подарки.

Представитель "Голден Телеком" во Владивостоке, филиал компании ООО "СЦС Совинтел": г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, офис 806. тел. (4232) 300-020, факс (4232) 30-00-20, www.goldentelecom.ru/vladivostok/smallbuisness/contacts/

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