Нет ни одной технологии, которую мы бы не предлагали

Заместитель Генерального директора - директор Приморского филиала ОАО "Дальсвязь" Николай МАКСИМЕНКА гордится поступательным движением своей компании в Приморском крае. О составляющих успеха, о том, когда будет "оцифровано" все Приморье, и о последствиях законодательных нововведений Николай Максименка рассказал в интервью "ЗР".

Досье ОАО "Дальсвязь" - лидер на телекоммуникационном рынке Дальнего Востока. Компания оказывает услуги связи в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской и в Еврейской автономной области. Уставный капитал составляет 2 535 006 440 руб., разделен на 95 581 421 обыкновенную и 31 168 901 привилегированную акции. Акции компании обращаются в Российской торговой системе и на Московской межбанковской валютной бирже. В компании осуществляется программа АДР 1-го уровня - банком-депозитарием является J.P. Morgan. Основным акционером ОАО "Дальсвязь" является ОАО "Связьинвест" (владеет 50,6% голосующих акций, 38,1% от уставного капитала общества). Иностранные инвесторы владеют более 25% уставного капитала компании.

- Николай Анатольевич, чем запомнился уходящий год для вашей компании?

- В 2006 г. мы предложили рынку ряд новых услуг. Прежде всего, это услуга TriplePlay ("три в одном": передача голоса, видео и данных по одному каналу. - Прим. авт.), в частности, это "Видео по запросу" (Video-On-Demand) и интерактивное телевидение (IP-TV). Подобные услуги сегодня в России оказывают лишь несколько компаний, Дальсвязь в их числе. Причем в Приморье это не просто передача телевизионных каналов по существующим телефонным сетям, а еще и возможность просмотра фильмов по заказу. IP-TV несет потребителям принципиально новые возможности, способные в большей мере повлиять на жизнь, чем получение телевизионной программы на экране телевизора. На сцену выходят возможности, о которых обычному телевидению не приходилось даже мечтать. Помимо просмотра любого видео в любое время по требованию, пользователь получит услуги спутниковой навигации, электронной коммерции, просмотр изображения с web-камер всего мира. Основой для реализации столь масштабного проекта стало развитие в крае единой мультисервисной сети NGN (New Generation Network).

Второе достижение - это рост продаж. Если раньше Дальсвязь делала ставку на традиционную телефонную связь, то в 2006 г. мы весьма активно развивали продажу интернет-услуг.

Дальсвязь в Приморье достигла значительных успехов в продаже услуги выделенного доступа в Интернет. В России мы среди лидеров в этом направлении. В последние месяцы продажи только растут, причем сегодня мы предлагаем выделенный доступ не только во Владивостоке, но и во всех крупных городах края - Артеме, Находке, Уссурийске, Спасске, Дальнереченске и т.д. Охват по краю составляет около 60%, в следующем году планируем выйти на 100%. Это определенная возможность в развитии бизнеса компании. Кстати, по данным на конец 2006 г., в Приморье количество монтированных ADSL-портов составит около 50 тысяч.

- Что сегодня является приоритетным для вашего предприятия?

- Безусловно, внедрение новых технологий. Повторюсь, если раньше нас позиционировали исключительно с телефонией, то сегодня это уже далеко не основная наша услуга, а своеобразное дополнение к тем сервисам, которые мы предлагаем. Сегодня сети всех крупных мировых операторов строятся на технологии NGN. Все это уже успешно работает и во Владивостоке. Нет ни одной технологии в области фиксированной связи, которую мы бы не предлагали. Это не может не радовать. Компания все больше ориентируется на предоставление услуг передачи данных. Сегодня это основная тенденция в отрасли.

- А качество услуг отличается от аналога в центральной России?

- Я считаю, что существенных отличий нет. Все предоставляемые нами услуги реализуются на оборудовании ведущих мировых производителей - Alcatel, Siemens, Huawei и др.

- И пресловутый рельеф Владивостока качеству не помеха?

- Большая часть услуг предоставляется для фиксированных абонентов по существующим линиям связи, а все технологические узлы модернизированы. Сейчас во Владивостоке построена достаточно мощная технологическая сеть передачи данных, обладающая очень высокой пропускной способностью каналов и отличным сервисом. Конечно, мы постепенно ведем и модернизацию линейных сооружений, поскольку это одна из главных составляющих в предоставлении услуг.

- Все высокотехнологичные проекты весьма затратны. Как вы решаете эту задачу?

- Найти деньги сегодня не составляет проблемы, главное - сделать так, чтобы они вернулись. Поэтому каждый инвестиционный проект имеет достаточно жесткий срок окупаемости. Мы гордимся тем, что всегда выполняем взятые обязательства в срок.

- Планирует ли компания расширение своей доли рынка Интернета и на какие конкурентные преимущества будет при этом опираться?

- География предоставляемых услуг постоянно расширяется, и в планах доведение услуги выделенного доступа в Интернет до клиента в самом отдаленном пункте края. К примеру, мы обеспечиваем реализацию программы по предоставлению услуг доступа в Интернет в общеобразовательные учреждения, в 2006 г. дополнительно подключили 240 школ. Другое направление - внедрение новых тарифов. Уже работает так называемый безлимитный тариф, в котором платежи зависят не от объема трафика, а только от скорости канала.

Внедрение подобных тарифов во всем мире считается несомненным прогрессом.

- Понятно, что для абонента эти предложения выгодны. А для оператора?

- Мы заинтересованы в расширении клиентской базы, поэтому будут различные новые предложения. Если 2006 г. в Дальсвязи проходил под знаком продаж, то 2007-й определен как год обслуживания, и компания планирует делать упор именно на качественное предоставление услуг и сервис. Продажи и качество - это те процессы, которые должны идти рядом.

- Какой сейчас уровень цифровизации сети в Приморье и когда вы планируете довести этот показатель до 100%?

- Практически все города Приморья уже "в цифре". Активно ведем модернизацию остальных сетей. Если брать такой показатель, как оптические межстанционные линии связи, то в следующем году нам останется построить одну волоконно-оптическую линию от Яковлевки до Дальнегорска, после чего край будет на цифровой линии связи.

- Кстати, в этом году вступим в действие новые нормативные документы, один из которых, в частности, определил право абонента выбирать оператора междугородной связи. Вступило в силу постановление, определяющее порядок расчета за услуги с операторами мобильной связи, так называемая услуга "платит звонящий" (Calling Party Pays). Как решались эти вопросы технически?

- Мы провели масштабную модернизацию сети для того, чтобы предоставить абонентам технологическую возможность выбора. Как следствие, никто в крае не оказался "за бортом" этих услуг.

- Дальсвязь - один из первых операторов, кто выиграл конкурс на оказание универсальной услуги связи с помощью таксофонов. Насколько сейчас выгодно компании предоставление услуг с помощью таксофонов?

- Программу "Универсальная услуга" мы закончим до конца этого года. В соответствии с договором в крае будет установлена 681 точка. 600 таксофонов мы уже установили, остальные будут сданы в ближайшие дни. Программа социально значимая, так как позволяет телефонизировать те населенные пункты, где в противном случае из-за технических проблем связи не было бы никогда.

- Насколько, по вашим данным, насыщен рынок стационарных телефонов в крае?

- Все определяет спрос. Сегодня мы его удовлетворяем практически полностью. Если говорить о проценте телефонизации, то на определенном этапе не охватываются только новостройки. Но это исключительно в каких-то временных рамках. К примеру, в этом году прирост стационарных телефонов по краю составит 21-22 тыс., два года назад этот показатель составлял 58-60 тыс. При этом мы снизили плату за установку и ввели возможность ее отсрочки. Мало того, при приобретении телефона и оплате установки DSL предоставляется бесплатно. Это те преференции, которые стимулирует установку телефона и пользование услугами Интернета.

- В каких социальных проектах компания планирует участвовать? Какие задачи для себя вы ставите в этом направлении?

- Я уже назвал проект по подключению школ к сети Интернет. К социальным проектам мы относим и сельскую связь. Это направление всегда было убыточным, учитывая низкую платежеспособность сельского населения и большие затраты на обслуживание. Тем не менее модернизацию сетей в селах мы ведем постоянно. В этом году, например, заменили АТС на цифровые станции в селах Веселый Яр, Тимофеевка и др.