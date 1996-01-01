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"Росгосстрах" презентовал ЖИЗНЬ
На прошлой неделе во Владивостоке состоялась презентация приморского филиала компании "Росгосстрах-Жизнь" в новом офисе на Светланской, 66Б. Это одна из первых компаний, которая вышла на рынок края именно с продуктами по страхованию жизни.
В связи с новыми требованиями по специализации страховщиков с 1 июля 2006 г. все компании поделились на тех, которые занимаются накопительным страхованием жизни, и тех, которые им не занимаются.
Перед компаниями встал выбор: остаться на рынке страхования жизни и отказаться от лицензии на другие виды страхования, отказаться от страхования жизни или создать новую дочернюю страховую компанию, которой передать портфель по страхованию жизни.
Так поступила холдинговая компания "Росгосстрах" - и на российском рынке появилась компания "Росгосстрах-Жизнь".
ДосьеКомпания ООО "РГС - Жизнь" - входит в Группу компаний "Росгосстрах". Компания создана в 2005 г. для проведения операций по страхованию жизни и накопительному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению и прочим видам страхования. Уставный капитал - 60 млн руб.
Страхование жизни - невероятно интересный продукт, но сегодня, к сожалению, не слишком востребован. Причин несколько.
Во-первых, россияне не привыкли отдавать деньги финансовым компаниям на долгий срок. Долгосрочное страхование требует от страховщика дополнительной финансовой устойчивости. По мнению заместителя директора Научно-исследовательского финансового института МФ РФ Евгения КОЛОМИНА, устойчиво работают на рынке не более 10% страховщиков. "Росгосстрах" - единственная компания, которая 85 лет проработала на рынке, поэтому ее, конечно, можно считать надежной.
Во-вторых, россияне не находят в страховых компаниях того сервиса и информационной поддержки, которые могли бы дать им уверенность в том, что, например, долгосрочное страхование им необходимо. Зачастую страховые агенты просто не умеют грамотно рассказать о продукте. В компании "РГС-Жизнь" работу со страхователями ведут не страховые агенты, а специально подготовленные финансовые консультанты.
В-третьих, на нашем рынке просто нет разнообразия продуктов по страхованию жизни, доступных для разных слоев населения. Поэтому "Росгосстрах" разработал уникальную линейку продуктов "РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ", которая состоит из двух направлений: "КЛАССИКА" и "ПРЕСТИЖ".
"КЛАССИКА" - это программа страхования жизни со стандартными условиями и по приемлемым тарифам, рассчитанная на широкие слои населения.
"ПРЕСТИЖ" - классическая программа смешанного страхования жизни для людей среднего и выше среднего достатка, которая предусматривает страхование от несчастного случая, рисков жизни, детей, семьи и родителей. Предполагает широкий набор страховых рисков и индивидуальный тариф. Предусматривает возможность участия страхователя в инвестиционном доходе "Росгосстраха" с правом выбора направления инвестирования накоплений.
Накопительное страхование жизни хорошо еще тем, что, с одной стороны, позволяет обеспечить страховую защиту, а с другой - накопить определенную сумму денег к определенной дате. В зависимости от суммы, которую вы хотите накопить, вам необходимо вносить взносы определенных размеров каждый месяц. Мало того, на эти деньги будет начисляться процент, как при банковском вкладе. Только здесь будет существенный бонус - действующая страховка. По мнению специалистов, как только люди вникнут во все плюсы накопительного страхования жизни, оно станет очень востребованным.
"Наша кампания одна из первых пришла на приморский рынок по страхованию жизни, поэтому, думаю, мы достигнем хороших результатов", - поделилась мнением о перспективах компании Людмила ВОТЯКОВА, заместитель директора по страхованию жизни приморского филиала компании "Росгосстрах", возглавившая филиал компании "РГС-Жизнь" в крае.
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