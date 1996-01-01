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Подарок для акционеров
В 2006 г. "Защита-Находка" немало порадовала своих клиентов стабильным последовательным развитием компании. По предварительным итогам, количество клиентов за минувший год выросло на 40%. Мало того, под конец года компания преподнесла приятный сюрприз акционерам, увеличив номинальную стоимость своих акций на 50%. Эти достижения стали хорошим поводом для предновогодней встречи с генеральным директором компании "Защита-Находка" Андреем БАСЛЫКОМ.
- Стоимость акций не растет просто так. Что послужило причиной для столь приятного события?
- Причина в том, что уставный капитал нашей компании в этом году увеличился до 90 млн руб., и это произошло за счет добавочного капитала компании. Решение об увеличении уставного капитала было принято на собрании акционеров еще в июне этого года и было поддержано единогласно. Добавочный капитал, который у нас накоплен за счет прибыли компании, был перераспределен в уставный капитал. Таким образом, номинальная стоимость акций нашей компании выросла с 1,6 руб. до 2,4 руб., то есть владельцы наших акций получат дополнительный доход. Я считаю, это очень хороший подарок к Новому году.
Сегодня у нас около 500 акционеров, среди которых есть физические и юридические лица. И их число постоянно растет. Увеличение номинала повлияет на стоимость компании и стоимость наших акций на рынке.
- При желании акционеров, вы выкупаете свои акции. Насколько увеличится цена купли-продажи акций в связи с увеличением номинала?
- В течение года раз в квартал мы проводим совет директоров и устанавливаем цену выкупа акций. В этом году мы пересматривали их стоимость три раза. В декабре должны пересмотреть еще раз. Цена выкупа акций всегда выше номинала. Если в прошлом году мы выкупали их за 1,7 руб., то в конце этого года за 1,95 руб. (при номинале 1,6 руб.). Сейчас номинал вырос и, значит, мы установим новую цену.
- В связи с последними изменениями в страховом законодательстве страховщикам необходимо было увеличить уставный капитал до определенного минимального уровня в зависимости от видов страхования, которыми занимается компания. Минимум для такой компании, как ваша, - 30 млн руб. Почему возникла необходимость превышения нормы в три раза?
- Иметь большой запас, конечно, хорошо. Но есть минимальный норматив, и есть норматив, реально рассчитанный исходя из размеров бизнеса. Компании "Защита-Находка" этих 90 млн как раз хватает с учетом роста бизнеса согласно планам следующего года.
- Можно ли уже подвести итоги 2006 года?
- Пока итоги года не подведены, но в целом могу сказать, что работа компании в этом году была успешной, число страхователей и собранных страховых премий выросло примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Дополнительно открыты два филиала за пределами региона - в Москве и Чите.
- Думаю, всем было бы интересно узнать, в связи с чем страховая компания "Защита-Находка" отправилась покорять Москву и не переедет ли головной офис в столицу?
- Четыре года назад нам задавали вопрос: "Не переедет ли головной офис "Защиты-Находки" во Владивосток?" Не переехал. Поэтому я то же самое с уверенностью могу сказать про Москву. То, что мы открыли офис в Москве, не претензия на развитие общефедеральной сети, пока это не так. Все-таки мы пока хотим позиционироваться как компания дальневосточная. Московский рынок нам интересен, т.к. он огромен и мы можем найти там нишу для конкретных наших продуктов и направлений. В связи с масштабами рынка для компании это может стать существенной частью бизнеса. К тому же играет роль инновационная составляющая. Находиться на новом рынке просто интересно: знать о последних изменениях, тенденциях, знать наших конкурентов оттуда. Более того, с точки зрения рыночной стратегии переход компании с небольшого рынка на большой - шаг более оправданный, чем переход с большого рынка на малый.
- Для каких продуктов "Защиты-Находки" вы нашли нишу в Москве, где так много страховых компаний?
- Это конкретная ниша, и мы знаем, где находится наш московский потенциальный страхователь. Он сидит за правым рулем. Таких "праворуких" в Москве уже сотни тысяч. И их не очень охотно берут на страхование московские компании, которые мало знают о "праворуких" машинах, мало знают о стоимости запчастей. Нашим клиентам проще обосновывать размеры затрат на ремонт японских автомобилей, поскольку мы знаем коньюнктуру рынка. Мало того, при необходимости мы помогаем нашим клиентам в закупке этих запчастей.
- От лица газеты "Золотой Рог" поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам и компании "Защита-Находка" удачи в новом году.
- Спасибо. И от своего имени и нашей компании также поздравляю читателей "ЗР" с Новым годом, желаю поменьше неприятностей и побольше успехов!
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