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Дальневосточный Банк предлагает клиентам чеки American Express
Дальневосточный Банк предлагает еще один способ хранения денег как дома, так и в поездках - чеки American Express.
Безопасность денежных средств, хранящихся в чеках American Express, гарантирует American Express - международная финансовая корпорация, которая работает на финансовом рынке более 150 лет. В случае потери, кражи, повреждения или физического уничтожения чеки будут восстановлены (при условии соблюдения Соглашения о покупке).
Чеки American Express имеют неограниченный срок действия, поэтому хранить их можно сколь угодно долго.
Обналичить чеки можно во множестве банков России и СНГ, а также во многих представительствах American Express по всему миру.
Чеки American Express принимаются во множестве гостиниц, магазинов и ресторанов за рубежом в качестве оплаты товаров и услуг.
Дальневосточный банк осуществляет покупку, продажу и прием на инкассо чеков American Express, номинированных в долларах США.
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