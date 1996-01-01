Ставка на рост прибыли

Какое направление банковского бизнеса сохранит приоритетность в ближайшие 2-3 года, надо ли добиваться увеличения рыночной доли любой ценой, каков формат присутствия Росбанка в регионах? Обо всем этом - в интервью председателя правления Росбанка Александром ПОПОВЫМ.

- Какие события в 2006 году стали для Росбанка значимыми?

- Конечно, главным событием для банка в 2006 году стало появление нового крупного акционера - банковской группы Societe Generale, бизнес которой близок универсальному профилю Росбанка.

Хочу отметить и другие, не менее важные изменения в Росбанке. За текущий год заметно увеличился кредитный портфель банка, особенно в той части, которая связана с кредитованием физических лиц. Общий объем кредитного портфеля Росбанка приближается к 3 миллиардам долларов. Успешно реализуется программа кредитования малого бизнеса. Общий портфель выданных предпринимателям кредитов вырастет к концу 2006 года примерно в 2,5 раза - до 240-250 млн долларов. Общий рост кредитного портфеля в традиционной для нас корпоративной сфере составит 30-40%, то есть 2,3-2,4 млрд долларов. В private banking общий портфель депозитов состоятельных физических лиц вырастет до примерно 1,2 млрд долларов на конец года.

Приятно отметить, что одно из крупнейших и авторитетнейших банковских изданий - британский журнал The Banker - объявил Росбанк "Банком года" в России в 2006 году.

- Отразятся ли на политике банка изменения в составе акционеров?

- Насколько я понимаю позицию руководства Societe Generale, в течение ближайших одного-двух лет они хотят познакомиться с банком изнутри, лучше понять его текущий бизнес, а также посмотреть, как будут развиваться события в экономике страны, в частности в банковском секторе. Изучив ситуацию со всех сторон, они смогут принять взвешенное решение относительно своих дальнейших действий в качестве акционера Росбанка.

- Намерены ли вы отстаивать лидирующие позиции в розничном бизнесе?

- Если брать перспективу развития банка на ближайшие 2-3 года, то основным фактором нашего роста будет именно розничный сегмент. При этом основное внимание будет уделяться развитию обеспеченного кредитования, то есть автокредитованию и ипотеке, где риски заметно ниже. Но Росбанк не является специализированным розничным банком. В первую очередь, это универсальный финансовый кредитный институт, который активно развивает все направления банковского бизнеса. Наш приоритет - эффективность операций, а не доля на рынке любой ценой. Рост должен быть сбалансированным с точки зрения риска и организационно-технических возможностей банка. Если, решая эти задачи, мы оказываемся лидерами на рынке - прекрасно!

- Имеет ли значение для универсального банка, имеющего своих "постпредов" почти в каждом регионе страны, размер населенного пункта?

- Росбанк обладает самой большой филиальной сетью среди коммерческих банков, что не только обеспечивает ему определенные преимущества, но и создает некоторые сложности. Мы стараемся оптимизировать географию сети, сконцентрировавшись на присутствии в наиболее крупных финансовых и промышленных центрах России, - там, где банковские услуги наиболее востребованы. Но когда мы говорим о географии, важно иметь четкое представление о формате присутствия банка в регионе - говорим ли мы об универсальной банковской единице, которая проводит весь спектр финансовых операций для юридических и физических лиц, или же речь идет о миниформате, небольших отделениях из 5-7 человек, которые специализируются на обслуживании физических лиц. Если речь идет о не самых развитых российских регионах, мы стараемся обеспечить наше присутствие в этих регионах хотя бы в миниформате. В текущем году банк открыл 43 новые точки продаж. Мы возлагаем большие надежды на новые для нас регионы - Татарстан, Башкортостан и Подмосковье.

- Что в планах на 2007 год?

- Главная задача на 2007 год - обеспечить серьезный прирост прибыли банка как за счет увеличения доходности операций, качественного управления риском, так и за счет оптимизации издержек.

Весной банк предполагает увеличить капитал приблизительно на $250 млн, что позволит нарастить объемы бизнеса.