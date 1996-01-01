Филиал ВТБ во Владивостоке намерен развиваться

Глобальные события, которые происходят сейчас во Внешторгбанке: объединение всех банковских активов в одну банковскую Группу ВТБ, ребрендинг, миграция розничного бизнеса в дочернюю кредитную организацию ВТБ-24 вызвали кадровые изменения на всех уровнях структуры ВТБ. Политика стратегического укрупнения и расширения влияния созданной банковской Группы приводит к быстрому карьерному взлету успешных и талантливых сотрудников, в том числе и в регионах. Поменялся руководитель и во владивостокском филиале банка ВТБ. Его управляющим стал Алексей СОЛОДУШКО.

Мы попросили прокомментировать нового управляющего свое назначение и рассказать, не изменится ли политика филиала со сменой руководителя.

"Те достижения, которыми мы сегодня гордимся, сформированы и реализованы во многом благодаря усилиям тщательно подобранной и сформированной команды профессионалов, - отметил Алексей Солодушко. - Команда, которая создала филиал в его сегодняшнем виде и продолжает его динамично развивать, начала формироваться в апреле 2004 г. с приходом на должность управляющего Вячеслава ГРИЦАЕНКО. Все созданное - плоды нашего совместного труда, и поэтому преемственность и в стратегической политике филиала, и в отношениях с клиентами, и в кадровой политике, безусловно, будет сохранена.

При этом мы не собираемся стоять на месте, нам есть куда развиваться дальше, мы будем укреплять свою команду, улучшать качество обслуживания, повышать технологичность бизнес - процессов. Более целенаправленно работать с определенными группами позволит реструктуризация бизнеса ВТБ, которая заключается в создании дочернего банка ВТБ-24, специализирующегося на работе с населением и малым бизнесом. В настоящее время наш филиал передает розничный бизнес филиалу ВТБ-24, который открылся во Владивостоке в сентябре этого года. В нашем ведении останется работа с корпоративными клиентами, документарный и инвестиционный бизнес.

Будут перемены и с точки зрения географии нашего присутствия в Приморье. Весной этого года мы открываем еще один дополнительный офис для корпоративных клиентов в поселке Врангель. Мы не рассчитываем получить какой-то исключительный экономический эффект, основная задача - сделать более комфортным и удобным условия обслуживания для тех предприятий, которые расположены в поселке и на территории порта Восточный. Сегодня им пока приходится ездить в Находку. Расширяет территорию своего присутствия в Приморье и ВТБ-24. В настоящее время начинает работать допофис на территории офиса ВТБ во Владивостоке на Мордовцева, 8а. В ближайшее время будут открыты подразделения ВТБ-24 в Находке и Уссурийске, также пока на базе наших дополнительных офисов".