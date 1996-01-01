100 добрых волшебников

Во Владивостоке создается "Клуб добрых волшебников". Именно так неофициально назвали свое детище организаторы социального фонда помощи людям "Будьте добры!"

От имени президента фонда Оксаны РЫБАЛКО будут разосланы сто писем с личным обращениями об адресной помощи: "Скоро Новый год. И каждый из нас мечтает о чудесах и подарках. Но есть во Владивостоке люди, которым не от кого их ждать. Кроме как от нас с вами..."

Организаторы фонда прекрасно понимают, за какое трудное, но благодарное дело берутся. Со своей стороны, генеральный директор фонда Елена ГРЕБЕШКОВА (по роду своей основной деятельности - генеральный директор Рекламно-информационного агентства "Медиа-7") заверила: "У нас свои СМИ, и свои сотрудники, имеющие опыт работы, в том числе в области благотворительности. Все поступившие на счет фонда средства будут грамотно распределены и пойдут на адресную помощь. Это незыблемый принцип нашей работы".

Фонд "Будьте добры!" составил список самых необеспеченных пенсионеров, инвалидов и многодетных семей Владивостока. Подарки будут и крупные, и совсем не большие, скромные. Например, детям, больным ДЦП, проходящим лечение в Краевом центре восстановительной медицины и реабилитации, нужен коррекционный батут. А 500 инвалидов, 500 одиноких пенсионеров и 515 жителей Дома-интерната для престарелых получат праздничные продуктовые наборы и подарки. Для 40 малышей-отказников из детской больницы №4 будут куплены оборудование и предметы первой необходимости. В краевом детском противотуберкулезном санатории №1 сделают ремонт санузлов и купят кислородный аппарат. Кроме того, 1500 детей из малоимущих семей, 30 ВИЧ-инфицированных малышей из краевого ВИЧ-отделения детской городской клинической больницы №1 и 100 маленьких пациентов краевого детского противотуберкулезного санатория №1 получат новогодние подарки и развивающие игры.

"Счет нашего фонда открыт с пятницы 15 декабря. С этого же дня руководителям 100 крупнейших компаний города начали рассылать письма от фонда "Будьте добры!" вместе с просьбой оплатить прилагаемый счет, - рассказывает президент фонда Оксана Рыбалко. - Мне меньше всего хотелось, чтобы кто-то воспринял эту просьбу как тяжкую для себя обязанность. Каждый решает сам - оплатить счет или забыть о нем. Под Новый год все загадывают желания, и мы даем возможность ста компаниям стать добрыми "волшебниками". И тех, кто согласится принять участие в адресной помощи, мы "посвящаем в волшебники" и дарим изумрудную шляпу ручной работы. Этот атрибут чародеев изготовила и подарила фонду компания "Стекло и Мир". Мы будем рады, если каждая шляпа найдет своего хозяина..."

- Сумма, указанная в счете, для всех одинакова, - говорит генеральный директор фонда Елена Гребешкова. - Организаторы провели простую калькуляцию, подсчитали, сколько денег потребуется на конкретные подарки, и разделили на сто. После январских праздников добрые волшебники получат официальный отчет, куда пошли их пожертвования. А потом всех соберут на бал, пусть волшебники познакомятся друг с другом! Нам бы очень хотелось, чтобы у них возникло желание сделать акцию фонда "Будьте добры!" не разовой, - делится мечтами Елена. - Давайте создадим Клуб волшебников! Ведь сочувствие, доброта и помощь востребованы всегда".

Сама Оксана Рыбалко не теряет веры в будущее фонда: "Я хочу предложить депутатам ЗС ПК, у которых есть бизнес, перечислять свою депутатскую заработную плату на конкретные нужды конкретных людей... По-другому взять денег из бюджета неоткуда, их там просто нет. Я получаю пачки писем, раза в три-четыре больше, чем до избрания в депутаты. Пишут в две приемные, пишут в социальный комитет, сюда, в "Медиа-7", пишут и звонят. Как-то нужно на это реагировать. Моей депутатской зарплаты на всех не хватает..."

Кроме благотворителей фонду "Будьте добры!" хочется подключить к акции праздничные агентства, чтобы детям, которые находятся в больнице, подарки принес Дед Мороз. Кроме того, нужны доставщики-добровольцы, чтобы развезти продуктовые наборы и сладости по более чем 3000 адресов. Организаторы полны оптимизма: "Мы будем аккумулировать проблемы и тех людей, которые эти проблемы способны решать. Конечно, хотелось бы успеть к Новому году, но как реалисты мы понимаем, что это будет сложно. Поэтому подарки от добрых волшебников будут доставляться до конца января".