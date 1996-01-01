Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
100 добрых волшебников
Во Владивостоке создается "Клуб добрых волшебников". Именно так неофициально назвали свое детище организаторы социального фонда помощи людям "Будьте добры!"
От имени президента фонда Оксаны РЫБАЛКО будут разосланы сто писем с личным обращениями об адресной помощи: "Скоро Новый год. И каждый из нас мечтает о чудесах и подарках. Но есть во Владивостоке люди, которым не от кого их ждать. Кроме как от нас с вами..."
Организаторы фонда прекрасно понимают, за какое трудное, но благодарное дело берутся. Со своей стороны, генеральный директор фонда Елена ГРЕБЕШКОВА (по роду своей основной деятельности - генеральный директор Рекламно-информационного агентства "Медиа-7") заверила: "У нас свои СМИ, и свои сотрудники, имеющие опыт работы, в том числе в области благотворительности. Все поступившие на счет фонда средства будут грамотно распределены и пойдут на адресную помощь. Это незыблемый принцип нашей работы".
Фонд "Будьте добры!" составил список самых необеспеченных пенсионеров, инвалидов и многодетных семей Владивостока. Подарки будут и крупные, и совсем не большие, скромные. Например, детям, больным ДЦП, проходящим лечение в Краевом центре восстановительной медицины и реабилитации, нужен коррекционный батут. А 500 инвалидов, 500 одиноких пенсионеров и 515 жителей Дома-интерната для престарелых получат праздничные продуктовые наборы и подарки. Для 40 малышей-отказников из детской больницы №4 будут куплены оборудование и предметы первой необходимости. В краевом детском противотуберкулезном санатории №1 сделают ремонт санузлов и купят кислородный аппарат. Кроме того, 1500 детей из малоимущих семей, 30 ВИЧ-инфицированных малышей из краевого ВИЧ-отделения детской городской клинической больницы №1 и 100 маленьких пациентов краевого детского противотуберкулезного санатория №1 получат новогодние подарки и развивающие игры.
"Счет нашего фонда открыт с пятницы 15 декабря. С этого же дня руководителям 100 крупнейших компаний города начали рассылать письма от фонда "Будьте добры!" вместе с просьбой оплатить прилагаемый счет, - рассказывает президент фонда Оксана Рыбалко. - Мне меньше всего хотелось, чтобы кто-то воспринял эту просьбу как тяжкую для себя обязанность. Каждый решает сам - оплатить счет или забыть о нем. Под Новый год все загадывают желания, и мы даем возможность ста компаниям стать добрыми "волшебниками". И тех, кто согласится принять участие в адресной помощи, мы "посвящаем в волшебники" и дарим изумрудную шляпу ручной работы. Этот атрибут чародеев изготовила и подарила фонду компания "Стекло и Мир". Мы будем рады, если каждая шляпа найдет своего хозяина..."
- Сумма, указанная в счете, для всех одинакова, - говорит генеральный директор фонда Елена Гребешкова. - Организаторы провели простую калькуляцию, подсчитали, сколько денег потребуется на конкретные подарки, и разделили на сто. После январских праздников добрые волшебники получат официальный отчет, куда пошли их пожертвования. А потом всех соберут на бал, пусть волшебники познакомятся друг с другом! Нам бы очень хотелось, чтобы у них возникло желание сделать акцию фонда "Будьте добры!" не разовой, - делится мечтами Елена. - Давайте создадим Клуб волшебников! Ведь сочувствие, доброта и помощь востребованы всегда".
Сама Оксана Рыбалко не теряет веры в будущее фонда: "Я хочу предложить депутатам ЗС ПК, у которых есть бизнес, перечислять свою депутатскую заработную плату на конкретные нужды конкретных людей... По-другому взять денег из бюджета неоткуда, их там просто нет. Я получаю пачки писем, раза в три-четыре больше, чем до избрания в депутаты. Пишут в две приемные, пишут в социальный комитет, сюда, в "Медиа-7", пишут и звонят. Как-то нужно на это реагировать. Моей депутатской зарплаты на всех не хватает..."
Кроме благотворителей фонду "Будьте добры!" хочется подключить к акции праздничные агентства, чтобы детям, которые находятся в больнице, подарки принес Дед Мороз. Кроме того, нужны доставщики-добровольцы, чтобы развезти продуктовые наборы и сладости по более чем 3000 адресов. Организаторы полны оптимизма: "Мы будем аккумулировать проблемы и тех людей, которые эти проблемы способны решать. Конечно, хотелось бы успеть к Новому году, но как реалисты мы понимаем, что это будет сложно. Поэтому подарки от добрых волшебников будут доставляться до конца января".
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо