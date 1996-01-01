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"МегаФон" закрыл Дальний Восток
В минувший понедельник руководство дочерней компании оператора сотовой связи "Мегафон" ЗАО "Мобиком-Хабаровск" провело пресс-конференцию, на которой были подведены итоги деятельности предприятия за 2006 год.
По признанию генерального директора Юрия ЖУРАВЕЛЯ, уходящий год был непростым. В то же время для ЗАО "Мобиком - Хабаровск" он оказался во многом знаковым.
"Мы дошли до размера предприятия, который подпадает под особые правила, особые критерии нашей группы компаний "МегаФон". По своим оборотам, доходам мы стали заметным активом, хотя ЗАО "Мобиком-Хабаровск" чуть менее трех лет. Но нам приходилось расти быстрее, чем нашим коллегам. И это требовало больших усилий", - подчеркнул Юрий Журавель. В текущем году в дальневосточных регионах активно шло развитие сети "МегаФон". Сейчас на лицензионной территории ЗАО функционируют более 800 базовых станций, 15 коммутаторов, номерная емкость увеличена до 2 млн номеров. Начиная с 2004 года, когда оператор "большой тройки" открыл на Дальнем Востоке первые салоны продаж, размер инвестиций в дальневосточный фрагмент сети "МегаФон" достиг $200 млн.
В этом году абонентская база "Мобиком - Хабаровск" выросла почти на 500 тыс. человек и приблизилась к 1,5 млн. Увеличение числа подключений к сети "МегаФон - Дальний Восток" в условиях острой конкуренции на телекоммуникационном рынке в ЗАО связывают с рядом факторов. В частности, компания, пожалуй, стала первой, кто ввел расценки на свои мобильные услуги в рублях, а не долларах или условных единицах. "Для абонентов такие расчеты были понятны и прозрачны. Человек понимает, что платит 8 руб. за минуту разговора cо всем Дальним Востоком и Восточной Сибирью, 10 руб. - со всей остальной Россией и т.д. Никаких нюансов в связи с тем, что у абонента изменился лицевой счет, потому что курс Центрального банка стал один, а курс внутри компании - другой, у нас не возникало", - сказал Юрий Журавель.
Еще одной причиной прироста абонентской базы явилась региональная стратегия "МегаФона". В 2006 году "Мобиком - Хабаровск" полностью закрыл лицензионную территорию, в которую входят 15 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Нынешней осенью оператор "большой тройки" вышел на Чукотку, в Иркутскую область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. Дальневосточники все больше передвигаются - отправляются в командировки или выезжают на отдых, и оператору важно, чтобы, приезжая в соседний регион, абонент "МегаФона" не чувствовал при этом разницы. Поэтому, отмечают в ЗАО, велась и ведется работа над тем, чтобы тарифы на звонки внутри лицензионной зоны оставались едиными, чтобы пользователю было одинаково, где говорить - в Хабаровске, Благовещенске или Якутске.
В планах компании - усиление имеющейся зоны покрытия и расширение географии своего присутствия. В 2007 году объекты связи у компании появятся в Магаданской области и на Камчатке. "МегаФон" собирается построить сеть на Курилах. Сейчас в этих регионах компания оказывает услуги как виртуальный оператор: согласно межоператорскому договору, ОАО "Дальсвязь" предоставляет ей ресурсы сетей радиотелефонной связи и возможность подключения абонентов.
Как констатирует Юрий Журавель, оператор выходит и в труднодоступные районы, где зачастую нет фиксированной телефонии, выполняя тем самым социальную функцию. Например, после землетрясения в Корякии, произошедшего этой весной, "МегаФон" обеспечил связью жителей пострадавшего поселка Тиличики.
Разумеется, оператор не смог бы привлечь большое число абонентов, не предлагая качественные услуги. Сегодня клиент решает проблему с выбором оператора просто: если ему не нравится мобильная связь, то он выговаривает время, предусмотренное тарифным планом, и переходит к другой сотовой компании. "Мы не являемся самым дешевым оператором, - говорит гендиректор ЗАО "Мобиком - Хабаровск", - и у нас достаточно жесткая политика учета абонентской базы. Если пользователь находится в блокировке более 90 дней и баланс его остается на нуле, мы, соответственно, расторгаем с ним отношения. У других наших коллег другие правила: кто-то работает с таким клиентом полгода, кто-то, добавляя бонусы, оживляет таким образом абонента. Мы же работаем с теми пользователями, которым нравится наша сеть, и делаем так, чтобы им наша сеть нравилась. Думаю, абоненты выбирают соотношение цены и качества". Коммерческий директор ЗАО "Мобиком-Хабаровск" Александра Макарова добавляет: "В основном наши абоненты - это молодые люди до 35 лет, студенты, наиболее активная часть общества. Из корпоративных клиентов - предприятия малого и среднего бизнеса, развивающиеся компании".
Компания не забывала и о новых коммерческих предложениях. В 2006 году "МегаФон" продвигал инновационную структуру тарифов. Выведя на рынок два базовых тарифных плана, "Единый" и "Мобильный", оператор разработал в дополнение к ним целый ряд опций-модификаторов, подключая которые абонент может регулировать свои расходы, выбирать то направление трафика, какое ему более интересно. "К Новому году мы решили предложить подписчикам наиболее простой вариант - подключиться на любой из тарифных планов и получить в подарок 90 минут бесплатного времени. Для тех абонентов, кто в сети "Мегафон - Дальний Восток", мы предлагаем подключать модификаторы "Соседи", "Своя сеть" и пользоваться ими без абонентской платы в течение декабря", - проинформировала Александра Макарова. В Новом году мы предложим еще одно новшество - свою работу начнёт интернет-магазин, в котором можно будет не только приобрести "стартовый комплект" , но и подобрать красивый телефонный номер для подключения к сети "МегаФон - Дальний Восток".
Лицензия Минсвязи РФ 15411 от 13.07.2000 г.
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