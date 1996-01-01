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Новогодним подарком может стать... страховка!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Новый год уже практически на пороге, и каждая компания стремится объявить о своем новогоднем предложении. Интересно, какие подарки готовят к празднику страховщики? На наш вопрос ответил Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства в Приморье - ООО "Страховое агентство Бирюков и Партнеры":

- Какое-то время назад в преддверии Нового года страховщики очень активно проводили различные маркетинговые акции, связанные с розыгрышами призов для обладателей страховых полисов, новогодние скидки и т.п. К сожалению, в нашей стране страхование не является товаром первой необходимости, и, очевидно, именно это не позволило страховщикам в полной мере реализовать задуманное и получить адекватную отдачу от такого промоушена.

Тем не менее, если рассмотреть страховой полис как новогодний подарок, то в этом есть свой колорит, оригинальность и здравый смысл. Но, конечно, не любой полис будет выглядеть приемлемо в этом качестве. Например, полис от несчастного случая (или вообще страховка, связанная со здоровьем) не навевает праздничного настроения его владельцу.

В то же время если молодой человек подарит своему другу или любимой девушке полис КАСКО по страхованию автомобиля - это вполне логичный и достойный подарок. Родители или родственники по достоинству оценят подарочный полис по страхованию квартиры и отделки или домашнего имущества. Бабушка и дедушка будут рады полису по страхованию дачи. Логичным может оказаться подарок в виде полиса по страхованию гражданской ответственности владельца квартиры за причинение вреда соседям.

Мне кажется, страховой полис - вполне оригинальный и полезный подарок для своих близких и друзей. А выбрать наиболее подходящий вам помогут в страховом агентстве "Бирюков и Партнеры"! С наступающим Новым годом!

За ответами по любым вопросам страхования вы можете обратиться в "Страховое агентство Бирюков и Партнеры" по тел.: (4232) 710-700, 454-613 или по e-mail: b_agency@bk.ru.

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