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Мы должны работать на местном сырье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Блиц-интервью с генеральным директором пищевого производственного объединения "Никольск", кандидатом технических наук Сергеем ИЩЕНКО.

- Сергей Анатольевич, год 2006-й завершается. Его итоги?

- В уходящем году компания "Никольск" решила самую главную задачу - ввела в эксплуатацию новый завод, соответствующий мировым стандартам. На реализацию мечты коллектива ушла практически вся прибыль, но это позволило нам еще больше закрепить за собой лидирующие позиции среди предприятий мясоперерабатывающей отрасли Приморья. Кроме этого, мы купили свинарник на 1000 голов свиноматок для того, чтобы иметь сырье местного производства, соответствующее требованиям посортности и органолептическим показателям и обеспечивающее высокое качество продукции.

- Планы на 2007 год?

- Планируем закончить оптимизацию своего бизнеса. Активно будем заниматься продвижением маркетинга и продажами. Ассоциация "Никольск" в рамках реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" (на условиях лизинга или взяв беспроцентный кредит) планирует построить современный свинокомплекс с окончательной производительностью до 100 тыс. голов в год. Проект предусматривает и развитие собственного кормопроизводства. Сейчас идут переговоры с одной строительной компанией из Китая. И если результат будет положительный, то уже к концу 2007 года у нашей компании появится местное сырье в необходимых промышленных объемах. Так мы сможем уйти от дорогого импортного мяса с его высокой добавленной стоимостью.

- Еще год назад речь шла о сохранении на территории Уссурийского городского округа сельского хозяйства, как отрасти а сейчас вы говорите о строительстве нового свинокомплекса. Не утопия ли это?

- Вовсе нет. Не торговля всем подряд, а производство - фундамент экономики страны. Нужно запускать новые заводы, а не банкротить существующие. Не сырье продавать, а готовую продукцию. Тогда будут создаваться новые рабочие места, расти налоговые поступления в бюджет, будет развиваться инфраструктура городов, сел и поселков. Как политику муниципального уровня, мне приходится решать проблемы нашего небольшого города, и результат нашей политико-производственной деятельности очевиден для всех жителей Уссурийска.

- Новый год - праздник особенный. Компания "Никольск" приготовила для уссурийцев немало приятных подарков, открыв новые торговые точки в разных районах города. А что бы Вы пожелали землякам в канун Нового года?

- Счастья, здоровья, радости, благополучия и успехов во всем!

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