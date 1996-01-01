Сила "Никольска" – сила жизни

Мольер говорил: хорошая пища, а не возвышенные слова - вот что дает мне силы жить! С классиком разве поспоришь! Он прав, тысячу раз прав. Ведь пища, которую мы едим, служит своеобразным топливом для организма человека. Она может влиять на нашу работоспособность, сопротивляемость инфекциям, сообразительность, силу и выносливость. Потребляемые нами продукты питания благотворно влияют на человека не только в физиологическом, но и психологическом плане. Пища улучшает настроение, укрепляет память, создает ощущение комфорта.

Иными словами, она поддерживает наше физическое, эмоциональное и ментальное здоровье, обеспечивая внутреннее равновесие всех систем организма. Вот почему пища давно уже превратилась в фактор, определяющий качество человеческой жизни. И наслаждаясь вкусными, разнообразными, здоровыми продуктами питания, мы одновременно закладываем прочный фундамент своего благополучия на долгие годы.

За покупками - с умом

- Мама, надоели твои овощи, хочу мяса или колбасы, - с укоризной говорит младший сын, едва переступаю порог дома.

- Давно пора приготовить что-нибудь вкусненькое, - поддерживает его старший.

И я понимаю: пора в поход по магазинам. Покупка продуктов на неделю - важная и непростая задача. Чтобы справиться с нею, необходимо не только уметь читать содержание этикеток, узнавать "в лицо" товар того или иного производителя, но и понимать, в чем заключается питательная ценность продуктов, знать все или почти все о процессе их производства. Выбор свой останавливаю на продукции компании "Никольск". Почему? Готовить из нее несложно. Быстро. Вкусно. Питательно.

Досье ООО "Никольск-Уссурийский", входящее в пищевое производственное объединение "Никольск", является одним из крупнейших производителей мясной продукции на Дальнем Востоке. Более 200 наименований вареных и полукопченых колбас, сардельки и сосиски, ветчины, копчености и деликатесы, а также зельцы, студни, салаты, пельмени, замороженные фаршированные блины, традиционные и эксклюзивные полуфабрикаты выпускают сегодня под торговым знаком "Никольск". Шесть лет подряд продукция этой компании отмечается дипломами лауреата конкурса "100 лучших товаров России", "Лучший товар Приморья". "Никольск" регулярно участвует в международных ярмарках, конкурсах и форумах, посвященных пищевой промышленности. Только за последние три года компания завоевала около 40 золотых медалей на краевых и международных выставках.

В 2006-м году "копилку" золотых медалей "Никольска" пополнили награды за "Нюрнбергские колбаски" и сырокопченую говядину "Филей по-австрийски", окорок варено-копченый "Венский", варено-копченую колбасу "Княжеская". Дипломами конкурса "100 лучших товаров России" были награждены "Сосиски молочные" и "Нюрнбергские колбаски". По результатам мониторинговой деятельности Международной финансово-исследовательской академии бизнеса ООО "Никольск-Уссурийский" присвоено звание "Лидер регионального бизнеса" в номинации "Новые технологии в производстве мясной продукции".

Почти с самого начала предприятием руководит Сергей ИЩЕНКО, кандидат технических наук, академик Международной академии реальной экономики, почетный академик Международной финансово-исследовательской академии бизнеса, а кроме того, еще и председатель комиссии по экономике Думы Уссурийского городского округа.

Ты помнишь, как все начиналось?

Восемь лет назад молодые предприниматели взяли в Уссурийске в аренду обанкротившуюся базу и открыли там небольшой колбасный цех, предложив местным властям развивать производство мясоколбасной продукции в городе, который всегда считался центром пищевой промышленности Приморья и славился добрыми традициями хлебосольства. Предприятие назвали "Ратибор Уссурийский". Так получилось, что оно стало преемником Уссурийского мясокомбината, откуда в основном и пришли специалисты. А в 2005 году "Ратибор-Уссурийский" переименовали в "Никольск-Уссурийский" (историческое название Уссурийска в период с 1898-го по 1935 годы) - как символ преемственности традиций и гордости за свою малую родину.

Возродить былую славу города-кормильца - такую амбициозную задачу поставил перед собой и коллективом генеральный директор компании Сергей Ищенко. И надо отдать должное, в условиях довольно жесткой конкуренции "Никольск" уверенно идет к намеченной цели. В общем объеме производства колбасной продукции в Приморском крае предприятие держит второе-третье места. Продукцию ТМ "Никольск" сегодня можно встретить на прилавках магазинов Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Хабаровска, Магадана, Сахалина и Камчатки.

Ни для кого не является секретом, что наряду с такими товарами, как фрукты, овощи и сыр, колбасные изделия являются продуктом массового потребления. Покупают их люди с самым разным уровнем дохода. И поэтому в основу работы предприятия были заложены принципы дифференцированного подхода к покупателю, постоянного расширения ассортимента и улучшения вкусовых характеристик продукции, разумного соотношения цены и качества, а также совершенствование системы дистрибуции и повышение квалификации персонала.

Здесь выпускают колбасы для людей с невысоким уровнем дохода - сервелаты "Финский", "Невский", вареные колбасы "Шмаковская", "Южная". По инициативе генерального директора и депутата Думы Уссурийского округа Сергея Анатольевича Ищенко в сети магазинов "Ветеран" для жителей города налажена реализация нескольких видов колбас по отпускным ценам производителя. Гурманам "Никольск" предлагает попробовать изысканные колбасы класса "Премиум": с выдержанным коньяком - "Раздолинская", "Никольская", "Уссурийская с коньяком"; колбасу с дробленым перцем и благородным кисло-сладким вкусом "Салями министерская"; оригинальную варено-копченую колбасу в фигурной оболочке "соты" с ярко выраженным ароматом и вкусом грецкого ореха "Сервелат Ореховый" и др.

К 140-летию родного города ППО "Никольск" открыло новый магазин с одноименным названием, где в широком ассортименте представлена продукция местных товаропроизводителей, входящих в это пищевое производственное объединение. Торговая наценка минимальная - 5 процентов, что сразу же оценили покупатели. В юбилейный для Уссурийска год компания ввела в эксплуатацию шесть фирменных павильонов на автобусных остановках, приобрела два передвижных торговых пункта "Купава". В планах руководства предприятия - открытие фирменных магазинов и в других районах Приморья. Администрация с. Хороль уже дала согласие на строительство такой торговой точки в центре села.

Еще один шаг на пути консолидации усилий бизнеса и власти во благо земляков - создание ассоциации "Никольск", куда вошли представители городских предприятий перерабатывающей промышленности и торговли. Чуть позже было решено принять в ассоциацию и сельскохозяйственные предприятия. Идея проста и понятна: организовав полный цикл, - от выращивания продукции, ее переработки, а затем реализации через торговую сеть, - можно снизить производственные и торговые издержки, что позволит если не уменьшить, то хотя бы удержать цены на продовольственные товары на прежнем уровне.

Фарш мясом не испортишь

Эту простую истину знает любая домохозяйка. Для производства полуфабрикатов, колбас, копченостей используется только натуральное сырье и высококачественные специи. Помня о том, что покупатель с каждым годом становится все более требовательным и разборчивым, технологи предприятия Анна Петровна Плясунова и Наталья Александровна Михеева постоянно работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции, умудряясь совместить порой несовместимое, успешно используют старейшие рецептуры и новомодные тенденции. Для приверженцев привычного национального вкуса предлагают колбасы "Докторская", "Молочная", "Русская".

К юбилею родного города компания выпустила новые элитные сорта колбас: "Княжеская" и "Кремлевская", а также сосиски "Сливочные" (с большим содержанием сливочного масла и натуральных сливок), "Изюминка" (с кусочками кураги и изюма) и классические "Докторские". Тем, кто предпочитает продукцию нового поколения - полуфабрикаты, продукты на каждый день, продукты в пресс-формах - новинки 2006 года в номинации "полуфабрикаты": зразы куриные с сыром и грибами, зразы с яйцом, зразы куриные с шампиньонами, котлеты "Курочка Ряба", вареники с вишней, тефтели.

В декабре 2005 года сбылась мечта коллектива - мощности завода реконструировали, приведя в соответствие с мировыми стандартами. Установили новое высокотехнологичное оборудование, что сразу выделило "Никольск" из числа других производителей мясоколбасной продукции Приморского края и позволило выпускать высококачественный и конкурентоспособный товар. На двух итальянских линиях выпускают "равиольные" пельмени - всеми любимые кусочки мясного фарша, аккуратно завернутые в тонко раскатанное тесто. "Умная техника" не станет работать, если не соблюдена пропорция 50/50 между тестом и фаршем. Машинная лепка имеет ряд преимуществ перед ручной: процесс изготовления полностью автоматизирован, что исключает контакт сырья с руками оператора. Пельмешки получаются один к одному: ровные, красивые. И при приготовлении не развариваются.

- Для работающей женщины полуфабрикаты - "волшебная палочка-выручалочка", позволяющая быстро и без особых хлопот решать ежедневную проблему, чем накормить семью. Какой вид продукции, выпускаемый цехом полуфабрикатов, пользуется наибольшим спросом у покупателей, - поинтересовались мы у технолога Инны АЧЕКИНОЙ.

- В первую очередь, пельмени, изготовленные на автоматической линии, а также котлеты, их "Никольск" выпускает шести наименований, традиционные для русской национальной кухни вареники, блинчики, пирожки, - рассказывает Инна Валерьевна. - К праздникам повышенный интерес к деликатесам - свинине баттерфляй, стейкам куриным с сыром, группе колбасок для жарки.

Строгий контроль качества - еще один козырь компании "Никольск". Аппарат-этикетировщик, маркируя продукцию, автоматически наносит на этикетку всю информацию об ингредиентах, вошедший в состав полуфабриката, дату изготовления, срок годности, рекомендуемые условия хранения, что позволяет предохранить продукцию "Никольска" от фальсификации. Линия фасовки тоже автоматизирована. Электродатчик четко контролирует все процессы. С помощью вакуума полуфабрикаты запаиваются под пленку, и это увеличивает срок их годности. Сейчас "Никольск" выпускает более 80 наименований полуфабрикатов.

- А самый известный и самый популярный у народа?

- Конечно же, знаменитый уссурийский пирожок с ливером. Доступный по цене, он пользуется неизменным спросом у студентов, ведь питательная ценность его высока. Тесто вкусное, в начинке много фарша из субпродуктов, - поясняет Инна Ачекина. - А для старшего поколения он, как ностальгия, грустное, но доброе и светлое воспоминание о молодости.

К новогодним праздникам компания "Никольск" подготовила подарок для земляков и гостей Приморья. На федеральной трассе Владивосток-Хабаровск, в районе поселка Тимирязевский, откроется еще один фирменный магазин. Кроме обычной торговли готовой продукцией местных производителей, в нем будет функционировать цех кулинарии, где по желанию клиента, прямо на глазах, для вас приготовят знаменитые уссурийские пирожки с ливером, блины, куры-гриль и запеченный картофель. Все, что называется, с пылу с жару. И вкусно, и полезно, и питательно. В лучших традициях русской национальной кухни!

...Много есть вредно, а мало - скучно, - пошутил кто-то из известных юмористов. Был ли он не прав? Не уверена. Минимальная суточная потребность в энергии у детей составляет от 1800 до 2200 килокалорий в день, у мужчин - 1700, у женщин - 1300 к/кал. Если вы ведете активный образ жизни, то женскому организму требуется 2150 килокалорий в сутки, мужскому - около 2850. В почтенном возрасте "прожиточный минимум" чуть ниже: у мужчин - 2200, у женщин - до 1850 к/кал в день. Получить необходимый запас питательных веществ можно только с пищей и желательно из полезных для здоровья продуктов. И потому нам никак не обойтись без вкусной еды. А колбасные изделия и деликатесы торговой марки "Никольск" в полной мере соответствуют этим требованиям.

Вы все еще сомневаетесь?! Тогда покупайте, пробуйте и наслаждайтесь отменным вкусом и неповторимым ароматом продуктов от компании "Никольск"!