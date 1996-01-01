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"Норита" увлеклась Азией

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Фирма "Норита" всерьез занялась разработкой азиатского направления в цветочном бизнесе. Первой ласточкой стали корейские розы, которые компания впервые привезла во Владивосток 8 месяцев назад. В минувшие выходные компания получила первую партию японских тюльпанов, предназначенную как для собственной розничной сети, так и для оптовых продаж.

"Впервые мы познакомились с японскими тюльпанами в прошлом году: заказали пробную партию к 8 марта через Хабаровск и остались очень довольны результатами, - рассказывает генеральный директор фирмы "Норита" Андрей ПАСТУХОВ. - Качество цветка очень высокое, он долго стоит (10-14 дней) и, по нашим наблюдениям, превосходит голландские тюльпаны в первую очередь потому, что с момента срезки цветка до его поступления в продажу проходит не более 3-х суток. В то время как голландские цветы добираются до приморского покупателя гораздо дольше. Именно по этой причине мы все внимательнее присматриваемся к производителям цветов в Юго-Восточной Азии. К тому же, сегодня все представители цветочного бизнеса, а особенно после заявления голландских цветоводов о прекращении цветочных поставок в Россию с 1 января 2007 г. (голландцы не могут выполнить строгих норм Россельхознадзора), всерьез задумываются над тем, чем в случае чего можно будет заменить голландскую продукцию".

На сегодняшний день в ассортименте компании "Норита" -7 сортов японских тюльпанов. Среди них бледно-розовый "Кайзерин Мария Терезия", чисто-белый "Инзел", пурпурный "Негрита", желтый "Лео Виссер" и др. Цена на тюльпаны более чем приемлемая - 50-55 руб. в рознице. Всего в первой поставке - 1,5 тыс. цветов. Однако, если приморским покупателям цветочный товар придется по вкусу, то еженедельные поставки могут составлять и более 3 тыс. цветов, что значительно снизит отпускную цену цветка.

Телефон для справок (4232) 222-000 и 55-77-44.

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