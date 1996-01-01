Дальневосточный банк привлек международный синдицированный кредит

6 декабря 2006 г. Дальневосточный банк подписал Кредитный договор на сумму $28 000 000 в отношении синдицированного* срочного кредита на торговые цели.

Ведущим организатором займа выступил Standard Bank Plc (Лондон). Участниками синдикации являются 8 зарубежных банков: Standard Bank Plc, (Великобритания), Erste Bank Der Osterreichischen Sparkassen (Австрия), N.V. De Indonesische Overzeese Bank (Indover Bank) Hamburg Branch (Голландия), Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasee Aktiengesselsсhaft (BAWAG) (Австрия), FBN Bank (UK) Ltd (Великобритания), VakifBank International AG (Австрия), Banque BIA (Франция), Caixa Geral de Depositos, S.A. (Португалия). Срок кредита 1 год.

"Эта дебютная сделка нашего банка на рынке международных синдицированных кредитов, - говорит Борис ШТЕЙНГАРТ, первый вице-президент банка. - Её успех был прогнозируемым, ведь Дальневосточный банк с присущей ему настойчивостью последовательно шел к её реализации: сильные акционеры, присвоение компанией Moody's международного рейтинга, годами наработанные связи с зарубежными финансовыми институтами, составление ежегодной отчетности по международным стандартам на протяжении более 10 лет - всё это позволило осуществить задуманное".

Один из факторов успешного развития Дальневосточного банка - постоянное расширение операций как путем установления взаимоотношений с новыми клиентами, так и за счет увеличения сумм совместных проектов с уже существующей клиентской базой. В текущем году банк нарастил собственные активы более чем в 2 раза, на сегодня их сумма приблизилась к 11,5 млрд руб., что делает Дальневосточный банк лидером среди банков Приморского края.

"Планомерный рост активов требует постоянного наращивания пассивов, привлечения дополнительных денежных ресурсов, - продолжает г-н Штейнгарт. - Привлечение синдицированного кредита, помимо решения задачи фондирования операций клиентов, ведет к диверсификации источников ресурсов банка, что повышает стабильность его деятельности. Безусловно, доверие зарубежных кредиторов - показательный факт и является положительной оценкой деятельности банка. Мы планируем продолжить практику заимствования ресурсов на международных финансовых рынках как через синдицированные кредиты, так и на основе кредитных линий и индивидуальных договоренностей с зарубежными банками-партнерами".