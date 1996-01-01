Российские парламентарии во главе с Виктором Клюсом посетили Японию

В ноябре по приглашению Министерства иностранных дел Японии Страну восходящего солнца посетила делегация российских парламентариев под руководством координатора депутатской группы по связям с парламентом Японии, члена фракции "Единая Россия", депутата Госдумы от Приморья Виктора КЛЮСА.

Целью визита было укрепление связей между представительными органами власти, проведение совместного заседания с Ассоциацией депутатов парламента Японии за дружбу с Россией, изучение опыта законотворческой деятельности парламента Японии в сфере экономики, промышленности и международной торговли, а также знакомство с работой деловых кругов страны, существующими в двусторонних торгово-экономических связях проблемами и путями их решения.

Программа поездки оказалась весьма насыщенной по плотности проведенных встреч и консультаций.

Выступая перед коллегами, Виктор Клюс еще раз подтвердил, что в России стремятся к улучшению инвестиционного климата и созданию ее более привлекательного образа, проинформировал о подготовке поправок в ряд законодательных актов, например в Закон о недрах. Приятной новостью для японской стороны стала информация об отмене налогообложения на инвестиции в нефтедобычу с 1997 г. Координатор депутатской группы Госдумы также отметил, что в увеличении за последние три года объема взаимной торговли в 3 раза есть заслуга и депутатского корпуса России. Рассказал о планах по строительству Транскорейской магистрали и высказался за комплексный подход к решению проблем с КНДР.

Со стороны российских депутатов были поставлены вопросы об увеличении японских инвестиций в промышленное производство России. Кроме того, обсуждалась острая проблема борьбы с рыбным браконьерством, необходимость неукоснительного соблюдения сторонами экологических стандартов при реализации крупномасштабных нефтегазовых проектов на примере проекта "Сахалин-2". Руководитель российской делегации Виктор Клюс призвал японских коллег к поэтапному подходу к решению существующих проблем, для начала сконцентрировавшись на одной из наиболее актуальных. Например, на соблюдении экологической безопасности в регионе Охотского моря.

Согласно данным "Ниппон Кэйданрэн", на фоне успешного развития российской экономики у японских предприятий наблюдается значительное увеличение интереса к России. Проведенный опрос показал, что 70% предприятий-респондентов считают бизнес в России перспективным, более 80% занимающихся бизнесом в России рассматривают вопрос о расширении и усилении этого бизнеса. В списке наиболее перспективных секторов лидируют разработка природных ресурсов и энергетический сектор, автомобилестроение и производство автокомплектующих. Стоит отметить, что наиболее привлекательными регионами являются европейская часть России и Дальний Восток.

По словам Виктора Клюса, визит российских парламентариев прошел весьма продуктивно, все запланированные программой задачи были выполнены, намечены дальнейшие направления развития межпарламентских связей. Полученная от парламентариев Японии информация будет учтена при работе депутатов Госдумы над законодательными актами.