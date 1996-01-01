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SUPERперспективы для КнААПО

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Авиационная холдинговая компания "Сухой" в рамках реализации масштабной программы технического перевооружения КнААПО планирует выйти на выпуск 60-70 самолетов Superjet-100 в год. В ближайшее время в Комсомольске будет построен первый опытный самолет этой серии. Об этом заявил в городе Юности генеральный директор компании "Сухой" Михаил ПОГОСЯН.

"Мы успешно завершили первый этап программы технического перевооружения и сейчас перешли ко второму. Суммарная стоимость всей программы составляет $150 млн, а первого ее этапа - примерно $50 млн", - сказал он. Первый этап предполагал постройку опытных образцов самолета Superjet-100, второй - выход на производство 30 самолетов в год, что планируется сделать в 2009 году. На третьем этапе выпуск самолетов Superjet-100 составит 60-70 машин в год. "Чтобы производить Superjet 100 "в цифре" (с использованием цифровых (безбумажных) технологий. - Прим. ред.), понадобилось полностью переоснастить КнААПО. Сегодня это - фактически новое производство", - подчеркнул Михаил Погосян.

В настоящее время КнААПО завершает сборку первого опытного регионального самолета Superjet-100. Как сообщил Погосян, в январе следующего года этот самолет поступит в Центральный аэрогидродинамический институт для проведения наземных испытаний.

Первый летный экземпляр самолета Superjet 100, по словам генерального директора компании "Сухой", будет построен и поднят в воздух в 2007 году. "Все идет по графику. Всего для летных испытаний будет построено четыре машины. Завершить программу летных испытаний мы планируем за год", - заверил он. И дополнительно сообщил, что российское НПО "Сатурн" и французская фирма "Снекма" также строго по графику создают двигатель SаМ146 для самолета. "Сейчас началась отработка второго опытного двигателя, который стоит на стенде. Первые результаты его испытаний обнадеживают".

Досье

В ноябре 2008 года первый самолет Superjet-100 будет поставлен ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Прогнозируемый спрос на самолеты типа Superjet-100 до 2010 года на международных и внутренних рынках составляет примерно 800 машин. Российские авиакомпании, со слов Михаила Погосяна, могут приобрести до 2010 года более 150 самолетов. Ожидается, что в ближайшее время с контракт на покупку 15 самолетов Superjet-100 с компанией "Сухого" подпишет AirUnion.

В Комсомольске Михаил Погосян рассказал также о том, что готовится контракт на модернизацию на КнААПО очередных 24 истребителей Су-27 в вариант Су-27СМ. И назвал срок летных испытаний многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35 - лето 2007 года до начала московского авиасалона МАКС-2007.

Тем временем в Джакарте на оружейной выставке INDO DEFENCE-2006 EXPO FORUM руководитель дирекции программ Су-80, Бе-103 и СА-20П КнААПО Сергей ДРОБЫШЕВ рассказал о том, что в настоящий момент завод формирует портфель заказов на новый многоцелевой самолет Су-80. "В общей сложности мы уже имеем заявки на поставку более 100 самолетов", - сказал он.

В числе российских заказчиков нового самолета прежде всего значатся региональные компании, которые эксплуатируют дорабатывающие свой ресурс самолеты Як-40 и Ан-24. "Сегодня в России мы имеем 47 предварительных заказов. Надеемся, что первый контракт с компанией "Якутские авиалинии" подпишем до конца этого года", - заявил Сергей Дробышев. И проинформировал журналистов о том, что компанией "Сухой" заключено несколько соглашений на поставку самолета с государственными структурами, в частности, с пограничной службой ФСБ России. Соглашением предусмотрено, что после сертификации первые самолеты Су-80 будут поставлены Дальневосточному центру авиации ФСБ для охраны экономической зоны в районе Камчатки, Сахалина и Курил. Вопрос о закупке Минобороны РФ самолетов Су-80 будет рассмотрен после завершения сертификационных испытаний. Предложения по закупке Су-80 завод направил и в МЧС России.

"Если говорить о зарубежном рынке, то с нашей точки зрения мы находимся в уникальной ситуации, - заметил представитель КнААПО. - В силу того, что все программы 30-местных самолетов были закрыты за рубежом в начале 2000 года (в производстве сейчас находится только один самолет "Каса С-212", поднятый в воздух в 1974 году, заказы на который почти не поступают), прямых конкурентов у Су-80 за границей фактически нет".

Он сообщил, что на данный момент подписано соглашение с канадской компанией "Аэросток инкорпорейтед" (Торонто) на поставку 30 самолетов с 2009 года. Кроме того, есть соглашение с бразильской компанией BSA из Сан Пауло о поставке пяти самолетов. "Сейчас мы проводим работу здесь в Индонезии. Думаю, что в ближайшей перспективе подпишем соглашение о поставке как минимум пяти самолетов Су-80. У нас есть заявка от Индии о поставке трех самолетов. По нашим оценкам, экспортный рынок может составить от 60 до 120 самолетов", - уверил Сергей Дробышев.

Также он отметил, что по ряду объективных причин создание самолета Су-80 несколько затянулось. "На сегодняшний день ситуация такова - у нас есть два летающих самолета Су-80. Один с 2001 года находится в ЛИИ им. Громова. Второй в серийной конфигурации был поднят в воздух нынешним летом. Еще две машины находятся на этапе окончательной сборки. Один поднимется в воздух до конца ноября, второй - до конца декабря. "Эти четыре самолета будут проходить программу сертификации, которую мы планируем закончить во второй половине 2008 года. К этому времени мы рассчитываем подписать твердые заказы на поставку самолетов и начать их поставки."

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