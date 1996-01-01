Finam
LentaInformNews
SUPERперспективы для КнААПО
Авиационная холдинговая компания "Сухой" в рамках реализации масштабной программы технического перевооружения КнААПО планирует выйти на выпуск 60-70 самолетов Superjet-100 в год. В ближайшее время в Комсомольске будет построен первый опытный самолет этой серии. Об этом заявил в городе Юности генеральный директор компании "Сухой" Михаил ПОГОСЯН.
"Мы успешно завершили первый этап программы технического перевооружения и сейчас перешли ко второму. Суммарная стоимость всей программы составляет $150 млн, а первого ее этапа - примерно $50 млн", - сказал он. Первый этап предполагал постройку опытных образцов самолета Superjet-100, второй - выход на производство 30 самолетов в год, что планируется сделать в 2009 году. На третьем этапе выпуск самолетов Superjet-100 составит 60-70 машин в год. "Чтобы производить Superjet 100 "в цифре" (с использованием цифровых (безбумажных) технологий. - Прим. ред.), понадобилось полностью переоснастить КнААПО. Сегодня это - фактически новое производство", - подчеркнул Михаил Погосян.
В настоящее время КнААПО завершает сборку первого опытного регионального самолета Superjet-100. Как сообщил Погосян, в январе следующего года этот самолет поступит в Центральный аэрогидродинамический институт для проведения наземных испытаний.
Первый летный экземпляр самолета Superjet 100, по словам генерального директора компании "Сухой", будет построен и поднят в воздух в 2007 году. "Все идет по графику. Всего для летных испытаний будет построено четыре машины. Завершить программу летных испытаний мы планируем за год", - заверил он. И дополнительно сообщил, что российское НПО "Сатурн" и французская фирма "Снекма" также строго по графику создают двигатель SаМ146 для самолета. "Сейчас началась отработка второго опытного двигателя, который стоит на стенде. Первые результаты его испытаний обнадеживают".
ДосьеВ ноябре 2008 года первый самолет Superjet-100 будет поставлен ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Прогнозируемый спрос на самолеты типа Superjet-100 до 2010 года на международных и внутренних рынках составляет примерно 800 машин. Российские авиакомпании, со слов Михаила Погосяна, могут приобрести до 2010 года более 150 самолетов. Ожидается, что в ближайшее время с контракт на покупку 15 самолетов Superjet-100 с компанией "Сухого" подпишет AirUnion.
В Комсомольске Михаил Погосян рассказал также о том, что готовится контракт на модернизацию на КнААПО очередных 24 истребителей Су-27 в вариант Су-27СМ. И назвал срок летных испытаний многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35 - лето 2007 года до начала московского авиасалона МАКС-2007.
Тем временем в Джакарте на оружейной выставке INDO DEFENCE-2006 EXPO FORUM руководитель дирекции программ Су-80, Бе-103 и СА-20П КнААПО Сергей ДРОБЫШЕВ рассказал о том, что в настоящий момент завод формирует портфель заказов на новый многоцелевой самолет Су-80. "В общей сложности мы уже имеем заявки на поставку более 100 самолетов", - сказал он.
В числе российских заказчиков нового самолета прежде всего значатся региональные компании, которые эксплуатируют дорабатывающие свой ресурс самолеты Як-40 и Ан-24. "Сегодня в России мы имеем 47 предварительных заказов. Надеемся, что первый контракт с компанией "Якутские авиалинии" подпишем до конца этого года", - заявил Сергей Дробышев. И проинформировал журналистов о том, что компанией "Сухой" заключено несколько соглашений на поставку самолета с государственными структурами, в частности, с пограничной службой ФСБ России. Соглашением предусмотрено, что после сертификации первые самолеты Су-80 будут поставлены Дальневосточному центру авиации ФСБ для охраны экономической зоны в районе Камчатки, Сахалина и Курил. Вопрос о закупке Минобороны РФ самолетов Су-80 будет рассмотрен после завершения сертификационных испытаний. Предложения по закупке Су-80 завод направил и в МЧС России.
"Если говорить о зарубежном рынке, то с нашей точки зрения мы находимся в уникальной ситуации, - заметил представитель КнААПО. - В силу того, что все программы 30-местных самолетов были закрыты за рубежом в начале 2000 года (в производстве сейчас находится только один самолет "Каса С-212", поднятый в воздух в 1974 году, заказы на который почти не поступают), прямых конкурентов у Су-80 за границей фактически нет".
Он сообщил, что на данный момент подписано соглашение с канадской компанией "Аэросток инкорпорейтед" (Торонто) на поставку 30 самолетов с 2009 года. Кроме того, есть соглашение с бразильской компанией BSA из Сан Пауло о поставке пяти самолетов. "Сейчас мы проводим работу здесь в Индонезии. Думаю, что в ближайшей перспективе подпишем соглашение о поставке как минимум пяти самолетов Су-80. У нас есть заявка от Индии о поставке трех самолетов. По нашим оценкам, экспортный рынок может составить от 60 до 120 самолетов", - уверил Сергей Дробышев.
Также он отметил, что по ряду объективных причин создание самолета Су-80 несколько затянулось. "На сегодняшний день ситуация такова - у нас есть два летающих самолета Су-80. Один с 2001 года находится в ЛИИ им. Громова. Второй в серийной конфигурации был поднят в воздух нынешним летом. Еще две машины находятся на этапе окончательной сборки. Один поднимется в воздух до конца ноября, второй - до конца декабря. "Эти четыре самолета будут проходить программу сертификации, которую мы планируем закончить во второй половине 2008 года. К этому времени мы рассчитываем подписать твердые заказы на поставку самолетов и начать их поставки."
Новости тематики
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Новости раздела
- На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Дарькин развеселил рыбаков
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину