Изменить менталитет

Населенные пункты Приморского края отличаются между собой примерно так же, как различается наше общество. Мало больших и богатых, и много бедных, часто и плотно сидящих на дотациях и захлебывающихся в социальных проблемах. Однако не всегда виной тому сложившаяся политико-экономическая ситуация. Порой виноваты в этом сами: как общество, так и власть. Исправить ситуацию можно просто изменив свое отношение к управлению малыми административными территориями, уверен заместитель председателя думы города Арсеньев, генеральный директор многоотраслевого успешно работающего предприятия ООО "ПЗБ" Сергей ПОРХУН. В интервью "ЗР" он рассказал, как это сделать, на примере своего родного города.

- Сергей Николаевич, ваш город известен как промышленный и туристический центр Приморья, какие еще преимущества вы видите?

- Главным плюсом города, на мой взгляд, является его географическое положение - он интересно и выгодно расположен. Арсеньев территориально находится в центре Приморья, и вообще, по многим параметрам у нас центральная позиция. К примеру, если сравнивать наш город с другими городами и территориями края, то можно обратиться к таким полюсам нашей жизни, как экология и инфраструктура жизнедеятельности. Во Владивостоке, например, есть жилищная инфраструктура, но нет экологии, на севере наоборот - есть экология и нет инфраструктуры или она находится в плачевном состоянии. В Арсеньеве есть все - и прекрасная экология, и все, что делает город настоящим городом. В последнее время к нам пришли все сотовые компании, уже давно в городе представлены все ведущие банки. У нас есть дороги, есть железнодорожный узел, был аэропорт, но, к сожалению, его закрыли, хотя взлетная полоса осталась. То есть, на сегодняшний момент в Арсеньеве имеются все условия для успешного развития, пока не хватает только эффективного управления.

При этом в общественном сознании плотно укоренился совсем другой образ Арсеньева, вот и вы в первую очередь спросили про промышленность и туризм. Действительно, у нас есть горнолыжный спуск, но он работает лишь полтора-два месяца в году и требует существенных затрат, поэтому локомотивом городской экономики никогда не станет. Хорошо то, что он есть, но одного этого мало, ведь для других направлений туризма базы нет. То же самое касается и наших заводов, когда-то самых крупных производственных предприятий края. Да, Арсеньев во многом зависит от них, он и возник для заводов, но времена изменились, а отношение и общества, и власти осталось старым. Многие все еще продолжают надеяться, что заводы возродятся и, грубо говоря, дадут денег.

Для меня очевидно, что это иллюзия - сегодня на "Прогрессе" работает чуть более 1,5 тыс. человек, а раньше работало 15 тыс. В те времена заработная плата заводчан была в 2-3 раза выше средней по краю, сегодня не дотягивает до средней планки, поставленной губернатором края Сергеем ДАРЬКИНЫМ. То есть денежная масса, которую заводы ежемесячно вливали в потребительский сектор города, сократилась в десятки раз. И это без учета бюджета города, который сегодня лишь на 20% пополняется за счет крупной промышленности. Проблемы оборонки понятны, и хорошо, что отношение государства к этому вопросу изменилось, но отрасль эта сложная, и реформировать ее будут еще долго. И стоит ли ждать, когда она поднимется с колен? Ведь переориентировать муниципальную власть проще, чем наладить производство боевых вертолетов. Нужно взглянуть на обстановку по-другому и сосредоточиться не на выбивании из заводов бюджетных долгов, а на создании рабочих мест для бывших заводчан и на привлечении инвестиций в сферу реальной экономики.

- Какие ключевые проблемы нужно решить в Арсеньеве и что для этого нужно сделать?

- Объективно, основная проблема - это проблема безработицы, тем более, что у нас это явление приняло своеобразный характер. По официальным данным, на учете в центре занятости стоит очень много людей, но на самом деле найти в Арсеньеве работу не проблема, и уровень оплаты в коммерческом секторе вполне приемлем и адекватен размеру местной потребительской корзины. Поэтому многие люди, числясь в центре занятости и получая пособие, успешно работают "на стороне" и неплохо зарабатывают. Выигрывают все, но проигрывает город - эти потоки, миллионы рублей, проходят мимо городского бюджета.

Важный экономический и социальный резерв Арсеньева - молодежь. В филиалах различных вузов Приморья, расположенных в городе, обучается более 3 тыс. студентов, примечательно, что половина из них приезжие. Это говорит о том, что город имеет серьезный кадровый потенциал, который сегодня используется с малым КПД. Дело в том, что те же вузы пришли в город по своей инициативе, фактически неконтролируемо. Они преследовали свои коммерческие цели, поэтому столько дублирующих программ обучения, которые, к слову, не совсем адекватны потребностям города. Судите сами - самая популярная у нас специальность - финансы и кредит, то есть в городе рабочих большинство молодежи хочет быть директорами и финансистами. Это хорошее желание, но оно далеко от реальности, конечно, мы можем готовить кадры и на импорт, но тогда мы просто демпингуем на рынке образования, создавая проблемы головным университетам. Кроме того, получается, что и городу от этого никакой пользы - фактически мы сами стимулируем отток молодежи, которая не найдет здесь работы.

В этом смысле объединение университетов, о котором в последнее время столько говорят, пойдет на пользу и Арсеньеву. С единым центром можно будет согласовать формат обучения и сделать систему высшего образования адекватной сегодняшнему моменту. В продолжение молодежной темы не могу согласиться с существующей сегодня организацией досуга. Практически его нет. Хорошо, что осталась сильная спортивная школа, но она развивается за счет собственных ресурсов, без планомерной поддержки и корректировки целей. Между тем спорт это не только форма досуга, но и имиджевый потенциал территории. Взять ту же футбольную команду, хоть на нее и нет денег в бюджете, она нужна городу - на ее играх самая массовая посещаемость. При грамотном управлении и ясных целях спорт может приносить прибыль. И такие примеры в нашем городе уже есть.

Многие существующие сегодня в Арсеньеве социальные проблемы искусственны, они возникли из-за старого, номенклатурного подхода к управлению городом. Нужно изменить менталитет как власти, так и обществу и бизнесу. Три года работы в представительном органе Арсеньева позволили мне укрепиться в мысли, что нужно делать не только то, что приносит быструю прибыль. Даже при дефицитном бюджете город не может быть банкротом, потому, что его капитал не только в финансовых потоках, но и в людях, в возможности благодаря им динамично развиваться. К сожалению, сегодня Арсеньев этим капиталом распоряжается неэффективно. Это обостряется и демографией - на текущий момент в городе 19 тыс. пенсионеров из 60 тыс. жителей, поэтому нужно сделать так, чтобы молодежь оставалась в городе, ведь она главный ресурс для развития. Добиться этого можно без особых затрат, за счет верных управленческих решений, но пока, к сожалению, даже цели такой власть перед собой не ставит - просто другой подход.

- Получается, что в Арсеньеве сложная обстановка, но почему этим никто не занимается?

- По большому счету, мы в глубоком и всестороннем кризисе. Конечно, этот факт замалчивается, тем более, что это и не трудно - при сегодняшних приоритетах до проблем развития разговоры на телеэкранах не доходят. Фактически продолжается борьба со следствием, а с причинами разбираться никто не спешит, наверное, это происходит потому, что до них просто руки не доходят - рутинной работы много, и властная вертикаль строго следит за ее выполнением. То есть нужно это понимать, делать правильные выводы и действовать.

- Приведите примеры, как это действует?

- Наша территория комфортна для проживания, она однозначно дешевле, чем Владивосток, у нас и экологически гораздо лучше, то есть ее нужно просто развить. Городской депутатский корпус многое делает для этого. Но для разработки, реализации важных экономических и социальных проектов нужно "созреть" и исполнительной власти. Здесь, кстати, важен опыт в бизнесе и в политике, который дает понимание всего этого. На сегодня в Арсеньеве есть устойчивый рынок, сложившаяся инфраструктура, здесь выгодно работать всем, нужно только, чтобы на этот рынок вышла администрация города Арсеньев. Вышла как понятная структура, занимающаяся координацией всех моментов. Сегодня, к сожалению этого нет. Местное самоуправление, и это касается не только Арсеньева, до сих пор живет и работает по устаревшим технологиям. Фактически оно действует в своем кругу, не используя рыночные и общественные ресурсы.

Да, какая-то работа идет, но эффекта нет, потому, что нет четких целей, фактически работа делается для процесса, а не для результата. К сожалению, во власти не все это понимают, можно просидеть в депутатах и образно говоря "поднимать руку", а можно действовать и добиваться конкретных результатов только благодаря личным усилиям. В том числе и в молодежной политике, как поступили мы, создав на базе двух арсеньевских школ программу "За нами будущее Арсеньева!". Это сделано потому, что менталитет можно изменить только с помощью образовательных программ, и мы готовы вкладывать в эти проекты, потому что уверены в отдаче.

Не надо обманывать подрастающее поколение, что после окончания факультета "финансы и кредит" их ждет блестящее будущее - по моему мнению, это глубочайшее и опасное заблуждение, в которое ребенка сегодня вводят родители и преподаватели, начиная с шестилетнего возраста. Поэтому мы и проводим профессиональное ориентирование, помогаем ребятам разобраться в этом вопросе и сделать осознанный выбор, поставить перед собой четкие цели. Это и есть смена менталитета - человек учится принимать решения и начинает понимать, к какому результату ему стремиться. Тогда и возникнет кооперация с заводами, и сфера образования сориентируется на реальные запросы, и коммерческий сектор поймет, как в этих условиях работать.