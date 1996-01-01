Эксклюзивный европеец

В царстве японских машин авто европейской, пусть и всемирно известной марки выглядит броско. На владельцев "Мерседесов" смотрят у нас с интересом и уважением, как на людей, которые лично бросили вызов "Тойоте". Впрочем, не только у нас. В любой стране, на любом континенте марку Mercedes-Benz предпочитают люди, знающие себе цену и умеющие обеспечить себя идеальным сочетанием скорости, надежности, комфорта и безопасности. Вне зависимости от погодных условий и качества дорожного покрытия.

Представляем вам одну из самых популярных в России моделей Mercedes-Benz - новый "M-Класс". Этот роскошный авто удивит вас не только богатейшей отделкой салона, продуманным до мелочей дизайном и потрясающей эргономикой, но и превосходными внедорожными характеристиками и много чем еще...

Комфорт и функциональность

Комфорт и благородство отделочных материалов отличают интерьер нового "M-Класс". Радостное ощущение вызывает уже первое прикосновение к серийному мультифункциональному рулю. Не отнимая рук, вы сможете настраивать радиоприемник, пользоваться телефоном, переключать передачи.

О высоком качестве исполнения свидетельствует кожаная обивка сидений, декоративные панели из дерева ценных пород с хромированными элементами, приборы в колодцах (как в спортивных моделях) круглые дефлекторы вентиляции и отделка матированным алюминием.

Собираясь на "М-Класс" в дальнюю дорогу, вы с удивлением обнаружите, что можете взять с собой "неограниченное" количество багажа. И два велосипеда в придачу. Объем багажного отделения "М-Класс" от 551 до 2050 л.

На заказ багажное отделение может быть дооборудовано комплектом специальных крепежных реек в полу из пакета EASY-PACK. Особое удобство в сочетании с этим пакетом - сервопривод двери багажного отделения, открывающейся и закрывающейся простым нажатием кнопки.

Полный контроль

Сколь бы ни был длинен ваш путь, в "M-Класс" вас ни на миг не покинет успокаивающее ощущение комфорта. В его основе - серийная семиступенчатая автоматическая коробка передач 7G-TRONIC (кроме этого, задняя передача - двухступенчатая) и постоянный полный привод с электронной системой управления тяговым усилием 4 ETS.

Кстати, постоянный полный привод у модели очень даже серьезный - с имитацией блокировок межосевого и заднего межколесного дифференциалов. Заявленная глубина прохождения брода в комплектации с опциональным техническим пакетом Off-Road Pro - 600 мм.

Помимо этого, в пакет Off-Road Pro входят: раздаточная коробка с понижающим рядом передач, пневмоподвеска AIRMATIC, позволяющая на 110 (!) мм увеличивать высоту дорожного просвета и стальная защита картера двигателя.

Образец подражания

Поездку на M-Классе с бензиновым двигателем не назовешь иначе как "культура перемещения в пространстве". Программные качества ML-350 и ML-500 - поразительно спокойная, практически бесшумная работа на пиках мощности и крутящего момента. Вдобавок к этому, свидетельством совершенства новых технологий моторостроения служат высокая экономичность и низкий уровень эмиссии обоих двигателей.

В новом ML 350 применена 4-клапанная схема, позволяющая V-образной "шестерке" развивать мощность 200 кВт (272 л.с.). Его максимальная скорость - 225 км/ч, а время разгона с места до 100 км/ч составляет 8, 4 секунды.

Но если вы захотите наслаждаться абсолютным комфортом 8-цилиндрового силового агрегата с первоклассными силовыми характеристиками, присмотритесь к ML 500 - 225 кВт (306 л.с.), максимальная скорость 240 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды.

А ведь существует еще и спортивный вариант двигателя - ML 63 AMG.

Безопасность

Своей образцовой безопасностью новый "М-Класс" в немалой степени обязан улучшенной конструкции кузова. Высокопрочный каркас салона надежно защищает водителя и пассажиров от последствий возможного столкновения. Двухслойная энергопоглощающая структура передней части, еще более усиленные двери, увеличенные запасы для смещения в зонах деформаций и высокий дорожный просвет обеспечивают в случае аварии значительный защитный потенциал. К этому следует добавить набор подушек безопасности с многофазной системой раскрытия, ремни безопасности с натяжителями и ограничителями силы натяжения. При желании "М-Класс" может быть оборудован и новой системой активных подголовников NECK-PRO. При определенной силе удара сзади датчики таких подголовников отпускают натянутые пружины, молниеносно смещающие подголовники вперед к затылку, предотвращая тем самым возможные "плетевые" травмы головы и шеи.

Профилактика трагических последствий аварий - главный принцип, положенный в основу системы PRE-SAFER. Эта система обеспечения безопасности водителя и пассажиров включает целый пакет мер рефлекторного характера в случае грозящей опасности.

И думать нечего!

Существуют цели, привлекающие своей труднодоступностью. На новом Mercedes-Benz "M-Класс" вы, несомненно, достигните их по кратчайшему маршруту. Причем неважно как - по сплошному бездорожью, выводящему, в конце концов, на асфальт прямого, как стрела, шоссе, или наоборот: "M-Класс" в любом случае с честью вывезет вас из любой переделки.

И последнее, господа - это все-таки Mercedes-Benz.

Официальный дилер "Мерседес-Бенц" - ООО "Альтаир-Авто". Тел. (4232) 383-383.