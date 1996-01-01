О чем мечтают наши дети

У наших детей появился отличный шанс передать заветное предновогоднее письмо Деду Морозу лично в руки. Для этого необязательно лететь в Великий Устюг или далекую Лапландию: ежедневно, до 30 декабря включительно Дедушка Мороз ждет юных гостей во владивостокском магазине "Счастливое детство" на проспекте им. 100-летия Владивостоку, 68!

Запоминайте время приема: до 20 декабря - в будние дни с 16 до 19, в выходные - с 12 до 15. C 21-го по 30-е декабря: по будням - с 15 до 18, в выходные с 12 до 15. Но это еще не все! В эти же часы в "Счастливом детстве" проходят веселые представления с участием любимых сказочных героев! А пока дети общаются со Щенком, Зайчиком и Клоуном, взрослым гадает красавица цыганка. После ее интригующих предсказаний на душе становится тепло и радостно, сразу веришь в то, что наступающий год будет особенным!

Играйте всей семьей

Нам удалось узнать, с какими просьбами обращаются дети к главному новогоднему волшебнику. Оказалось, что их интересы не ограничиваются игрушками и прочими материальными ценностями. (Хотя встречаются записки и такого содержания: "Хочу очень много $!", "Срочно нужен новый сотик!"). Главное, в чем нуждаются наши дети, - это искреннее родительское внимание. Они мечтают быть услышанными нами! Они хотят простых, но очень важных вещей: мира в семье ("Пусть мама с папой больше не ругаются") и родительского тепла ("Чтобы папа приходил домой раньше, чем я ложусь спать", "Чтобы не няня, а родители подписывали мой дневник. И чтобы мы хоть разочек сходили все вместе в кино"). Так не пора ли повернуться к нашим детям лицом и дать им, наконец-то, то, чего они от нас так отчаянно ждут? Мы "откупаемся" от них дорогими подарками, наивно полагая, что сам факт обладания роскошными игрушками делает их детство счастливым. А они тем временем мечтают о совместно проведенном вечере, сказке на ночь и разговоре по душам. В этой связи хочется особенно отметить, что сеть магазинов "Счастливое детство", первой представляющая в Приморье настоящие хиты мировой игрушечной моды, все-таки делает ставку не на суперсовременные интерактивные и электронные игрушки, а на формирование теплой и душевной атмосферы в семье. Именно поэтому на прилавках ее магазинов большое количество игр, в которые можно играть всей семьей. Игрушек, превращающих ребенка и родителей в единое целое.

Дом-мечта

Наблюдая за тем, как завороженные дети не могут отвести глаз от этого чуда игрушечной индустрии, я вспомнила Козетту Гюго. Этот роскошный дом, в котором живет очаровательная кукольная семья, укомплектован по последнему слову техники, в соответствии с новыми тенденциями дизайна. В нем есть все - от мебели до кофейных чашек и серебряных столовых приборов. Но это не просто дорогой подарок. Этот дом способен стать тем ядром, что объединит всю семью. Ведь без вашей помощи детям не обойтись. Вы покупаете дом в разобранном виде. Вместе с ребенком собираете его, проводите в нем свет, клеите понравившиеся обои, комплектуете выбранной в специальных каталогах мебелью, сантехникой и посудой. Сами определяете состав семьи хозяев и наличие домашних питомцев, приглашаете в дом кукольных гостей и родственников - словом, "пишете" самую настоящую семейную сагу. При этом девочки незаметно осваивают основы дизайна, а мальчики учатся обращаться с электричеством. И, как бы между делом, моделируют будущую семейную жизнь, проигрывая серьезные жизненные ситуации.

Еще одна новинка - роскошная кукольная мебель из массива дерева: кухня, мойка, прилавки для игры в магазин, люльки, диваны, парикмахерские салоны... Есть только одно "но": для нее понадобится большая детская, а может быть, даже и отдельная комната!

Для юных дизайнеров

Для тех, кому кажется скучным и неинтересным покупать готовые аксессуары для новогоднего костюма (а разнообразие карнавальных нарядов здесь просто потрясающее!), - роскошные наборы из бисера, бусин, лент и пайеток для изготовления украшений для волос и бижутерии. Второго такого колье принцессы точно ни у кого не будет! Для тинейджеров - краски для росписи по одежде: вот уж где простор для самовыражения!

Согласитесь, самые трогательные подарки - это те, что изготовлены руками наших детей. Разнообразные наборы для творчества, в изобилии присутствующие на полках "Счастливого детства", дают "зеленый свет" креативным способностям ребенка: сшить мягкую игрушку, изготовить изысканную шкатулку, вылепить красивый барельеф, выполнить роспись по стеклу или дереву, сделать восхитительные рождественские гелевые свечи с блестками, ракушками и цветным песком... Причем эти милые родительскому сердцу вещицы получаются очень стильными и действительно становятся украшением интерьера! Как и написанные ребенком картины: акварелью, маслом, мелками... Поэтому если в вашем ребенок дремлет талант художника, самое время отправляться в "Счастливое детство" за европейскими фломастерами и красками, волшебными досками для рисования с функцией записи голоса и мольбертами, а также пособиями по тому, как писать маслом или пастелью, рисовать фигуры человека и животных... А приобретя зимой "волшебный" зонтик с водостойкими красками и трафаретами, можно создать себе солнечное настроение в дождливую весеннюю погоду!

Семейные чтения

"Книга - лучший подарок" - внушали нам с детства. И мы зачитывались захватывающими историями о Гавроше и капитане Сорви-голова, Белом Клыке и таинственном острове... "Счастливое детство" дарит нам шанс познакомить с этим богатейшим наследием наших детей. Толстой и Медведев, Гюго и О'Генри, Маяковский и Пушкин, Тургенев и Чехов, Рыбаков и Набоков... - вам наверняка захочется возродить традиции семейных чтений.

Гимнастика для ума

Чтобы раскрыть таланты ребенка, нужна подходящая обучающая среда. Выбирайте - замечательная серия развивающих пособий "Умный ребенок", игры со сказками, наборы для фокусников, домино и шахматы (в том числе напольные!), занимательные пазлы - зеркальные, объемные, - по картинам известных художников и популярным кинофильмам. Интересная новинка - интеллектуальные игры-головоломки "Леонардо", навеянные "Кодом Да Винчи", разной степени сложности, они рассчитаны не только на подростков, но и на взрослых.

Для зимних забав

Что еще объединяет членов семьи лучше, чем совместные вылазки на природу? От ассортимента санок захватывает дух! А также коньки, лыжи, мини-лыжи и лыжные костюмы всех размеров и цветов... - эта зима будет веселой и жаркой!

Кроме того, на прилавках "Счастливого детства" - все рекламируемые новинки игрушечной индустрии!

Кстати, помимо игрушек и одежды для детей здесь отличный выбор подарков для взрослых! Чего стоят великолепные гобелены с новогодними сюжетами, натюрмортами и пронизывающими душу изображениями Богоматери, святых и самых известных храмов России. Предстоящее Рождество делает эти подарки особенно актуальными.

Cеть магазинов "Счастливое детство":

во Владивостоке: пр-т 100-летия Владивостока, 68а (ост. "Постышева"), тел. 99-89-89, 37-11-78, 37-11-91; ул. Баляева, 62, тел. 44-45-43; ул. Борисенко, 9б, тел. 52-42-05, 63-56-95, 63-56-91; ул. Острякова, 11, тел. 45-54-09.

В Уссурийске: ул. Кузнечная, 9, тел. (241) 22-018.

В Находке: Находкинский пр-т, 106, тел. (26) 622-543, ул. Ленинская, 2, (26) 69-63-77. В Артеме: Кирова, 58/1, тел. (237) 42-486.