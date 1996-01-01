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Дальневосточный банк: есть контакт!
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Дальневосточный банк предоставил своим клиентам новую услугу денежных переводов по системе CONTACT.
С 8 декабря 2006 года клиенты Дальневосточного банка получат возможность отправлять и получать денежные переводы по системе CONTACT во всех офисах Владивостока.
Теперь в банке действуют две системы международных денежных переводов: уже ставшая привычной для многих система Western Union и российская система CONTACT. Наличие нескольких систем денежных переводов в ассортименте банковских услуг - это прежде всего возможность выбора. В зависимости от назначения, стоимости и срочности перевода каждый клиент Дальневосточного банка сможет выбрать наиболее подходящую для себя систему.
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