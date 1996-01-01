Гарант надежности - "Нефтеполис"

Страховая компания "Нефтеполис" продолжит активно заниматься страхованием нефтегазовых корпораций, но не оставит без внимания и розничный сектор. Об этом в пятницу в Хабаровске заявил заместитель генерального директора СК "Нефтеполис" Рафик ХРАМОВ. А руководитель Хабаровского филиала компании Владимир СТРОКИН рассказал о деятельности компании в регионе. Пресс-конференция была приурочена 5-летию Хабаровского филиала "Нефтеполиса".

Стратегические проекты

Досье Осенью этого года страховой компании "Нефтеполис" исполнилось семь лет. Сегодня это динамично развивающаяся, рыночная компания, имеющая в своем составе 18 филиалов и представительств в различных регионах России. Четыре филиала расположены на Дальнем Востоке: во Владивосток, в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. Финансовый результат текущего года СК "Нефтеполис" - рост страховой премии. Вместо планируемых 2579 млн руб. компания намерена собрать 3380 млн руб. В то же время значительно выросли и ее убытки. По предварительным данным, в этом году они составят около 600 млн руб. На 27% увеличилась капитализация СК "Нефтеполис". В августе текущего года агентство Standard & Poor`s повысило рейтинги страховщика: долгосрочный рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента-до "В+", по российской шкале-до "ruА+", прогноз "Стабильный". При этом отмечена успешная интеграция СК "Нефтеполис" в страховую группу "СОГАЗ". В настоящий момент 85% акций "Нефтеполиса" владеет "СОГАЗ", 15% - "Роснефть".

"Эти результаты стали возможны благодаря тому, что за семь лет работы наша компания накопила уникальный опыт обеспечения страховой защитой предприятий нефтегазового комплекса. На сегодняшний день СК "Нефтеполис" обеспечивает страховой защитой 11 НПЗ - примерно 40% всей нефтеперерабатывающей отрасли России. При этом компания берет на себя колоссальные риски. Так, в настоящий момент объем ответственности компании по заключенным договорам составляет более триллиона рублей", - проинформировал собравшихся заместитель генерального директора страховой компании "Нефтеполис" Рафик Храмов.

Компания "Нефтеполис" активно работает и на Дальнем Востоке. Принимает участие в стратегически важных для страны проектах по освоению месторождений Сахалина. "Нас интересуют все проекты, касающиеся Сахалина, - подчеркнул Рафик Храмов. - В настоящее время мы занимаемся страхованием подрядчиков "Сахалина-2". А по проекту "Сахалин-1" аккредитованы как официальный страховщик. По проектам "Сахалин-3", "Сахалин-5" сейчас идет разведывательное бурение, страховую защиту которого также обеспечивает наша компания. При этом мы осознаем особую ответственность, которую несем, участвуя в стратегически важных для российской экономики проектах."

Экология и население - приоритеты

Поводом к открытию в ноябре 2001 года Хабаровского филиала страховой компании послужила необходимость грамотного сопровождения бизнеса компании "Роснефть" в регионе. 5 лет назад НК "Роснефть" - главный учредитель СК "Нефтеполис" - приняла решение о создании в Хабаровске дочернего сбытового предприятия - ООО "РН-Востокнефтепродукт". И, как и любому новому предприятию, на первом этапе обществу требовалась помощь и поддержка, в том числе и страховая.

"С тех пор мы наращиваем объемы, - рассказал участникам пресс-конференции руководитель Хабаровского филиала СК "Нефтеполис" Владимир Строкин. - В 2002 году наш филиал собрал 4 млн 680 тыс. руб., из них около половины - не из корпоративного бизнеса. В нынешнем году мы выходим на 32,5 млн страховой премии. За пять лет добиться семикратного увеличения объема страховой премии на таком сложном рынке, как Хабаровский край, - задача нелегкая. Это очень хорошие результаты, которые демонстрируют уважение и доверие к нам как к страховщику".

Но на достигнутом Хабаровский филиал СК "Нефтеполис" останавливаться не намерен. В результате вхождения в страховую группу "СОГАЗ" у "Нефтеполиса" появились дополнительные финансовые возможности. 28 ноября было подписано генеральное соглашение между "Роснефтью" и "Газпромом", по которому эти два гиганта стали стратегическими партнерами. "Это сотрудничество приведет к увеличению объемов страхования корпоративного сектора", - уверены менеджеры хабаровского филиала СК "Нефтеполис".

"Сейчас мы предоставляем широкий спектр программ страхования, - сообщил Владимир Строкин. - От страхования домашнего имущества до страхования ответственности производителя за качество продукции. Многие предприятия пищевой промышленности доверили нам страхование своей ответственности. Часть перевозчиков застраховала у нас свой подвижной состав. Нам доверяет страховую защиту нефтеперевозок не только "Востокнефтепродукт", но и другие компании, которые занимаются розничной продажей нефтепродуктов в ДВФО".

Кроме классических видов страхования в ближайшее время компания планирует развивать новые собственные проекты. "Для Дальнего Востока сегодня, когда идет быстрое освоение территорий, особое значение приобретает экологическое страхование. Промышленный бум, который мы имеем, и незащищенность природы - это реальность, - заметил Владимир Строкин. - Только за последние два-три года несколько раз разливались нефтепродукты. К чему это привело? Перевозчики нефтепродуктов стали страховать свою гражданскую ответственность за те последствия, которые могут быть нанесены в этом случае окружающей среде".

В качестве одного из приоритетных направлений деятельности филиала на ближайшее время определена работа с населением. Рынок страхования физических лиц в России находится в стадии становления, имеет большую емкость. Представители СК "Нефтеполис" оценивают продвижение на нем как перспективное. Среди программ, которые предполагает развивать "Нефтеполис", - страхование обязательной ответственности квартиросъемщика либо владельца жилых помещений перед соседями. "Если человек нечаянно или по причине ветхости труб зальет своего соседа, мы будем возмещать часть затрат на ремонт, - пояснил Владимир Строкин. - Уже сегодня мы работаем в данном направлении с несколькими ТСЖ Хабаровска".

В настоящее время в хабаровском филиале СК "Нефтеполис" накоплен опыт работы и по добровольному медицинскому страхованию. "Это одна из наших самых востребованных программ, - признался директор филиала. - Нами застрахованы все сотрудники нефтяной компании "Роснефть", коллективы наших коллег-страховщиков. Те предприятия, в которых забота о работниках является частью социальной политикой, охотно заключают такие договора".

Сегодня цели СК "Нефтеполис" определены, средства для их достижения есть. Директор Хабаровского филиала компании уверен, что им удастся реализовать намеченное.