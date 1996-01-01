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"Майкрософт" теснит "пиратов" с востока
Корпорация Microsoft усиливает борьбу с контрафактной продукцией в российских регионах. Так, в один день в Хабаровске и Челябинске с участием местных крупных компьютерных фирм были подписаны декларации о нераспространении пиратского программного обеспечения (ПО). Чуть ранее схожие документы саморегулирования IT-рынка в области авторского права появились в Оренбурге, Екатеринбурге, Кемерово, Миассе, Барнауле, Красноярске - всего в почти 20 регионах России.
В Хабаровском крае инициатором появления "Декларации о нераспространении нелицензионного программного обеспечения и противодействии пиратству в сфере информационных технологий" стала "Дальневосточная Ассоциация предприятий информационных технологий" ("ДВ АПИТ"). Свои подписи под документом поставили руководители 12 ведущих IT-компаний региона.
О полной поддержке краевыми властями акции заявил начальник управления информационных технологий министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края Владимир БОЧАРОВ. А позицию фирм-подписантов сформулировал, в частности, заместитель исполнительного директора "ДВ АПИТ" Игорь ДОЦЕНКО:
- Компьютерное пиратство наносит ущерб каждому члену IT-сообщества, - заявил Игорь Доценко. - И появление цивилизованных и общепризнанных правил игры - логичный этап развития рынка. Сегодняшнее подписание документа закрепляет тенденции, которые в будущем должны обеспечить уверенный рост IT-индустрии.
ДосьеНекоммерческая организация "Дальневосточная Ассоциация предприятий информационных технологий" (ДВ АПИТ) образована 10 июля 2005 года. Основная задача ДВ АПИТ - развитие рынка высоких технологий Хабаровского края, а также выявление, объединение, согласование и защита интересов IT-компаний и пользователей. На сегодняшний день членами ДВ АПИТ являются 12 IT-компаний. Свою подпись под документом поставили: "Контакт Плюс", "Техноторговый центр "Офисная Техника", "DNS", "Ланит-Партнер", "Тензор", "Сталкер", "Стеллар Электроникс", "Эр-Стайл ДВ регион", "2K", "Софт Сервис", "Алион", "ДРСЦ Компьюлинк". В декларации они подтвердили отказ от распространения контрафактных копий программных продуктов, установки их на аппаратном обеспечении, продажи или передачи покупателям и клиентам.
О значении подписанной декларации и планах Microsoft в регионе корреспонденту "ЗР" рассказал региональный менеджер компании ООО "Майкрософт Рус" по ДВФО Андрей СУНГУРОВ.
- Не хотелось много говорить о вреде пиратского программного обеспечения, - заявил он. - Гораздо важнее сказать о преимуществах лицензионного продукта. Лицензионное ПО выгодно всем. И покупателю (будь то крупная компания или рядовой потребитель), ведь за свои деньги он получает правильный продукт и правильный сервис, а главное - гарантию и надежность работы своего компьютера. Это выгодно Microsoft, ведь это наш заработок и возможность инвестиций в новые проекты - к примеру, за прошлый финансовый год компания инвестировала в разработки более $7 млрд. Это выгодно продавцу, потому что для него это тоже заработок, возможность расширения бизнеса. И это выгодно государству - оно получает налоги и добросовестных налогоплательщиков. Наконец, не останавливаясь подробно на этической и правовой оценке контрафакта, напомню, что если мы стремимся быть цивилизованным обществом, то должны соблюдать законы и общепринятые правила, должны проявлять уважение к труду разработчиков и программистов.
- Андрей Борисович, подписанная декларация - это первый подобный документ на Дальнем Востоке. Однако ранее похожие документы были подписаны уже в почти 20 регионах России. Очевидно, что Microsoft проводит большую "чистку" контрафакта в регионах?
- Можно сказать и так. Но, обратите внимание, наша компания проводит свою политику по снижению доли пиратской продукции на рынке не в одиночку, а в сотрудничестве с государством и своими партнерами. И это дает результат. К примеру, за прошлый год Microsoft продал в России более 2 млн лицензионных операционных систем. И по прогнозу, на следующий финансовый год более половины продаваемых в стране компьютеров будут иметь лицензионное ПО.
Кстати, по данным исследований компании IDC, в 2005 году уровень пиратства снизился на целых 4%, что достаточно большое достижение для России. Компания также сделала прогноз, что в случае снижения уровня пиратства с 87 до 77% к 2009 году, утроится размер IT-сектора, появится более 33 тысяч рабочих мест. И размер налоговых отчислений составит более $800 млн.
- А какова сегодня ситуация с легальным ПО на хабаровском рынке?
- От представителей местных ведущих компьютерных фирм мы получили следующие данные: в Хабаровском крае на всех ноутбуках и примерно на 20% персональных компьютеров, реализуемых в розницу, установлены легальные программы Windows. И это ориентир, на который можно равняться, - ноутбук уже сейчас рассматривается пользователями как законченный программно-аппаратный комплекс.
Кстати, компании, работающие на местном рынке, в своей работе уже придерживаются правил подписанной декларации. Так что сегодня они просто подтвердили свои обязательства публично. В то же время мы надеемся, что и другие игроки хабаровского рынка IT, не поставившие сегодня подпись под документом, будут придерживаться всех тех положений, что прописаны в этой декларации. Задача Microsoft - помочь компаниям построить цивилизованный рынок. Мы рассчитываем на своих партнеров и верим, что вместе у нас все получится.
ДосьеКорпорация Microsoft основана в 1975 году, является мировым лидером в производстве программного обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для персональных компьютеров и серверов. С ноября 1992 года в России действует представительство Microsoft (с июля 2004 года - ООО "Майкрософт Рус"), в задачи которого входит продажа и продвижение программного обеспечения, развитие рынка информационных технологий, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории России. В октябре 2006 года ООО "Майкрософт Рус" объявило о появлении новой должности - регионального менеджера компании по ДВФО. Им стал Андрей Сунгуров, прежде занимавший в компании должность руководителя группы по работе с партнерами Департамента по работе со средними и малыми организациями.
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