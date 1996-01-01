Морская трагедия и "пена"

Больше месяца прошло со дня крушения сухогруза "Синегорье". Гибель людей на глазах всей страны морское сообщество будет вспоминать еще долго. Однако отдельные структуры стремятся использовать гибель судов в своих целях. Видимо, это уже тенденция - чем страшнее трагедия, тем больше спекуляций на эту тему.

Небесные разборки

Почему затонул сухогруз "Синегорье"? Официальный ответ уже вскоре даст комиссия Минтранс. Однако еще до окончания расследования становится ясно, что отдельным структурам очень хочется, чтобы гибель судна была возложена исключительно на судовладельца. Одним из первых пошел по этому пути "Приморскгидромет". Тихая и спокойная организация внезапно оказалась экспертом не только в области небесных прогнозов, но и в причинах гибели судна. В своих многочисленных комментариях начальник "Приморскгидромета" Борис КУБАЙ утверждал, что российские синоптики знали о шторме, утопившем сухогруз, но капитан судна не пользовался данными "Приморскгидромета". По заявлениям руководителя этой службы выходило, что судовладельцы принципиально экономят на прогнозах погоды, которые выдает их служба. Следовательно, вероятность попадания в шторм значительно увеличивается.

Что преследовал этими заявлениями главный синоптик края, понятно любому судовладельцу. Обслуживание судов в "Приморскгидромете" стоит несколько тысяч рублей в месяц. Сумма для судовладельца на самом деле мизерная однако, если весь флот на Дальнем Востоке внезапно решит, что работать без приморского прогноза ему нельзя, то окажется, что заявление Бориса Кубая сродни коммерческому предложению, от которого нельзя отказаться. Поэтому судовладельцы в своих комментариях не раз заявляли, что они не разделяют точку зрения главного приморского синоптика.

Ошиблись японцы

На практике только небольшое число судоходных компаний пользуются местными прогнозами. Основная масса российских и зарубежных компаний, работающих в данном бассейне, получает данные о погоде со спутниковых глобальных систем. Это в обязательном порядке предписывается правилами безопасности мореплавания. "Используются сводки двух видов: текстовые и факсимильные. Что касается предпочтений, то, например, факсимильные сводки - самые качественные - приходят с японских спутников", - говорит капитан "Приморского морского пароходства" Виктор ВЕРЕМЕЕНКО.

Комментируя заявление главного синоптика Приморья, начальник кафедры судовождения МГУ им. Невельского Владимир ЛОБАСТОВ подтвердил, что чаще всего судоводители пользуются сведениями, передаваемыми Токийской станцией (Япония), как более надежными и доступными в ДВ бассейне. "Капитаны морских судов в своей практике используют японские карты погоды. Качество и достоверность японских гидрометеорологических карт проверены годами, и, в отличие от отечественных гидрометеоцентров, они не делают коммерции на безопасности мореплавания - их карты бесплатны и доступны любому моряку", - считает Лобастов.

Тем временем приморские синоптики утверждают, что по своему району передавали по системе "НАВТЕКС" в период с 21 по 23 октября прогнозы погоды со штормовой информацией. От суток к суткам скорость ветра росла: от 15-20 м/с до 23-28 м/с при высоте волны 4-5 м. Получается, что капитан, зная о шторме, все же сознательно шел в него. Но, согласно японским данным этот шторм опасности для судна не предвещал. Высота волны даже в 5 метров для судна данного класса не критическая. То, что высота волн и скорость ветра оказались мощнее, чем предсказывал японский прогноз, иначе как форсмажором назвать нельзя.

В морской практике это встречается довольно часто. Внутри каждого циклона происходят постоянные изменения, и высоту волны с точностью до метра предсказать сложно. В середине 90-х в Охотском море по похожим причинам утонул работающий на промысле сельди сейнер. Причем судно погибло так быстро, что плавбазы, находящиеся в непосредственной близости от него, даже не успели прийти ему на помощь. Позже стало известно, что высота волн была на несколько метров больше, чем было указано в прогнозе.

"Черная дыра"

Что касается действий экипажа, то они боролись за живучесть судна до последнего момента. Капитан погибшего судна Владимир МИРОШНИЧЕНКО, бывший военный моряк, действовал четко и грамотно. Поняв, что помощь не придет, капитан принял единственно правильное решение, которое сохраняло хоть какие-то шансы на спасение судна. Он приказал взять курс на берег, чтобы судно не сильно ложилось на бок и меньше черпало воду. Этим курсом оно прошло почти 10 миль. Владимир Мирошниченко до последнего оставался на мостике, он уводил судно из опасного района - по словам моряков, покинь они борт часом раньше - течение снесло бы всех в район КНДР и тогда бы шансов на спасение не осталось.

Также стоит отметить и выучку экипажа. Моряки до последнего слаженно и последовательно боролись за живучесть судна. Каждый член экипажа прыгал в воду, облачившись в гидрокостюм. Без специальной тренировки надеть его на палубе в условиях шторма человек просто не в силах.

Досье Капитан сухогруза "Синегорье" - Владимир Мирошниченко. В прошлом - военный моряк. На гражданском флоте - больше шести лет. Два с лишним года работает в компании ООО "Транзит-Север-Восток". Последнюю аттестацию прошел на "отлично" в апреле 2006 г.

Но сложность в том, что, даже если бы "Синегорье" подошло под берег, укрыться там от шторма было практически невозможно. На протяжении всей береговой полосы корейского полуострова нет закрытых бухт и заливов. Поэтому, если волна и ветер в направлении берега, любое судно оказывается в своеобразной ловушке. К берегу для укрытия идти нет смысла, а вот проблемы с властями Северной Кореи возникнут однозначно. Не зря моряки называют данный район "черной дырой". Многие поколения моряков на протяжении уже не одного десятка лет сталкиваются с проблемой северокорейской политики. И решать ее необходимо на правительственном уровне.

Поэтому, как правило, суда, застигнутые штормом в непосредственной близости от корейских берегов, пережидают его в открытом море. Причем, когда ожидается сильный шторм, портовые власти Южной Кореи часто выгоняют суда с рейдовых стоянок. И это более чем оправданно. Так, в порту Пусан был зафиксирован случай, когда сильный шторм "утопил" несколько сухогрузов, стоящих на внутреннем рейде. А нескольким десяткам судов нанес значительные повреждения.

Регистр прошли

Между тем часть обвинений пришла со стороны коллег. Президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр ОСИЧАНСКИЙ поставил под сомнение техническую исправность судна. Какую конкретно техническую неисправность имел в виду президент ассоциации, осталось тайной. Пока в стадии расследования не выявлено, что какой - то технический узел на судне отказал. Навигационное оборудование сбоев не давало, главный двигатель работал до последнего, пробоин в корпусе из-за предположительно тонкого слоя металла не наблюдалось. Страховщики, где обслуживались суда компании ООО " Транзит-Север-Восток", настаивают на том, что судно было в хорошем техническом состоянии. "Компания "Инвестфлот" осуществляла страхование судов "Транзит-Север-Восток" с 2002 г. Поэтому судно и судовладелец нам хорошо знакомы.

"Синегорье" всегда было в хорошем техническом состоянии и за все эти годы не имело статистики аварийности по корпусу и механизмам. Также оно находилось под техническим наблюдением первоклассного Классификационного общества - российского регистра. А это гарантия своевременного ремонта и обслуживания. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что судно на протяжении 5 лет эксплуатировалось в данном районе плавания", - говорит представитель компании "Инвестфлот" Людмила ПАПЫШЕВА.

Досье По информации Дальневосточного филиала Государственного морского регистра, сухогруз "Синегорье" был построен в 1979 г. в Японии. Водоизмещение - 5 тысяч тонн, дедвейт (способность принять груз на борт) - 3,5 тысячи тонн. В последний раз ежегодную регистровую инспекцию судно благополучно прошло в июне 2006 г. в Китае. Судно прошло док и текущий ремонт.

Единственный разумный аргумент - это возраст судна. Однако то, что судно было 1979г. постройки, было известно и без комментариев уважаемого Петра Осичанского. Проблема старения флота актуальна как никогда, только эта проблема не отдельного судовладельца, а морской отрасли в целом. Судовладельцы не имеют государственной поддержки в инвестициях и кредитовании на приобретение современных судов, а судостроительные заводы стоят без заказов. Хорошо, если разработанная морская доктрина изменит положение дел в отрасли в ближайшие несколько десятков лет, а если нет? Компании и далее будут эксплуатировать суда, чей возраст превысил порог в 20-25 лет.

Спасали как своих

На фоне обсуждения различных версий гибели судна общественность как-то забыла о том, что мужество и слаженность корейских спасателей вне всяких похвал. В спасательной операции у берегов острова Уллындо были задействованы около 300 человек, два корабля морской полиции водоизмещением пять и три тысячи тонн, а также вертолет. И после того как с российской стороны активная фаза поисков была завершена, власти Южной Кореи продолжали работу. На месте трагедии трудились 5 корейских судов береговой охраны, 4 военных судна, 3 самолета и 4 вертолета. С одной стороны, так предписывает международная конвенция, согласно которой основной поиск осуществляет государство, на чьей территории случается крушение. Однако президент ПУТИН лично поблагодарил власти Южной Кореи за спасательную операцию. Значит, действия спасательных служб этой страны действительно были на высоте.

Руководство компании "Транзит-Север-Восток" выразило благодарность не только корейским, но и российским спасателям. Хотя в настоящее время действия или рассуждения лиц, участвующих в расследовании, не комментируют. По словам исполнительного директора компании Игоря ЛОМОВА, они не хотят, чтобы это было воспринято как своеобразное давлением на членов комиссии. "Наша компания заинтересована в том, чтобы расследование было объективным и не предвзятым, - заявил "ЗР" Игорь Ломов. - При этом мы не забываем, что каждое высказывание по факту гибели судна отражается на родственниках и близких погибших. Надеемся, что окончательные выводы комиссии поставят окончательную точку в этой трагедии".