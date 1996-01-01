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Компания "АКОС" радует детей
ЗАО "АКОС" претворяет в жизнь масштабную программу спонсорской помощи нуждающимся детским учреждениям. До Нового года еще почти месяц, а дети детского сада № 37 по улице Каплунова во Владивостоке уже получили замечательный подарок. 28 ноября на территории сада открылась спортивно-развлекательная площадка. "Сказочному" подарку Деда Мороза, в роли которого выступила компания "АКОС", одинаково рады и дети, и воспитатели, и родители.
Взрослых можно понять: подвижные игры на свежем воздухе - залог здоровья. Папы и мамы теперь спокойны - не нужно далеко ездить, чтобы дети смогли полноценно отдохнуть. Яркие, современные, безопасные горки и качели не пустуют. Детвора становится в очередь, чтобы покататься. На подходе из Санкт-Петербурга несколько каруселей, их установят здесь же. То, что такие подарки - дело благодарное и нужное, понятно без слов.
Съемочные группы новостных выпусков городского телевидения поджидали наиболее активные родители. Они искренне поблагодарили спонсоров.
- Жаль, не все папы и мамы понимают, что заботиться о детях должны прежде всего мы сами. Привести территорию в порядок, подкрасить забор, помочь после рабочего дня воспитателям - не так уж и сложно, а на субботник, который был организован перед монтажом спортивно-игровых конструкций, пришли очень немногие. Очень приятно, что местный мобильный оператор "АКОС" нашел средства на детскую площадку, - сказала корреспонденту Наталья Ф., мама маленького Владика.
- Ребята из детского сада и окрестных домов теперь играют на площадке с утра до вечера, - поделилась радостью директор по маркетингу компании "АКОС" Стелла МИХАЙЛОВА. - В центральных районах города появляются оборудованные городки для малышей. Это замечательно. Но ведь дети спальных районов тоже хотят играть и знать, что они нужны взрослым! К сожалению, подавляющее большинство детских площадок в спальных районах - старенькие, полуразломанные конструкции, которые были сделаны энтузиастами с помощью подручного материала еще в 80-х. На них играли когда-то папы и мамы, может быть - даже дедушки современных детишек. Возможно, кого-то трогает такая "преемственность", но время "раритетов" прошло. А дети хотят полноценно играть на свежем воздухе. Поэтому мы должны помогать детству, помогать детским садам.
Алла КРАВЦОВА, заведующая детским садом № 37, дорожит подарком:
- Накануне мы даже кнопку срочного вызова милиции установили, в помощь ночным сторожам. Все эти качели и горки для малышей поставили, а не для хулиганов! Лучше им ночью сюда не заглядывать, защитить территорию сумеем!
Доброе дело ЗАО "АКОС" не осталось незамеченным руководством Владивостока. От лица думы города благодарность сотовому оператору выразил депутат 16-го избирательного округа Игорь ТОКАРЕВ:
- Отрадно, что в краевом центре есть люди и предприятия, которые готовы протянуть руку помощи, проявить посильную заботу о тех, кто больше всего в ней нуждается - о детях. В этой связи хочу выразить огромную благодарность компании "АКОС", которая в этом году стала инициатором и организатором постройки детских площадок. Она с первых шагов подала пример благотворительности в сфере дошкольного воспитания. Выражаю надежду, что добрый почин "АКОСа" будет поддержан другими предпринимателями.
Разумеется, спонсорские акции компания АКОС проводила и раньше. ЗАО "АКОС" претворяет в жизнь масштабную программу спонсорской помощи нуждающимся детским учреждениям. Не секрет, что финансирование больниц, школ и детсадов часто оставляет желать лучшего. В Приморском крае достаточно много солидных компаний и частных лиц, которые могли бы помочь подрастающему поколению. Воспитатели и родители искренне надеются, что малыши и других садиков не будут обделены. Как пояснили руководители "АКОСа", именно к тем, кто может и хочет помочь, кто состоялся и имеет доброе сердце, обращена информация, размещенная на официальном сайте компании. Со своей стороны "АКОС" обещает освещать в средствах массовой информации благородные дела партнеров и коллег: "Приморье должно знать своих героев в лицо".
По словам руководства ЗАО "АКОС", компания и впредь будет радовать приморцев не только растущей зоной охвата, качественной связью и выгодными тарифами. Уже идет подготовка к монтажу детской площадки еще в одном детском саду, проведены переговоры по благоустройству на территории одной из городских больниц, запланирована постройка хоккейной коробки, составлен предварительный "график добрых дел" на следующий, 2007 год...
Конечно, финансирование благотворительности - дело непростое и требует серьезного подхода. Поэтому ЗАО "АКОС" обращается ко всем своим партнерам, ко всем неравнодушным людям - давайте помогать нашим детям вместе, сообща, всем миром!
Специально для "ЗР".
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