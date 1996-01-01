От темноты и тишины срывает крышу

Подземный мир всегда вызывал громадный интерес у исследователей. Романтики, не безразличные ко всему, что находится под землей, есть и во Владивостоке. О том, чем живет сегодня единственный в Приморье спелеоклуб, который недавно отметил свое 40-летие, корр. "ЗР" рассказали сами покорители пещер.

Без девушек в пещере скучно

"Спелеология - достаточно опасное занятие. Человек, спускающийся в пещеру, должен иметь хорошую физическую форму и быть устойчивым психически, чтобы от темноты и тишины не рвало "крышу". В нашей практике было несколько таких случаев", - рассказывает директор спелеоклуба Дмитрий ШКУРЫГИН. - Если человек боится темноты или замкнутого пространства, то в пещере ему делать нечего. Он навредит не только себе, но и тем, кто идет с ним. Кроме психологической устойчивости и физической силы спелеолог, конечно же, должен очень хорошо владеть техникой спелеотуризма, чтобы не получить травмы. Этому мы, собственно, и обучаем у себя в клубе".

Почему же люди, несмотря на всю сложность и опасность подземных "странствий", приходят в спелеоклуб? "Причины у всех разные. Кто-то хочет обрести уверенность в себе, кого-то привлекает романтика открытия неизвестного", - говорит спелеолог со стажем Максим АВДЕЕВ, занимающийся спелеологией с 14 лет. - Кого-то приводят родители, сами в молодости увлекавшиеся спелеологией и альпинизмом, кого-то - друзья, кто-то приходит в клуб сам. Те же, кто занимается здесь уже не первый год, вряд ли смогут объяснить, зачем они это делают. Это становится необходимостью... Кстати, сказать, что спелеотуризм - чисто мужское занятие, нельзя - в клубе занимается довольно много девушек. "Без девушек нам было бы скучно", - признается мужская половина клуба.

Обучение в клубе строится ступенчато. Ежегодно его инструктора организуют турслеты и школу начальной туристской подготовки - в течение нескольких месяцев новички постигают азы спелеотуризма и учатся работать с простейшим снаряжением. На первых порах в клубе есть своего рода "запас" для тех, кто занимается недавно, - это самое простое снаряжение, необходимое для тренировок. Новички пользуются им бесплатно. Если же начинающий спелеолог понял, что "попал по адресу", он покупает себе снаряжение и становится полноправным членом клуба.

Под крышей спелеоклуба сегодня "живут" самые разные виды экстремального спорта: кроме собственно спелеологов, в клубе есть и велосипедисты, и сноубордисты, и альпинисты. Да и сама спелеология тоже многолика - она включает в себя пеший туризм, подводное плавание, скалолазание. Собственно, даже если человек не свяжет свою жизнь со спелеоклубом, навыки, полученные здесь, в жизни ему уж точно не помешают. Как рассказывали "ЗР", из стен клуба вышло много спасателей, а некоторые "выпускники" даже организовали свой бизнес, связанный с альпинизмом. Кстати, сейчас над своего рода бизнес-проектами задумываются и "действующие" спелеологи - клубу необходимо зарабатывать себе на жизнь.

Взгляд из прошлого в будущее

Досье Планомерное изучение пещер Приморского края началось в 1966г., когда спелеологи-любители объединились в секцию при Приморском филиале Географического общества СССР. Эта секция спустя много лет в конечном счете и преобразовалась во Владивостокский городской клуб спелеологов. До перестройки клуб по праву считался одним из самых сильных в стране, а его инструкторский состав - одним из самых профессиональных. Клуб ежегодно организовывал 2-3 крупные экспедиции, благодаря чему приморскими спелеологами были исследованы почти все крупнейшие пещеры СССР. А многие пещеры нашего края, такие как Соляник, Приморский Великан, Мокрушинская пещера, были открыты и исследованы именно благодаря приморских спелеологов.

Переход на рыночные отношения сильно ударил по клубу, который был вынужден заниматься не научными экспедициями, а элементарным выживанием в новых условиях. Между тем потенциал Владивостокского спелеоклуба достаточно велик. Только в этом году его команда заняла седьмое место на проходившем в Красноярске чемпионате России, а в личном зачете двое приморских спелеологов заняли шестое и седьмое места.

Что ж, остается только пожелать приморским спелеологам новых успехов. И, конечно же, побольше внимания со стороны тех, кто занимается молодежной политикой в нашем городе.