Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Виктор Башкиров: Уникальность наших продуктов в том, как мы их преподносим
Альфа-Банк вышел на розничный рынок с опозданием - в 2005 году. В 2006 году развернул розничную сеть в центральных регионах России и начал движение на восток. На следующий год в планах банка - ежемесячное открытие 8-10 отделений в регионах России. Первые кредитно-кассовые офисы (ККО) банка появятся, в том числе, и на Дальнем Востоке. О том, почему ДВ до сих пор был обделен вниманием и как строится розничный бизнес банка "ЗР" рассказал руководитель розничного департамента Альфа-Банка Виктор БАШКИРОВ.
- Что препятствует открытию ККО банка на Дальнем Востоке?
- Есть препятствия внутреннего характера, связанные с возможностью обработки информации в режиме реального времени и теми приоритетами, которые мы сами себе выставляем. На самом деле большая часть инвестиций, которые мы вкладываем в развитие розничной сети, приходится на расходы на IT. Разница во времени между регионами сопровождается сложностям оперативной обработки расчетов удаленных офисов. На Дальнем Востоке открыты и действуют филиалы Альфа-Банка, достаточно велика покупательная способность населения, поэтому открытие ККО произойдет там сразу, как будут решены технические проблемы. По предварительным планам - зимой 2007 года.
- Объемы розничного бизнеса Альфа-Банка пока невелики. И до сих пор те объемы, которые имеет Сбербанк, частным банкам превзойти не удалось.
- А справедливо ли сравнивать частные банки со Сбербанком? Как банк с самой крупной филиальной сетью он стоит вне конкуренции. С ростом объемов розничного бизнеса его задача удержать свою долю. В то время как задача нашего банка - закрепиться на рынке и увеличить долю. Тот розничный бизнес, который мы презентовали, очень молодой. Темпы роста розничного портфеля у Альфа-Банка самые высокие на данный момент. Но пока мы только строим свою сеть, и с такими конкурентами, как Росбанк, ВТБ и Сбербанк, нам трудно тягаться. Мы оцениваем эффективность работы на конкретную продающую точку. Здесь у нас серьезных претензий к самим себе нет, мы эффективно используем каждое свое продающее подразделение.
- Каковы планы банка по развитию розничной сети?
- К концу этого года общее количество точек продаж должно достичь 155-165 с учетом точек продаж продуктов банка агентами. К концу 2007 года сеть Альфа-Банка без учета точек продаж агентами (т.е. число полнофункциональных и миниотделений) составит 150.
- Какова сумма инвестиций в открытие одного ККО?
- От $260 до 400-450 тыс. с учетом аренды.
- А срок окупаемости?
- От 2 до 3 лет.
- Насколько уникальны розничные продукты Альфа-Банка?
- Уникальность заключается в том, что мы стараемся настроить все продукты, которые продаем, под потребителей - с точки зрения процентных ставок, сроков, сумм, скорости обработки клиентской заявки. Жизнь показывает, что клиент готов платить премию за банковские услуги, если это продукт ему предоставлен быстро и на высоком уровне. Уникальность наших продуктов заключается в том, как мы их преподносим. Допустим, наше предложение "Тарифный план". Клиент, который покупает этот продукт, не платит отдельно за ведение счета в рублях, в долларах и евро, не платит за выпуск пластиковых карт и т.д. Мы все эти услуги сгруппировали и берем единовременную комиссию, предоставляя бесплатно отдельные составляющие пакета - бесплатно открывая счета , выпуская карты и т.д. Комиссия составляет от 49 до 499 руб.
- Зависят ли параметры предлагаемых продуктов от региона?
- Сегодня нет. Мы не корректируем параметры программ в зависимости от региона. При разработке продуктов ориентируемся на определенные сегменты клиентов, которым хотим их продавать.
- Розничный бизнес сопряжен с высокими рисками, в том числе риском невозврата кредитов. Как вы решаете эту проблему?
- Невозвратные кредиты - часть нашей работы. Розничного бизнеса без невозвратов нет. Искусство заключается в том, чтобы регулировать процент невозврата. Каждый из продуктов имеет свою экономическую эффективность, и если маржа перекрывает процент невозврата, который есть, то можно работать. Сегодня мы создаем свою собственную коллекторскую службу. В Москве в качестве теста определенную часть портфеля кредитов отдали на обслуживание местным коллекторским агентствами.
- А опыт работы с невозвратами других банков учитываете?
- Нет. По той причине, что эта информация отсутствует. Кредиты существуют разных видов - авто, ипотечные, персональные необеспеченные, револьверные кредитные карты и кредиты в точках продаж. Чем быстрее банк принимает решение, тем больше вероятность того, что решение будет неверным. Из опыта - самая высокая просроченная задолженность у тех, кто активно выдает кредиты в точках продаж. Кроме того, как работает психология любого заемщика? Допустим, есть у человека ипотека, автокредит и револьверная карта, и в нормальной ситуации доходы позволяют ему обслуживать все свои долги. Но вдруг что-то случается, тогда сначала он расплачивается за ипотеку, потом за машину и уже в самую последнюю очередь вносит платеж по карте.
ДосьеШирокомасштабная кампания Альфа-Банка по развитию региональной розничной сети началась в августе 2005 года, когда был открыт первый кредитно-кассовый офис банка в Краснодаре. Сегодня функционируют 47 кредитно-кассовых офисов банка в 25 крупнейших городах России. Кредитно-кассовый офис - это новый формат отделений Альфа-Банка. Главным преимуществом розничных офисов банка является то, что их клиенты становятся клиентами Альфа-Банка в целом, а не одного отделения. Как следствие, получают доступ к полному спектру банковских услуг в любом городе России. В ККО установлен интернет-терминал для работы со счетом, действует зал круглосуточного обслуживания с банкоматом и телефоном для связи с оператором телефонного центра. Клиенты отделения могут управлять счетом в режиме реального времени через интернет-банк или мобильный телефон (услуги "Альфа-Клик" и "Альфа-Мобайл"), а также получать SMS-сообщения об операциях, связанных с поступлением или расходованием средств на счете.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера