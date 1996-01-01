Виктор Башкиров: Уникальность наших продуктов в том, как мы их преподносим

Альфа-Банк вышел на розничный рынок с опозданием - в 2005 году. В 2006 году развернул розничную сеть в центральных регионах России и начал движение на восток. На следующий год в планах банка - ежемесячное открытие 8-10 отделений в регионах России. Первые кредитно-кассовые офисы (ККО) банка появятся, в том числе, и на Дальнем Востоке. О том, почему ДВ до сих пор был обделен вниманием и как строится розничный бизнес банка "ЗР" рассказал руководитель розничного департамента Альфа-Банка Виктор БАШКИРОВ.

- Что препятствует открытию ККО банка на Дальнем Востоке?

- Есть препятствия внутреннего характера, связанные с возможностью обработки информации в режиме реального времени и теми приоритетами, которые мы сами себе выставляем. На самом деле большая часть инвестиций, которые мы вкладываем в развитие розничной сети, приходится на расходы на IT. Разница во времени между регионами сопровождается сложностям оперативной обработки расчетов удаленных офисов. На Дальнем Востоке открыты и действуют филиалы Альфа-Банка, достаточно велика покупательная способность населения, поэтому открытие ККО произойдет там сразу, как будут решены технические проблемы. По предварительным планам - зимой 2007 года.

- Объемы розничного бизнеса Альфа-Банка пока невелики. И до сих пор те объемы, которые имеет Сбербанк, частным банкам превзойти не удалось.

- А справедливо ли сравнивать частные банки со Сбербанком? Как банк с самой крупной филиальной сетью он стоит вне конкуренции. С ростом объемов розничного бизнеса его задача удержать свою долю. В то время как задача нашего банка - закрепиться на рынке и увеличить долю. Тот розничный бизнес, который мы презентовали, очень молодой. Темпы роста розничного портфеля у Альфа-Банка самые высокие на данный момент. Но пока мы только строим свою сеть, и с такими конкурентами, как Росбанк, ВТБ и Сбербанк, нам трудно тягаться. Мы оцениваем эффективность работы на конкретную продающую точку. Здесь у нас серьезных претензий к самим себе нет, мы эффективно используем каждое свое продающее подразделение.

- Каковы планы банка по развитию розничной сети?

- К концу этого года общее количество точек продаж должно достичь 155-165 с учетом точек продаж продуктов банка агентами. К концу 2007 года сеть Альфа-Банка без учета точек продаж агентами (т.е. число полнофункциональных и миниотделений) составит 150.

- Какова сумма инвестиций в открытие одного ККО?

- От $260 до 400-450 тыс. с учетом аренды.

- А срок окупаемости?

- От 2 до 3 лет.

- Насколько уникальны розничные продукты Альфа-Банка?

- Уникальность заключается в том, что мы стараемся настроить все продукты, которые продаем, под потребителей - с точки зрения процентных ставок, сроков, сумм, скорости обработки клиентской заявки. Жизнь показывает, что клиент готов платить премию за банковские услуги, если это продукт ему предоставлен быстро и на высоком уровне. Уникальность наших продуктов заключается в том, как мы их преподносим. Допустим, наше предложение "Тарифный план". Клиент, который покупает этот продукт, не платит отдельно за ведение счета в рублях, в долларах и евро, не платит за выпуск пластиковых карт и т.д. Мы все эти услуги сгруппировали и берем единовременную комиссию, предоставляя бесплатно отдельные составляющие пакета - бесплатно открывая счета , выпуская карты и т.д. Комиссия составляет от 49 до 499 руб.

- Зависят ли параметры предлагаемых продуктов от региона?

- Сегодня нет. Мы не корректируем параметры программ в зависимости от региона. При разработке продуктов ориентируемся на определенные сегменты клиентов, которым хотим их продавать.

- Розничный бизнес сопряжен с высокими рисками, в том числе риском невозврата кредитов. Как вы решаете эту проблему?

- Невозвратные кредиты - часть нашей работы. Розничного бизнеса без невозвратов нет. Искусство заключается в том, чтобы регулировать процент невозврата. Каждый из продуктов имеет свою экономическую эффективность, и если маржа перекрывает процент невозврата, который есть, то можно работать. Сегодня мы создаем свою собственную коллекторскую службу. В Москве в качестве теста определенную часть портфеля кредитов отдали на обслуживание местным коллекторским агентствами.

- А опыт работы с невозвратами других банков учитываете?

- Нет. По той причине, что эта информация отсутствует. Кредиты существуют разных видов - авто, ипотечные, персональные необеспеченные, револьверные кредитные карты и кредиты в точках продаж. Чем быстрее банк принимает решение, тем больше вероятность того, что решение будет неверным. Из опыта - самая высокая просроченная задолженность у тех, кто активно выдает кредиты в точках продаж. Кроме того, как работает психология любого заемщика? Допустим, есть у человека ипотека, автокредит и револьверная карта, и в нормальной ситуации доходы позволяют ему обслуживать все свои долги. Но вдруг что-то случается, тогда сначала он расплачивается за ипотеку, потом за машину и уже в самую последнюю очередь вносит платеж по карте.