"Некрасов" - строительная поэзия!

Строительный бум, начавшийся во Владивостоке несколько лет назад, дает гражданам возможность отказаться от покупки жилья на вторичном рынке и обратить свои взоры на новострой. Один из последних проектов в этой области - строительство 16-этажного дома на ул. Некрасовской.

Новые технологии

Среди достоинств возводимого дома - его планировка. Компания "Стройтекс", которая является заказчиком строительства, предусмотрела на первом этаже здания просторный вестибюль, пост охраны, технический этаж и подвал с подсобными помещениями. А современные импортные лифты доставят на этаж в считанные секунды. Всего в доме 98 квартир. Площадь квартир разная, так как рассчитана на покупателей с разным уровнем доходов. Однако есть один нюанс: квартиры в здании только одно- и двухкомнатные. "Мы не случайно не стали включать в проект 3-4 комнатные квартиры. Ведь даже площадь однокомнатной квартиры начинается от 42 кв. м и заканчивается 72 кв. м. А двухкомнатные от 72 до 100 кв. м. Именно по такому принципу сегодня возводятся дома в Европе, - говорят менеджеры отдела продаж компании "Стройтекс". - При этом планировка квартир дает возможность реализовать самые смелые дизайнерские решения.

Как и любой новострой, сдаваемый в эксплуатацию, "Некрасов" предлагает покупку квартир с нулевым циклом. То есть покупатель приобретает квартиру с входной металлической дверью, пластиковым окном из качественного немецкого профиля и подведенными коммуникациями: силовая электрическая сеть, горячее и холодное водоснабжение, автоматическая пожарная сигнализация. Но его отличие от других строящихся домов состоит в том, что это дом будет очень теплым. Так как дом не только кирпичный, но и утеплен еще дополнительным энергосберегающим материалом, который расположен между двумя рядами кирпичей. Так что, если вы купили квартиру на северной стороне, думать зимой о валенках не придется.

Прозрачные схемы

До недавнего времени покупатели квартир в еще недостроенных домах рисковали так никогда и не справить новоселье. Однако на помощь дольщикам пришел Федеральный закон № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов", который обязал застройщиков работать с соинвесторами открыто и честно. В итоге, одни компании сначала подвергли закон жесткой критике, а затем разработали множество серых схем, по которым сейчас продается большинство квартир в строящихся домах. Другие - наоборот, только приветствовали принцип открытости информации и сразу приняли новые правила игры. Компания "Стройтекс" работает полностью по белым схемам. "У нас нет так называемого предварительного договора купли-продажи. С каждым клиентом мы заключаем индивидуальный договор, а после сдачи дома в эксплуатацию, дольщик регистрирует право собственности в ПКРЦ, - говорят в отделе продаж компании "Стройтекс". - Чтобы исключить двойные продажи, все договоры заключаются только в офисе компании. Иными словами, ни одно агентство во Владивостоке не может самостоятельно от лица "Стройтекс" заключать договоры долевого участия.

Вскоре приобрести квартиру можно будет по ипотеке. Сегодня ведутся переговоры с рядом крупных банков о работе с ними по ипотечным программам. В их числе "Сбербанк", "Примсоцбанк", "Внешторгбанк", Дальневосточный ипотечный центр "Наш дом-Приморье". Мы уверены, что это позволит приобрести жилье тем, кто пока не имеет в наличии у себя полной суммы средств, необходимых для приобретения квартир".

Цены на любой кошелек

Несмотря на то, что дом по своим параметрам и техническим характеристикам превосходит типовое жилье, цена за квадратный метр более чем демократичная. Стоимость квадратного метра начинается от 36 500 руб. Естественно, что чем ближе срок сдачи дома, тем будет выше цена. Ведь не секрет, что покупка жилья - это один из способов инвестирования свободного капитала. Поэтому принцип - чем раньше вложил, тем больше сэкономил для данного дома, как никогда, актуален. Девять этажей здания компания-подрядчик ЗАО "Приморстрой" уже возвела. "Приморстрой" в строительной отрасли Приморского края известен как надежный и проверенный партнер, ведущий строительную деятельность уже 37 лет. За это время компания построила множество объектов, среди которых и производственные помещения, и административные здания, и, конечно же, жилые дома, которые возводятся с применением современных технологий из качественных материалов. Всё это дает возможность компании устанавливать 5-летнюю гарантию на все виды работ.

Преимущества "Некрасова" жители города уже оценили по достоинству. Ведь после окончания строительства рядом с "Некрасовым" появятся детская площадка, скверик и парковка - одним словом, придомовая территория будет благоустроена. К тому же дом возводится не в чистом поле, а в хорошем жилом микрорайоне, с развитой инфраструктурой: здесь есть гимназия, детский сад, поликлиника, магазины, Некрасовский рынок. К очевидным плюсам можно отнести и близость транспортной развязки. Поэтому часть квартир в возводимом доме уже обрели своих покупателей. Остальные пока ждут своих будущих жильцов. Однако может статься, что уже скоро свободных квартир в "Некрасове" останется единицы, ведь в июле 2007 г. строительство будет завершено, а в декабре дом будет сдан в эксплуатацию. В общем, пользуйтесь возможностью и решайте свой жилищный вопрос, ведь "Некрасов" - знает где жить хорошо!

Если вы хотите познакомиться с "Некрасовым", обращайтесь в отдел продаж: г. Владивосток, ул. Светланская, 189. Тел.: (4232)20-97-43, 20-97-32, www.domtvoy.ru