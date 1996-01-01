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"Ингосстрах" платит
Страховая компания "Ингосстрах" осуществила выплату страхового возмещения по каско в сумме $690 000 по случаю поломки главного двигателя на судне Aldrin. Судно принадлежит иностранному судовладельцу (HONG KONG), а оператором является российская компания из Находки. Сухогруз Aldrin был застрахован филиалом "Ингосстраха" в г. Владивостоке по риску каско на условиях "с ответственностью за полную гибель и повреждения" на сумму $2,9 млн.
В ноябре 2005 года на судне, следовавшем с грузом цемента на борту из Польши в Шотландию, у берегов Норвегии отказал главный двигатель. Была объявлена общая авария, и Aldrin отбуксировали в ближайший порт Коппервик, где и был осуществлен ремонт главного двигателя. Расходы по общей аварии включали также перегрузку груза на другие суда, так как в связи с особенностями расположения главного двигателя необходимо было выгрузить весь груз до начала ремонта по частной аварии. Большая часть платежей страхового возмещения как по частной, так и по общей аварии производилась "Ингосстрахом" авансом, что позволило судовладельцу закончить ремонт и оперативно возобновить эксплуатацию судна. Напомним, что авансовые платежи не являются обязанностью страховой компании, однако "Ингосстрах" широко применяет данную практику и выдает гарантии судоремонтным предприятиям для оказания поддержки своим клиентам при наступлении страхового случая.
ОСАО "Ингосстрах" (www.ingos.ru) работает на международном и внутреннем рынках с 1947 г. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному чем страхование жизни.
"Ингосстрах" получил рейтинги Standard&Poor's ("ВВ+" с прогнозом "Cтабильный" по российской шкале - "ruAA+"), Moody's Investors Service ("Ba2" с прогнозом "Позитивный"), Moody's Interfax Rating Agency (по национальной шкале - Aa2.ru и RUS-1), а также "Эксперт РА" (A++).
ДосьеCовокупный объем премии по прямому страхованию и рискам, принятым в перестрахование, по группе компаний ОСАО "Ингосстрах", ООО "СК "Ингосстрах-М" и ООО "СК "Ингосстрах ЛМТ" за 2005 год составил около 30,9 млрд руб., что на 53,8% больше аналогичного показателя за 2004 год. Выплаты группы компаний за отчетный период равнялись 13,9 млрд руб. Активы увеличились на 30,4% и составили 33,1 млрд руб. Собственный капитал на 1.01.2006 года достиг 6,5 млрд руб.
"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 182 российских городах, более пятнадцати представительств и дочерних компаний страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.
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