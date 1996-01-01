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American Express: о деньгах теперь можно не думать
Одним из самых надёжных способов защиты от кражи или потери денег является использование чеков American Express. В случае пропажи чеки будут восстановлены в течение суток после обращения в кредитно-финансовое учреждение, где они были оформлены.
Как сообщили информационному агентству "Дейта.Ru" в отделе маркетинга Примтеркомбанка, теперь оформить чеки American Express можно в любом офисе банка. При покупке чеков за наличные рубли финансовая операция осуществляется по курсу Примтеркомбанка, в случае оплаты наличной валютой - удерживается 0,5% от суммы продажи. Сегодня Примтеркомбанк предлагает чеки номиналом как в 500, так и в 1000 долларов США.
Обналичить чеки American Express можно в тысячах отделений банков как по России, так и по всему миру, что, безусловно, удобно для тех, кто занимается бизнесом за рубежом. В частности, для Приморья, чеки - незаменимая форма хранения активов для осуществления покупки автомобилей в Японии или других странах мира. Кроме того, в наступающие новогодние праздники многие планируют отправиться на мировые курорты. Чеки American Express подарят в эти дни чувство комфорта и абсолютной безопасности.
Подробную информацию можно получить в офисе по адресу: ул. Адм. Фокина, 25 или по телефону (4232)26-98-31.
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