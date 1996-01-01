Как привлечь большие деньги за рубежом?

Ваш бизнес динамично развивается и собственных средств для решения поставленных задач уже не хватает? Собираетесь обновлять производственные фонды и закупать капиталоемкое оборудование за рубежом? Или у вас крупный строительный проект с иностранным генеральным подрядчиком? Сразу же возникает вопрос привлечения финансирования, и первым на ум приходит вариант с получением банковского кредита.

Привлечение кредитов зарубежных банков под более низкие проценты - дело довольно хлопотное и в большинстве случаев доступное только крупнейшим российским предприятиям. Гораздо проще работать с партнером внутри страны. Для такого случая подходят предлагаемые Промсвязьбанком продукты международного финансирования.

Реализация проектов, связанных с международным финансированием, возможна в различных отраслях российской экономики: судостроении, оптовой и розничной торговле, связи, строительстве, добывающих и перерабатывающих отраслях. Так, совсем недавно, в конце октября текущего года, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока получила во Владивостокском филиале Промсвязьбанка по схеме предэкспортного финансирования кредитную линию в размере более 1 миллиарда японских иен сроком на 3 года по ставке 8% годовых. И. о. управляющего филиалом Татьяна СОЛОВЕЦ отметила, что "помимо таких преимуществ, как длительный срок и низкая процентная ставка, компания получила еще и значительный льготный период до начала погашения основного долга". Разрабатывая совместно с клиентом схему международного финансирования, Владивостокский филиал принял активное участие в заключении внешнеторгового контракта, стараясь учесть сложившиеся между контрагентами схемы движения товаров и денежных средств.

Помимо международного финансирования экспорта, Промсвязьбанк работает в области международного финансирования импорта, причем сразу по двум направлениям: торговое финансирование (краткосрочное) и проектное финансирование (долгосрочное). В рамках этих схем финансируется 100% стоимости контракта по торговому финансированию (срок кредитования до 2 лет) и 85% - по проектному финансированию (срок - до 10 лет). Принципиально схема финансирования заключается в том, что средства в счет оплаты договора поставки перечисляются продавцу не покупателем, а иностранным банком. То есть иностранный банк переводит средства непосредственно на счет зарубежного продавца. Одновременно у Промсвязьбанка возникает кредиторская задолженность перед иностранным банком, а у покупателя возникает кредиторская задолженность перед Промсвязьбанком. Позднее российская компания-покупатель гасит кредиторскую задолженность перед Промсвязьбанком, который в свою очередь возвращает кредит иностранному банку.

Для предприятий, решающих проблему обновления основных фондов, наиболее интересны будут услуги в области проектного финансирования. Проектное (структурное) финансирование позволяет привлечь ресурсы на довольно длительные сроки и по более низким ставкам, особенно если сравнивать с еще достаточно дорогими кредитными продуктами. Кроме того, проектное финансирование предполагает льготные условия по погашению основного долга: первый платеж производится только через 6 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (либо с даты поставки, если монтаж оборудования не предусмотрен контрактом). Конечно, в данном случае очень важно, где произведено оборудование, поскольку сделка должна быть одобрена экспортным агентством соответствующего государства. Благодаря тому, что национальные страховые агентства многих стран Европы, Азии и Северной Америки, в том числе HERMES (Германия), Eximbank (США), OeKB (Австрия), CESCE (Испания), SACE (Италия), EGAP (Чехия), SEC (Словения), MEHIB (Венгрия), KUKE (Польша), HBOR (Хорватия), OND (Бельгия), KEXIM (Korea), открыли лимиты по долгосрочному финансированию на Промсвязьбанк, у нас есть возможность финансировать средне- и долгосрочные проекты, связанные с поставкой капитальных товаров или строительством (например, морских судов), по более низким ставкам за счет ресурсов иностранных банков.

Почему мы предлагаем обратиться в Промсвязьбанк? Во-первых, когда речь идет о столь серьезных инвестициях, огромную роль играет репутация и надежность участников проекта. Промсвязьбанк работает на банковском рынке уже более 11 лет и за эти годы по праву заслужил репутацию надежного партнера не только на российском, но и на международном рынке. Кроме того, за последние годы банк вошел в число 15 крупнейших кредитных организаций страны, а также занимает 731-е место среди крупнейших банков мира. Мы также считаем, что в любой области нужно полагаться на специалистов, а для нас финансирование крупных проектов корпоративных клиентов всегда было одним из приоритетных направлений. Так, объем сделок по проектному финансированию за 9 месяцев 2006 года составил более $177 млн, при этом Промсвязьбанк имеет опыт реализации с экспортными агентствами 15 стран.

Так что, если у вас возникло желание увеличить экспорт продукции, но для этого нет необходимых финансовых возможностей или имеется потребность в финансировании закупок товаров за рубежом (от 100 тыс. долларов США), или необходимы крупные инвестиции при наличии иностранного контрагента, обращайтесь во Владивостокский филиал АКБ "Промсвязьбанк" по адресу:

г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 14, или звоните по телефонам: (4232) 49-22-31, (4232) 22-18-15. Мы будем рады стать для вас надежным партнером в бизнесе.