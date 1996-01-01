На что потратить миллиард

На этой неделе в Лондоне пройдет международная конференция, посвященная организации научных исследований в университетах. В качестве одного из докладчиков организаторы конференции - фонды "Новая Евразия" и "Оксфорд-Россия" пригласили первого проректора Дальневосточного государственного университета, доктора физико-математических наук Бориса РЕЗНИКА. Ситуация нестандартная, так как в России, в отличие, например, от США, вузы и академическая наука исторически всегда существовали раздельно.

Какой именно опыт в этой связи может быть интересен организаторам конференции? Почему именно ДВГУ будет представлять в Лондоне дальневосточные вузы? Связано ли приглашение с миллиардным грантом Министерства образования и науки России, который ДВГУ выиграл в этом году? Или, может быть, интерес из-за рубежа к российскому Дальнему Востоку продиктован корректировкой российских внешнеполитических векторов в сторону АТР? Об этом корреспондент ЗР попросил рассказать самого Бориса Резника.

- Борис Львович, все-таки первый вопрос о гранте Минобразования. Деньги немалые уже получили? Или, может, уже и потратили?

- Почти что так! Контракт на участие в программе мы подписали с министерством 5 июля. Формально он двухлетний - до конца 2007 г. Фактический - полуторагодичный. Общая сумма в 856 млн руб. разбита по годам на две равных части.

Откровенно говоря, первый транш мы ждали не раньше ноября-декабря, волновались, успеем ли его потратить и отчитаться. Но к сегодняшнему дню мы получили все 428 млн руб. И примерно 330 млн из них уже потратили на закупку очень дорогого научного оборудования. Это электронные микроскопы, хромотографы, лазеры, подводные аппараты и многое другое...

Для обучения студентов специальности "Медицинская физика" заказали наисовременнейший томограф за 66 млн руб. Получим его уже в 20-х числах декабря. А всю сумму "отоварим" примерно к апрелю. Оборудование уникальное. Многие приборы серийно не выпускаются. Только под заказ. Согласно техническим условиям для каждого из них должно быть подготовлено специальное помещение. Вот этим сейчас и занимаемся.

- Чем Вы сами объясняете интерес к опыту ДВГУ из Лондона - победой в министерском конкурсе, переменой отношения Москвы к Дальнему Востоку или все-таки образовательными новациями ДВГУ?

- Наверное, все имело значение, хотя пригласили-то меня именно поделиться опытом ДВГУ, который практикует свою модель организации научных исследований, отличную от общероссийской.

Не секрет, что выпускники лучших зарубежных университетов более самостоятельны и лучше адаптированы к профессиональной среде. Ведь они уже в университетских лабораториях и центрах приобщаются к научной, исследовательской и практической деятельности.

У нас, в России, несмотря на традиционную модель раздельного существования науки и образования, на самом деле практикуются три модели.

МГУ, например, идет по западному пути. В составе кафедр там работает целый штат научных сотрудников. Вот только себестоимость одного выпускника около $ 100 тыс. - круче, чем во многих всемирно известных университетах. Другая модель - в Новосибирске. Там университет создавался под нужды Сибирского отделения академии наук. Сотрудничество теснейшее. Но "заказчик" практически определяет, каким специальностям в университете быть, а каким - нет. Это тормозит развитие университета.

ДВГУ со своим партнером - Дальневосточным отделением РАН - создает так называемые научно-образовательные центры - НОЦ. Оба партнера развиваются независимо, а в точках пересечения интересов объединяют силы и ресурсы. Университетская кафедра в рамках такого центра, в рамках конкретной научной работы может сотрудничать не с институтом, а с разными лабораториями нескольких институтов ДВО. Равно как и лаборатория может взаимодействовать с различными кафедрами.

Студенты при этом приобщаются к реальной науке, учатся совмещать теорию с практикой и самое главное - приобретают привычку учиться всю жизнь, не зашориваться в узких рамках одного научного направления. Ведь самые интересные научные результаты получаются сегодня на стыке различных наук. Например, нанотехнологии - это и биология, и химия, и физика:

- ДВГУ победил в конкурсе благодаря предложенной им научно-образовательной модели?

- С точки зрения технологии процесса обучения, пожалуй, да. Наша модель заслужила внимание правительства, и теперь ее будут сравнивать с опытом других передовых российских вузов. Конкурс ведь не окончен. На втором этапе к нынешним 17 победителям присоединятся еще 20. Затем все результаты будут проанализированы, и лучшие вузы получат следующие гранты для развития.

Но наряду с технологией обучения независимые эксперты отметили и идеологию проекта ДВГУ, который назывался "Научно-образовательный ресурсный центр технологий повышения качества жизни на российском Дальнем Востоке". Это безопасность, информационная среда, здоровье, питание, состояние окружающей среды. То есть мы позиционируем себя как часть экономического механизма конкретного региона, как региональный инновационный кластер.

Кроме того, мы сознательно развиваем у себя, прежде всего, не коммерчески выгодные сегодня, а пока убыточные естественно-научные направления. Университет дотирует их за счет государственной поддержки, платы за обучение и средств, которые ДВГУ зарабатывает, выполняя научные исследования в рамках различных грантов, в том числе и зарубежных. К слову, именно гранты составляют почти 60% всех наших доходов.

На гранты были образованы наш Интернет-центр и НОЦ "Морская биота". Самое важное, что деньги грантодателей давно закончились, а центры продолжают успешно работать. И приносят доход.

- Идея Научно-образовательных центров впервые появилась в конкурсной заявке? Или они реально существуют?

- Конечно, существуют, иначе мы бы не выиграли. Это и "Физика Земли", и "Нанофизика и нанотехнологии" на базе физико-технического факультета. Это "Оптоэлектроника и информационные технологии", "Медицинская физика" совместно с медобъединением ДВО, для которого мы и купили томограф.

В конкурсной программе мы, разумеется, заявили и организацию новых НОЦ. Например, "Изучения проблем океана" на базе будущего Приморского океанариума. Мы даже уже частично заказали для него оборудование. К слову, именно своей образовательной деятельностью наш океанариум будет отличаться от своих зарубежных аналогов.

- Интересно, а из общественных, гуманитарных наук можно извлечь выгоду?

- Смотря какую. Мы сейчас интенсивно готовим планы развития и гуманитарных программ. Практика показывает, что точка пересечения гуманитарных и естественных наук помогает находить ученым неожиданные, оригинальные решения. Давно ведь известно: чем образованнее в разных направлениях люди в научной группе - конкретная область не имеет значения - тем ярче, интереснее ее научные результаты. Это потому, что разностороннее общение помогает ученому мыслить широко, позволяет посмотреть на проблему с неожиданной стороны. Именно в этом и заключается особенность университетского образования.

Что касается конкретных направлений, то основное внимание мы сосредоточим на развитии Института миграции населения. Проблемы миграции на самом деле гораздо глубже и сложнее, чем о них принято сегодня говорить. Это не только упорядочение и интенсификация процессов заселения Дальнего Востока, но и изучение опыта наших соседей, которые делают ставку на высокие технологии и где стремительно растет уровень жизни.

Какие у нас могут быть контраргументы? Почему они могут, а мы нет? Что нам нужно сделать, чтобы не отстать от этого стремительно набирающего скорость поезда? Наверное, прежде всего, позаботиться о том, чтобы сюда приезжал не кто попало, а активная часть населения.

В качестве одного из главных наших партнеров вместе с несколькими академическими институтами здесь выступает Межведомственная комиссия по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которую возглавляют помощник Президента РФ Виктор ИВАНОВ и дальневосточный полпред президента Камиль ИСХАКОВ в качестве его заместителя. ДВГУ предложено стать главным координатором научной и методической составляющих этой программы на Дальнем Востоке.

- У вас ведь давние связи со многими зарубежными университетами региона?

- Экспорт образовательных услуг, продвижение русской культуры, русского языка в страны АТР, обмен студентами - одно из главных направлений развития. Мы уже 15 лет имеем филиал в Японии, который в этом году получил официальный статус у японского министерства образования. Много лет развиваем дипломные программы с национальными университетами Китая, Австралии, США, выпускники которых получают одновременно два диплома - ДВГУ и университета, с которым мы сотрудничаем. А наш корейский колледж!

- Последнее время все чаще и в Приморье говорят о создании национального университета.

- Супервузы есть у всех наших соседей. А в Китае директивно выделяются правительством 100 национальных университетов, где будет коваться кадровая китайская элита. Думаю, что и Россия должна быть заинтересована в появлении такого учебного заведения на Дальнем Востоке. Другой вопрос: на базе чего его создавать и как перераспределить существующий потенциал?

Помнится, лет десять назад, когда в России работала программа интеграции науки и образования, ее генеральный директор академик Владимир ШОРИН сказал, что будь его воля, то он бы собрал все вузы Владивостока в три - классический, технический и морской.

Мне кажется, что для создания Дальневосточного национального университета сегодня было бы достаточно слияния трех вузов: ДВГУ, ДВГТУ и ВГМУ. И по количеству студентов, и по подбору взаимодополняющих специальностей, и по уровню интеграции с наукой и производством, и по охвату стоящих перед нашим регионом проблем - это был бы поистине Национальный университет, способный решать реальные задачи. Если же мы соберем под одним началом все вузы, то система потеряет гибкость, не сможет чутко реагировать на вновь возникающие кадровые потребности.

- Как Вы думаете, если будет принято решение о проведении во Владивостоке в 2012 г. саммита глав стран-членов АТЭС, смогут ли вузы Владивостока обеспечить его квалифицированными кадрами?

- Не могу отвечать за другие вузы, но, думаю, все будет зависеть от заказчика - государства, от задач, которые поставит оргкомитет. Применительно к ДВГУ могу сказать, что сегодня мы накопили критическую массу, которая позволяет открывать и развивать практически любые новые специальности. При том, что мы создали самую сильную в России восточную школу. Это признано как столицей, так и нашими партнерами по региону. В 1990 году у нас было 26 специальностей. Сейчас - 83. И мы всегда стараемся открывать новые с опережением. Так, еще 3 года назад, задолго до решения по нефтепроводу, открыли "Нефтехимию и нефтепереработку". Когда лет 7 назад объявили набор на "Компьютерную безопасность", многие и в толк взять не могли, зачем. А сегодня этих ребят с руками и ногами с 3-го курса работодатели забирают. И таких примеров много.